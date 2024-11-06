HP，你可以說它是生命值（Hit Points），也可以是藥草處方籤（Herbal Prescription）。

「HP-Herbal Prescription 花草處方籤」的主理人，也就是調酒師，他希望透過藥草系調酒及音樂，讓庸庸碌碌的上班族迅速恢復生命值；而你絕對想像不到，太陽升起之時，他則是位提供民眾藥物知識及藥事服務的藥師。

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「HP-Herbal Prescription 花草處方籤」位於市民大道上，從捷運南京三民站三號出口走來約八分鐘腳程。

店門口的植栽不僅是擺設，更是可以入菜入酒的藥草植物。

店內空間呈現L字型，座位數不多，大多是圍繞著吧台和駐唱空間。

駐唱區後方其實還有個小包廂，可以容納至多12個人，但因為有人在慶生不方便多加拍攝。

一旁還有生日帽、壽星背帶、撲克牌、桌遊等道具和遊戲可以自行取用，再加上卡拉OK設備，甚至還有提供樂器設備，很適合三五好友同歡。

每週五、六晚上22:30-00:30都有駐唱歌手現場演唱，除了陶醉在音樂演出外，當天在場的客人幾乎都上場合唱了一輪，氣氛非常熱鬧。

對了，越接近駐唱時間店內的人潮就會越多，建議務必事先訂位，避免破壞破壞美好的週末興致。

別忘了，「HP-Herbal Prescription 花草處方籤」是間提供調酒的音樂水煙酒吧（Live Music Shisha and Bar）。

更特別的是，老闆白天其實是位藥師，夜晚則化身店內的調酒師，這樣的反差感很是新鮮，讓我格外期待這裡的特色調酒表現。

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▲炸物拼盤 $500

不曉得有沒有人跟我一樣，平常對炸物沒什麼偏好，但跟三五好友一起到酒吧，炸物就是必點，如果有拼盤那就更好，喜歡大家分享的親密感覺。

炸物拼盤有雞塊、花枝丸和薯條，不會太過油膩，一邊配著啤酒、調酒沒幾分鐘就掃盤了。

▲原住民風味熱盤 $400

除了炸物之外，「HP-Herbal Prescription 花草處方籤」另一款拼盤是原住民風味，以飛魚卵、馬告口味香腸搭配山豬肉，十分有特色。由於選用的食材本身就很重口味，想當然爾就更為下酒。

其中最喜歡馬告風味香腸，帶有檸檬香氣與辛香料的刺激感，本身口味就比較重，是非常稱職的下酒菜；

而山豬肉則為三層肉，上方有「HP-Herbal Prescription 花草處方籤」特製調味料，吃起來辣度高爽度夠，一旁還有提供檸檬可以轉換風味，或是用現摘九層塔包裹著吃，十分傳統且口味清新。

▲雙管啤酒柱 $660

平常跟朋友歡聚，通常是點罐裝或是大容量杯裝啤酒，倒是第一次看到啤酒柱，很是新奇跟具趣味性，增加了許多互動交流的機會。

▲觀瀑自若 $400

蔓越莓/荔枝酒/檸檬/益生菌

「HP-Herbal Prescription 花草處方籤」的調酒外觀並不華麗，搭配外頭現摘植物，有種自然的素雅美感，畢竟調酒的重點還是在於本質。

左邊這杯觀瀑自若是以荔枝酒為基底，加上酸甜的蔓越莓與檸檬，更特別的還添加了益生菌，整體酸甜順口，酒感偏低，像是可爾必思的酒精版，很是討喜。

▲花好月圓 $400

山茶花/桂花酒/綠茶/桑椹醋

右邊這杯花好月圓則是選用採集一年的烏來新鮮桂花所釀造而成的桂花酒，香氣濃郁且更添深度。

一入口先是山茶花與桂花的淡雅香氣，隨之而來的是綠茶的清香與潔淨，最後再以桑葚醋的酸度與果皮酸澀感結尾，是杯有層次且茶香與果香兼具的調酒，也很有店家主打的花草調酒特色，酒感適中，我滿喜歡。

▲泰勞累了 $400

保力達/椰子蘭姆酒/奶酒/杏仁酒/咖啡酒

這款調酒的奶酒風味強烈，加上同樣帶有甜度的保力達、椰子蘭姆酒、杏仁酒和咖啡酒，甜度高但卻富有層次不膩口，尾韻帶有咖啡的苦味，比例拿捏得很好，調酒名及組合都十分具有創意，

▲The Middle East $1300

第一次的水煙體驗，就獻給「HP-Herbal Prescription 花草處方籤」了，店員也會很貼心的教學，所以如果跟我一樣是新手的人完全不需擔心。

水煙管的造型有很多，像是毒蛇、賽車排氣管等等，主要為視覺效果上的差異，對我來說比較在意的是口味跟順口度。

這次選擇的芒果百香果口味我覺得是入門款，像是軟糖般香甜，冰心藍莓我覺得也不賴，而店家選用品質較好的黑煙草，順口不擊喉。

店家另外也有提供泡泡水，可以製造煙霧被困在泡泡內，接著被擊破的視覺樂趣。

我很享受「HP-Herbal Prescription 花草處方籤」的氛圍，十餘年的老朋友，總是很珍惜每次相聚的時間。

在駐唱結束時，才和朋友驚覺已經四小時過去，我們才依依不捨的離開店內，期望下次的見面，我們都有更多的好事可以分享，「HP-Herbal Prescription 花草處方籤」後會有期。

【本篇為與HP-Herbal Prescription 花草處方籤合作文章】

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HP-Herbal Prescription 花草處方籤｜音樂酒吧 / IG

地址：台北市松山區市民大道五段155號

電話：02-2748-5867

營業時間：20:00-02:00（周一公休）

※備註：週二至週四低消每人$350；週五至週日低消每人$500 / 酌收10%服務費 / 尖峰時段限時用餐兩小時 / 提供KTV、音樂設備 / 每週五、六晚間駐唱表演

（用餐日期：2024/9）



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