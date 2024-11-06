為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

2024-11-06 10:35:10 文字：Fresa芙芮莎
share
Fresa芙芮莎

Fresa芙芮莎

嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山森林鐵路車庫園區│東區美食

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義超人氣烏龍麵館熊富手打烏龍麵館.
阿里山森林鐵路車庫園區耐斯百貨檜意森活村附近餐廳.
主打自製手作烏龍麵，有冷麵和熱麵二種吃法.
主菜和麵食分開盛裝，相當適合分享著吃.
還有超喜愛的咖哩飯系列及素食餐點.
葷素朋友一起聚餐超歡樂.
整層二樓用餐空間更能包場辦活動！

嘉義拉麵「熊富手打烏龍麵館」檜意森活村附近美食.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

內容目錄

熊富手打烏龍麵館│餐廳外觀

熊富手打烏龍麵館，店址位於檜意森活村旁的忠孝路上.
過個馬路走約一分鐘！超近～
附近多個收費停車場或路邊停車格都很方便.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

門口有放大版的菜單可以參考.
入內用餐，內用飲料無限暢飲.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

熊富手打烏龍麵館│室內環境

熊富手打烏龍麵館，用餐空間寬敞舒服.
進門右邊是點餐和結帳櫃檯.
多間企業合作餐飲優惠店家.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

入內左邊透明玻璃的室內空間.
是店內手作烏龍麵的工作區域.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

空間感很舒服敞亮，多張大桌可以聚餐.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

二樓用餐空間超大，包場辦活動很嗨森！

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

熊富手打烏龍麵館│菜單品項

有熱烏龍麵、冷烏龍麵、咖哩飯、素食烏龍麵、小菜炸物.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

內用就有飲料喝到飽.
注意的是，啤酒需要另外加價.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

桌卡上有google評論五星好評贈送點心.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

七味粉和黑胡椒粉都放在桌上自由取用.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

整桌擺滿超豐盛！聚餐好地方！

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

厚切炸豬排烏龍麵

熱烏龍麵和厚切豬排分開裝盤.
分享炸物超級貼心.
可以吃到多樣炸物.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

Ｑ彈滑溜的烏龍麵，帶有一點厚度很有Ｑ勁.
吸附濃厚清香的湯頭風味，吃起來很順口.
配上海帶芽、豆皮、玉米、白蘿蔔等多樣蔬菜.
還有蔥花提味鮮美，入喉湯香醇厚甘甜好好喝～

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

厚切很有厚度的炸豬排.
咬下肉嫩有飽滿的肉汁.
渾厚感十足的肉香濃郁.
可吃到脆脆麵衣不油膩.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

海老天婦羅冷烏龍麵

超愛！海老天婦羅的一定要點！
和冷烏龍麵分開裝.
還有附上海帶熱湯.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

麵體很有口感Ｑ爽！
拌上魚子啵啵口感，很有海味呢！

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

鹹香清爽有蔬菜海帶的熱湯.
好香好喝，都暖了心.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

海老天婦羅，表裹粉薄脆.
蝦肉脆甜，配著柴魚香，海味極鮮！

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

地雞咖哩飯

咖哩飯系列的熱賣餐點是地雞咖哩飯.
選用雞腿部裹粉油炸金黃可口.
濃稠醬香的咖哩醬是另外盛裝.
整盤看起來超豐盛又迷人！

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

超愛分開裝的咖哩醬.
可沾可淋在飯上，都隨自己口味來吃.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

米飯是Ｑ香口感，愈嚼愈好吃.
淋上咖哩醬的醇濃味道更是厚韻開胃.
每口飯都有咖哩醬香，太滿足啦！

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

炸大雞腿，份量超大.
油炸酥脆的表皮咔滋.
肉嫩彈牙超級多汁.
自己獨享大雞腿也太過癮！

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

起士玉子燒

表面撲上滿滿起士，烤過超香.
玉子燒嫩綿口感，帶有香甜滋味.
有起士香氣更是加分.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

