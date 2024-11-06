



記得這間店剛開沒多久的時候家人曾經一起來用餐過，當時覺得價格也挺實在的，又加上有兒童遊戲區，儘管當時沒有小孩，但是也是覺得非常貼心

近日，剛好朋友相約一起溜小孩順便聚餐，所以我們又來到～說真的我也是抱持著當時很好吃的心境來，到底這次用餐的感覺如何呢？

跟我一起來分享看看吧

關於四兩千金活蝦餐廳

店名：四兩千金活蝦餐廳

地址：高雄市左營區文學路542號

電話：07-3497788

營業時間：17:00 -00:00

官網：https://www.shrimp-baby.com/

粉絲專頁：四兩千金活蝦餐廳

附近蠻好停車的，交通部分不成問題；也可搭乘捷運，步行約15-20分鐘

用餐環境非常寬闊也大，有著室內用餐區也有室外用餐區，建議事先訂位才能選到你想坐的位置

例如：有沒有冷氣？離兒童遊戲區是否近？

我覺得整體的環境感受起來是舒適且蚊蟲我倒覺得還好

雨後的天氣舒服，所以我們選擇坐戶外，也能就近看顧小孩

四兩千金菜單分享

在官網可以參考到四兩千金的菜單菜色；許久沒去屏東吃蝦了，所以僅供大家參考（因為我自己也不太清楚現在的泰國蝦價為何～）

我們人數為8大７小，點的菜我是覺得主食類有點稍多，大家可以自行參考評估

招待小菜

胡椒蝦。638元

我必須說吃蝦餐廳真的就是要吃蝦XD

胡椒蝦是如果你想要有一點刺激感的人非常適合點

我個人是覺得不辣，但是帶有胡椒嗆味～吃的時候要小心一點，但是真的非常夠味

蝦子肉質帶脆，不會軟爛！伴隨口中的胡椒香氣一起吃，提了肉質的鮮甜

檸檬蝦。638元

在四兩千金我覺得它的醬汁調味都非常的夠味

酸中帶鹹很有甘梅粉的感覺～吃起來風味十足且帶清爽口感

我個人對於檸檬蝦跟胡椒蝦是很喜歡的

麻奶蝦。638元

說真的這道原本是我最期待的口味，的確，它的醬汁是非常的夠味

但是蝦子本身沒有入味，建議大家可以吃之前再用力沾一下盤中的醬汁，吃起來味道會更為濃郁喔

金沙中卷。480元

我是金沙控，不過中卷量嫌少，且金沙味道不明顯

但整體配色上非常的亮眼豐富

是會讓人非常有食慾的一道菜

西雅圖黑松露蝦餅披薩。520元

這道是點給小朋友吃的，所以整體的口感與風味我沒有品嘗到！但是看那松露與起司這麼飽滿，感覺應該是十足夠味

鳳梨蝦球。380元

以四兩千金的擺盤來說我覺得真的很美，與一般熱炒店有所區隔，也或許是如此所以價格也稍高了一些

蝦球搭配蔬果，吃來清爽

蝦球薄皮、蝦仁帶脆，非常好吃

四兩炒飯。220元

四兩炒飯顧名思義就是四兩千金特色炒飯！有蝦仁、櫻花蝦以及蝦卵搭配魚鬆

我個人覺得是很豐富

也算是來這邊吃飯的時候的一個主食上的特色

分量約莫為3-4人份

金沙鮭魚炒飯。180元

這道飯我倒覺得吃起來略普通

金沙較無香氣與鹹度，鮭魚量也不多，但整體的油香吃起來是挺夠味的

肉絲蛋炒飯。150元

最後居然覺得主食類中肉絲蛋炒飯最好吃～我合理嗎？！

油香夠且飯粒有粒粒分明感

蔥油麵線。150元

跟我以為的蔥油不太一樣XD我以為是像蔥油雞那種蔥油

結果它就真的是豆油+蔥＝蔥油！

古早味鹽焗雞（半）。500元

如果可以我覺得來到活蝦餐廳就好好的吃蝦就好XD

雞肉真的是乾硬到一個極致....不知道是不是跑片了整個中央山脈的跑山雞，在場大家都無法品味那雞

PS.我們有跟店家反應過，不過得到的回答就是都說這雞肉比較＂潤＂絕對不是回烤

總之我們最後大家也沒吃雞了，幸好沒有照著店家推薦點了整隻（揮汗）

鹽烤牛小排。420元

如同我前面所說，來到這裡還是乖乖吃蝦就好...不要點什麼牛小排之類的！覺得蠻失望的

硬如橡皮筋，原本以為只有我牙口不好所以有這等感受，沒想到同行有人大家都這樣覺得

最後反應給店家之後，才更換成下面那盤松阪豬

鹽烤泡菜松阪豬。420元

松阪豬沒有拍到照片有點可惜～可能是因為前面兩道肉品都讓我們覺得有點失望，所以我的手手自然也就懶得拿起來拍照

但是意外的松阪豬非常的脆嫩又好吃，真的是一開始就點松阪豬就好了啊XDDDD

客家鹹豬肉。380元

炒得很香很夠味，不過就是分量稍少～吃了不過癮！

絲瓜蛤蠣(大)。320元

整體吃起來是鮮甜的，絲瓜本身帶脆度，好吃！

蛤蠣的部分剛好沒撈到，有點可惜沒辦法評鑑，內有蝦米增添風味

樹子炒野蓮（大）。280元

其實炒青菜也都蠻好吃的耶！推薦～野蓮愛好者吃起來是脆度與清爽度都有，絕對不會像吃草一樣

蝦油娃娃菜（大）。280元

娃娃菜也很推，菜都是新鮮帶嫩，絕對大拇指

其實我覺得如果專門來吃蝦子，以市區的方便度來說四兩千金是個好選擇

但是如果多人聚餐想要吃其他菜色的話，在我感覺上是較為偏貴的價格～

但是環境與育兒的附加價值其實蠻不錯的，就讓大家自行評估囉