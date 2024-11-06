吃心絕對 2024 年 9 月 23 日 在〈高雄美食 – 稚人酸菜魚 x 酸辣麻香的極致享受 | 獨家酸菜滑羊四川風味 VS 酸菜魚菠蘿風味〉中留言功能已關閉

關於稚人酸菜魚的兩三事

稚人酸菜魚是一家位於高雄美術館附近的餐廳，專門提供酸菜魚料理。這家餐廳的特色在於其酸菜魚湯頭，採用了醃製33天的酸芥菜，結合泡椒、花椒、雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮而成，湯頭酸、香、辣、麻、鹹五味俱全。

稚人酸菜魚的魚肉選用的是烏鱧魚，魚刺少且肉質鮮嫩，搭配酸辣的湯頭，口感非常豐富。除了傳統的四川風味酸菜魚，這裡還有不辣的菠蘿酸菜魚，適合不吃辣的朋友。

稚人酸菜魚短影片

稚人酸菜魚位置與環境

稚人酸菜魚位於輕軌聯合醫院站走路5分鐘，離輕軌美術館站也是走路5分鐘，交通便利，附近也有停車場。

稚人酸菜魚的裝潢風格偏日式，擺設上有很多逗趣的奇特畫作，環境寬敞，非常適合家庭聚餐。

餐廳內部設有32個座位，建議提前訂位以確保有座位。



▲店內備有溫熱陳皮洛神花茶，請自行取用，陳皮與洛神花酸酸不會甜，很健康。

稚人酸菜魚菜單

✅ 老罈子酸菜魚巴川風味 💰658/中盛 | 💰958/大盛

✅ 老罈子酸菜魚菠蘿風味 💰658/中盛 | 💰958/大盛

✅ 金沙四季豆 60

✅ 香酥魚皮 90

✅ 碳烤櫛瓜 130

✅ 酥炸雲吞 130

✅ 金沙炸蝦 130

✅ 香芹雲吞 130

✅ 涼拌魚皮 180

✅ 韓式炸雞 180

✅ 無糖綠茶 60

✅ 烏梅汁 60

✅ 麥仔茶 60

✅ 王老吉 60

✅ 礦泉水 60

稚人酸菜魚餐點介紹

✅ 老罈子酸菜滑羊四川風味-中盛 💰658（全台首創）



▲這是店家的新菜色，結合了四川風味的酸菜和滑嫩的羊肉，酸辣可口，讓人食指大動。



▲▼酸菜經過長時間發酵，搭配花椒和辣椒，湯頭濃郁，羊肉滑嫩多汁，是一道非常經典的四川風味料理



▲酸辣的湯頭，真的是白飯殺手呀！

✅ 老罈子 -中盛 💰658（全台首創）



▲▼這道適合不吃辣的朋友享用，將傳統的酸菜魚與菠蘿的甜味結合，創造出酸甜開胃的獨特風味。湯頭中加入了大量的鳳梨，酸味中帶有一絲甜味，非常適合不喜歡太辣的朋友。



▲▼魚肉選用的是鮮嫩的烏鱧魚，魚幾乎是沒有魚刺，肉質鮮嫩，經過處理後，口感滑嫩有彈性，富含蛋白質與多種營養成份，健康又美味，搭配酸菜和菠蘿，口感豐富，讓人一試成主顧，小朋友也愛吃。

✅ 涼拌魚皮 💰180



▲涼爽的冷盤小菜，魚皮經過冰鎮處理後，口感Q彈爽脆，搭配獨家醬料，酸甜適中，魚皮美味。還有加入皮蛋與花生增加口味上的變化，紅椒絲讓色彩更豐富。

✅ 韓式炸雞 💰180



▲來店內一定要試試的「韓式炸雞」！老闆精選雞後腿肉，醃製入味後裹上粉酥炸，再搭配自製的韓式辣醬。一口咬下去，香氣立刻在嘴裡爆開，甜味慢慢滑入喉嚨，真的是超級誘人！因為醃的時候滿長的，所以數量有限賣完為止。

✅ 香芹雲吞 💰130



▲▼美味的中式點心，雲吞皮薄透亮，內餡豐富，通常是由新鮮的豬肉和香芹混合而成。香芹的清香與豬肉的鮮美完美結合，每一口都能感受到食材的鮮嫩和香氣。搭配特製的醬汁，讓雲吞的味道更加豐富。無論是作為主食還是小吃，香芹雲吞都是一道讓人難以抗拒的美味選擇。

✅ 香酥魚皮 💰90



▲▼60秒酥魚皮是酸菜魚的完美搭檔。只要把它泡在酸菜魚湯裡一分鐘，就能享受到外酥內嫩、超級美味的魚皮啦！

✅ 王老吉 💰60

歷史悠久的王老吉，是一種涼茶，搭配辣辣的酸菜魚很適合，消暑又降火。

✅ 烏梅汁 💰60

傳統的中式飲品，主要成份是烏梅，具有生津止渴，幫忙消化的功效，口感酸甜，喝起來很解渴呢！

✅ 紅麴飯（店內活動-拍照打卡贈送）

▲米飯跟紅麴一起煮，不僅顏色鮮豔，還具有不錯的健康功效哦。

✅ 愛玉（店內活動-五星好評贈送）



▲清涼的中華愛玉，口感滑嫩，非常適合夏天食用。

稚人酸菜魚營業資訊

🏠 鼓山區美術南三路78號

⌚️ 11:30~13:29, 17:30~20:29

☎️ 07-522-8111

🚈 輕軌聯合醫院站 走路5分鐘

🚈 輕軌美術館站 走路5分鐘

🚇 捷運凹子底站 走路25分鐘

⚛️線上訂位👉 https://reurl.cc/z17xa7