黃金泡菜

爽脆辣甜的黃金泡菜.
搭配烏龍麵超開胃爽口.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

溏心玉子

搭配小黃瓜片，點綴蔥花.
中間蛋黃吃起來稠濃微甜的滋味.
配著烏龍麵一起吃.
更能提升風味有層次！

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

飲料就隨自己喜好可以無限暢飲.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

嘉義旅遊安排檜意森活村旅遊，絕對是人氣好玩.
可以先來填飽肚子，吃飽飽散步去.
多樣化的手打烏龍麵餐食，有冷有熱，一年四季都很適合.
還有咖哩飯可選，素食烏龍麵也有更多選擇.
一起吃飯歡樂氣氛，汽水飲料喝到飽！

【熊富手打烏龍麵】
時間：11：30~14：30│17：30~21：00
公休：星期四
粉絲團：熊富手打烏龍麵
地址：嘉義市東區忠孝路211號
（２０ＡＵＧ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

嘉義吃哪兒？小吃、餐廳！

嘉義燒烤【激安•焼肉道樂】海鮮牛肉大升級！六宮格肉盤超吸睛！炸物串燒熟食任你吃
嘉義小吃【頭家火雞肉飯】隱藏東市場蓋好蓋滿雞肉絲飯/魯肉飯
嘉義冰品【打貓冰果室】珍珠奶茶雪花冰IG打卡必點款.鳳梨百香.水果茶清涼大消暑
嘉義涼麵【小伍妹麻辣涼麵】隱藏在東菜市場內.加入美乃滋白醋清爽涼麵
嘉義飲料【木昂手作茶飲】爆濃黑糖奶！紅鑽荔枝花茶／抹茶紅豆冰沙沁涼一夏
嘉義甜湯【初餖紙】紙雕藝術結合台式甜湯的新創小店.手炒黑糖綜合冰超推薦
嘉義聚餐【寶島饗宴會館】摩登繽紛宴會餐廳.砂鍋魚頭＋脆皮烤全雞聚餐超推薦
嘉義禮品【品香手工蛋捲】芝麻雞蛋咖啡海苔口味薄脆酥香.濃厚紮實蛋香好迷人
嘉義餐盒【野餐日】豐盛時蔬搭配嚴選主食的多彩營養健康餐！特製豆腐漢堡排超推薦
嘉義韓食【十方韓】蘭潭風景區附近韓式料理.平價大份量聚餐超推薦！小菜白飯任你吃

嘉義玩哪兒？景點、商圈！

新港社區│古民社區+海瀛社區│拔空心菜+採芭樂.七彩水果涼麵好吃又清爽
台南嘉義旅遊│台灣觀巴輕鬆玩│太平雲梯賞嘉南美景.關子嶺泥漿溫泉泡湯趣
嘉義景點│浪漫阿里山│霞之道、雲之道│龍雲農場│雲霧山嵐似仙境的浪漫旅行
嘉義二日遊│免門票互動體驗觀光工廠.彩繪貓咪街巷超好拍
菁埔貓咪彩繪村│喵～俏皮逗趣喵星人.繽紛彩繪生動.3D畫風互動趣味
品皇咖啡觀光工廠│嚐杯咖啡的瀰漫純香.認識咖啡豆常識.大方咖啡試飲&選購
白人牙膏觀光工廠│閻羅十殿審判告誡人心.江西省將軍府莊嚴雕刻供賞.免費咖啡汽水享用
故宮南院-兒童創意中心│中國傳統水墨畫的流線建築.遊賞文物及食境的玩拍互動

✔嘉義遊什麼？遊程、票券│










✔嘉義遊什麼？遊程、票券│










嘉義住哪兒？飯店、民宿！

●蘭桂坊花園酒店│尊貴四人房

⭕文章介紹：文化路夜市旁從早逛到晚.榻榻米家庭房型大質樸感.東方美學設計味

↪查詢即時優惠房價：││

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

●蘭桂坊花園酒店│豪華四人房

⭕文章介紹：靜謐舒服旅宿環境.房內空間大.陽台遠望月光市景

↪查詢即時優惠房價：││

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

●亮點旅店

⭕文章介紹：嘉義火車站對面三分鐘.素雅設計舒服寬敞陽台房.室內車廂造型溜滑梯

↪查詢即時優惠房價：││

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

●里亞環島行旅

⭕文章介紹：近嘉義火車站步行五分鐘.女孩最愛Panasonic水離子吹風機.設備優質又平價

↪查詢即時優惠房價：││

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

●嘉義商旅

文章介紹：大遠百旁悠閒質感飯店.超大客廳寬敞套房.俯瞰嘉義城景超遼闊

↪查詢即時優惠房價：││

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

 




