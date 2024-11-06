給個讚
來自高雄的餐飲品牌「永心鳳茶」北上到台北新光三越南西店附近，來逛街就順便來嚐鮮囉。這家的風格很不一樣，帶點時尚又復古的用餐環境真的很不錯，難怪會這麼吸引人。而且餐點的內容真的不馬虎!! 真的把台菜變精緻化了。用餐時間只有一個半小時，卻還大排長龍呢。建議要來的朋友，一定要先訂位啊
永心鳳茶 店家資訊
- 地址：104台北市中山區南京西路15號三樓
- 營業時間： 11:00 – 21:30 (週日 – 週四)、 11:00–22:00 (週五/週六)
- 電話：02-2581-9909
- FB
- 永心鳳茶線上訂位預約
- 需要預訂 · 供應素食餐點 · 有兒童高腳椅
永心鳳茶 空間環境
新光三越 台北南西店三的「永心鳳茶」注意到了嗎，用台語來唸就是” 用心奉茶” !!
走進「永心鳳茶南西店」內，真的覺得氣氛和一旁繁華時尚的百貨公司店面大不同。
這裏的裝潢時尚又復古，牆上擺滿的金銅茶罐，非常吸睛，成為了店內的一大亮點
尤其是櫃台桌上放著各式的復古器具及擺飾，加上後方的茶葉罐，彷彿像走入中藥行一樣，時尚中又帶點復古的感覺，難怪會大受歡迎。
這裏也有精緻伴手禮
因為用餐人多，位置有點小擠!
但這靠窗的位置還滿不錯的，如果要訂位的話，可以選擇這裏哦
永心鳳茶 菜單價位
菜單提供風味主餐、手做鹹點、台灣茗茶、特調飲品，精選甜點也很有台灣味哦，另外這裏的千層聽說也很有名。其中菜色大部份都是經典台菜居多，剝皮辣椒雞湯、牛肉飯、米粉湯、乾拌麵等
永心鳳茶 心得評價
牛肉口感很嫩，香氣十足
三種精緻冷盤小菜，還滿開胃的
麻油豬血糕!! 入口淡淡的麻油香，口感溫熱軟滑，還滿好吃的!!
連點的紅茶也好精緻!! 味道甘醇順口，還有點回甘的感覺
很有意思的一家店，餐點好吃精緻，坐在餐廳內的氣氛也不錯!! 下次再來嚐嚐他們的其他品味
台北景點美食推薦
延伸閱讀
-
金山區河內越南料理》全台獨家越南料理＂雞沒路＂獨特少見越式火鍋，寬敞舒適停車方便
-
潮境公園一日遊》潮間帶玩水、飛天掃帚、鸚鵡螺溜滑梯、迷你雙層巴士、IG美拍景點、潮境智能海洋館、望海巷跨海景觀橋 、忘憂谷步道 一次收集！
-
鮮滿樓海鮮料理》萬里現撈海鮮！高檔帝王蟹、松葉蟹，單點.套餐.無菜單料理，停車方便近野柳風景區
-
陽明山家新溫泉會館》日式禪風和服體驗、泡湯盡賞山海美景
-
朱銘美術館》佔地11公頃的藝術公園，大師鉅作震撼人心，多元互動兒童藝術大小朋友都可以玩的開心(優惠門票交通資訊)
-
陽明山天籟渡假酒店》2000坪的溫泉水樂園 無邊際泉池旋轉滑水道 溫泉SPA 露天風呂