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台北市中山區永心鳳茶》時尚又復古的中式裝潢 網美必拍名店 餐點精緻茶飲好喝 捷運中山站美食推薦

2024-11-06 10:25:06 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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來自高雄的餐飲品牌永心鳳茶北上到台北新光三越南西店附近，來逛街就順便來嚐鮮囉。這家的風格很不一樣，帶點時尚又復古的用餐環境真的很不錯，難怪會這麼吸引人。而且餐點的內容真的不馬虎!! 真的把台菜變精緻化了。用餐時間只有一個半小時，卻還大排長龍呢。建議要來的朋友，一定要先訂位啊

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永心鳳茶 店家資訊

  • 地址：104台北市中山區南京西路15號三樓
  • 營業時間： 11:00 – 21:30 (週日 – 週四)、 11:00–22:00 (週五/週六)
  • 電話：02-2581-9909
  • FB
  • 永心鳳茶線上訂位預約
  • 需要預訂 · 供應素食餐點 · 有兒童高腳椅

永心鳳茶 空間環境

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新光三越 台北南西店三的永心鳳茶注意到了嗎，用台語來唸就是” 用心奉茶” !!

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走進永心鳳茶南西店內，真的覺得氣氛和一旁繁華時尚的百貨公司店面大不同。

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好像有點來到中藥鋪的感覺

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這裏的裝潢時尚又復古，牆上擺滿的金銅茶罐，非常吸睛，成為了店內的一大亮點

尤其是櫃台桌上放著各式的復古器具及擺飾，加上後方的茶葉罐，彷彿像走入中藥行一樣，時尚中又帶點復古的感覺，難怪會大受歡迎。

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這裏也有精緻伴手禮

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因為用餐人多，位置有點小擠!

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但這靠窗的位置還滿不錯的，如果要訂位的話，可以選擇這裏哦

永心鳳茶 菜單價位

菜單提供風味主餐、手做鹹點、台灣茗茶、特調飲品，精選甜點也很有台灣味哦，另外這裏的千層聽說也很有名。其中菜色大部份都是經典台菜居多，剝皮辣椒雞湯、牛肉飯、米粉湯、乾拌麵等

 

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永心鳳茶 心得評價

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這是我們點的蒜味牛肉飯! 以簡餐的方式呈現，但感覺頗為精緻

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牛肉口感很嫩，香氣十足

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三種精緻冷盤小菜，還滿開胃的

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麻油豬血糕!! 入口淡淡的麻油香，口感溫熱軟滑，還滿好吃的!!

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連點的紅茶也好精緻!! 味道甘醇順口，還有點回甘的感覺

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很有意思的一家店，餐點好吃精緻，坐在餐廳內的氣氛也不錯!! 下次再來嚐嚐他們的其他品味

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