評分者：Fresa
評論分數
4.7

✔台南玩哪兒？景點、商圈！

安平旅行│安平獅樂園手作美食玩透透.彩繪劍獅鑰匙圈.傳統蝦餅伴手禮
左鎮公館趣體驗│社區教學DIY竹陀螺、草仔粿│社區惡地風味餐│電助腳踏車前往草山月世界賞夕陽
農情漳洲一鹿有禮│梅花鹿可愛餵食樂趣.百人蜈蚣陣.公益趣體驗│親子旅行│台南景點
麻豆佳里│南方米造│合囗味肉品│新加坡冰城│佳福寺│佳里食堂│泰象│佛都愛玉
下營旅遊│探訪鵝肉料理的故鄉.飯糰趣味DIY.小熊維尼彩繪熱鬧踩街趣
台南景點│關廟小旅行│鳳梨好筍季│新光社區DIY鳳梨樂趣│千佛山菩提寺眺望大佛
望龍吊橋│龍崎虎形山公園步道運動.整面翠綠山景清新空氣.假日出遊好去處
全球體系│台灣外展教育發展基金會│從活動中學習​社交互助技能│走繩攀樹│野營生火露營炊飯

✔台南遊什麼？遊程、票券│










✔台南遊什麼？遊程、票券│











✔台南住哪兒？飯店、民宿！

●暖時逸旅

⭕文章介紹：鄰近赤崁樓.永樂市場.復古懷舊元素設計.虱魚目早餐充滿台南味
↪查詢即時優惠房價：││ 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

贊美酒店

⭕文章介紹：親子焢窯趣！阿嬤的菜園採果樂.漆彈定靶PK賽.浪漫優雅水晶教堂
↪查詢即時優惠房價：││ 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

●徠歸仁飯店

⭕文章介紹：近台南高鐵站１０分鐘.質感系新穎時尚.親子商務住宿超推薦
↪查詢即時優惠房價：││

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

Light Hostel承億輕旅

⭕文章介紹：美食逛街熱門地段.採光明亮窗外市景.清雅透亮輕風格
↪查詢即時優惠房價： 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

森弄民宿

⭕文章介紹：神農街內入住花草夢幻世界.感受懷舊復古風情
↪查詢即時優惠房價：││ 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

樂遊民宿

⭕文章介紹：繽紛童趣市區住宿.超寬敞房型附浴缸.溜滑梯好好玩
↪查詢即時優惠房價：││ 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

白河關子嶺│統茂溫泉會館

⭕文章介紹：世界獨特泥漿溫泉.大眾溫泉設施SPA.一泊二食渡假趣
↪查詢即時優惠房價： 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

維悅酒店

⭕文章介紹：台南運河夜色美景.南島風情建築設計.健身房宴會廳商務空間
↪查詢即時優惠房價： 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

●尖山埤渡假村

⭕文章介紹：尖山埤水庫秀麗山景綠水度假勝地│遊園車.畫舫遊湖.獨木舟


嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山查詢即時優惠房價：││ 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

●大員皇冠假日酒店

⭕文章介紹：法鬥主題房４間風格充滿逗趣又歡笑.限定活動冬季陪你暖暖過
↪查詢即時優惠房價： 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山
相關文章

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山

 下一篇chevron_right

宜蘭7間隱藏版咖啡廳推薦！宜蘭最強戚風蛋糕、老宅咖啡廳電影也來這拍。
相關商家

phone
place
starstarstarstar_halfstar_border




share
keyboard_arrow_up