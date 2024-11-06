這間位在台中逢甲夜市附近的「激旨燒き鳥Gekiuma Yakitori」真的是串燒愛好者的天堂！從路邊攤起家的它，現在直接霸佔了整條商場街道，打造日式風格的露天用餐區。到了晚上人潮更是洶湧，人氣高到不行！



怕熱的朋友記得提前預約室內冷氣區座位，享受更舒適的用餐環境。這裡的燒烤和炸物選擇豐富，還有全台唯一授權的「-2度C」急凍生啤，讓每位來的客人都能感受到冰爽刺激，難怪能吸引不少夜貓族，甚至被《食尚玩家》、《草地狀元》等知名節目報導，被稱為「中部最強露天串燒居酒屋」實至名歸。

店面位於台中市西屯區的逢甲文華道商場商圈裡，周邊停車比較困難，建議搭乘計程車，尤其喝酒後更加方便。

這條街的氛圍充滿日式風格，紅藍綠色燈光營造出超有氣氛的場景，讓人忍不住想要多拍幾張照片。

無論你選擇戶外的露天座位，還是室內的冷氣區，這裡都有足夠的空間和座位，不管是朋友聚餐還是慶祝活動都很適合。

菜單選擇多元，涵蓋燒烤、炸物、鍋物、丼飯、酒類等，價格範圍從$25到$550不等。露天區無低消限制，室內冷氣區則需低消及服務費，且無用餐時間限制，讓你可以和朋友自在暢聊一整晚。

這裡的創意串燒花樣繁多，像是番茄包肉、杏鮑菇串、麻糬串等，肉串包覆著蔬菜或水果，既清爽又美味，搭配啤酒更是絕配。

特別推薦烤肉串的口感，一口咬下去肉質多汁且風味十足，讓人每一口都享受無比。

蔬菜串燒也頗受喜愛，像是烤櫛瓜、小黃瓜包干貝、杏鮑菇等，經過炭烤後帶著煙燻香氣，鮮嫩可口。無論是配著啤酒還是當作小菜，都是不錯的選擇。

這裡的炸麻糬和炸年糕外皮酥脆，內裡Q彈有勁，淋上煉乳或巧克力醬後，甜而不膩，滿足口腹之欲

炸年糕帶有甜甜的香氣，炸麻糬的質地則更加Q彈，一口咬下去就是滿滿幸福感。

手羽中

手羽中是必點菜色之一，外皮烤得酥香，內裡的肉質嫩滑多汁，還有各種不同的餡料，讓每一口都能品嚐到不同的驚喜。這道菜是許多老饕的首選。

激旨燒き鳥的「EXTRA COLD急凍生啤酒」堪稱全台唯一的-2度C啤酒體驗。啤酒冰鎮在零下2度，喝下去沁涼爽口，尤其夏天搭配燒烤，感覺瞬間降溫。

店內有白啤和黑啤兩款可選

甚至可以來一柱3000ml的特製啤酒塔，超適合聚會或多人分飲，讓大家一起享受暢飲的樂趣。

店家資訊

店名 ：激旨燒き鳥Gekiuma Yakitori 台灣總店

：激旨燒き鳥Gekiuma Yakitori 台灣總店 地址 ：台中市西屯區文華路150巷18號

：台中市西屯區文華路150巷18號 交通：逢甲商圈內，停車建議找附近收費停車場，或直接搭計程車更方便

營業時間： 週日～週四 17:00pm-00:00am

週五～週六 17:00pm-01:00am

週日～週四 17:00pm-00:00am 週五～週六 17:00pm-01:00am 店家電話： 04-24518666

04-24518666 備註資訊：

✔每人低消$500

✔室內用餐區酌收5%服務費

交通資訊

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