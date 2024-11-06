隨著「大巨蛋」的開幕

國父紀念館站美食也越來越文青！

本篇收錄10間國父紀念館站美食、

包含遠東Garden City餐廳、

【台北大巨蛋美食懶人包】

台北酒吧、慶生、台北聚餐餐廳，

年輕人的飲食文化快收藏起來！

祝大家用餐愉快！💕

▼台北大巨蛋1F餐廳▼

【星胡同】

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[台北大巨蛋美食] 星胡同 Star Hutong 航空主題和牛燒肉餐酒料理 #信義區國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

◎推薦原因

由星宇航空、胡同燒肉、VG TAIPEI，航空.餐飲服務業三強聯手推出的【STAR HUTONG 星胡同】 以航空主題設計出套餐菜單，混搭日本宮崎和牛及世界特色美食，主打「和牛燒肉餐酒料理」！

【Lit Lit早午餐酒吧 台北大巨蛋】

地址：台北市 信義區 忠孝東路四段515號

電話：02-27600793

營業時間：10:00-02:00

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[信義區美食] Lit Lit 麗麗早午餐酒吧 台北大巨蛋餐廳 小後苑系列Brunch Bar #信義區國父紀念館站美食 @蛋寶趴趴go

◎推薦原因

【Lit Lit早午餐酒吧】 是小後苑新品牌Brunch Bar, 結合創意早午餐與時尚酒吧概念，米白洞穴用餐空間，營造輕盈自在的生活態度，以6%輕調酒做為主打，從10:00營業至02:00，全天候的早午餐到調酒整天都精彩！

【湊湊火鍋•茶憩 大巨蛋店】

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[台北大巨蛋美食] 湊湊火鍋•茶憩 大巨蛋店 台北麻辣鍋 麻辣鍋+包廂KTV+手搖飲料 3倍爽！#信義區國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

◎推薦原因

遠東Garden City餐廳「湊湊火鍋」是從對岸紅回台灣的麻辣鍋，以「用心湊在一起」做為品牌理念，特色是有包廂KTV、手搖飲，這間台北麻辣鍋更在乎情感交流！

【Hamburg Yoshi 漢堡排 嘉】(台北大巨蛋店)

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

營業時間：11:00-22:00

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[台北大巨蛋美食] Hamburg Yoshi 漢堡排 嘉 日本品牌炭烤漢堡排 #信義區國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

◎推薦原因

來自日本的炭烤漢堡排專門店【漢堡排 嘉】每日現絞現揉現場炭烤，重現日本漢堡排的可口美味，厚切牛舌、生蛋拌飯、3款獨門沾醬都是必吃！座位僅30席，只能現場候位，每日限量300份，售完為止！

▼以下為台北大巨蛋周邊美食、

國父紀念館站美食▼

【Bulimia 冷藏手切頂級火鍋】

地址：台北市 大安區 延吉街131巷20號1樓

電話：02-87720131

訂位：Bulimia 訂位

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[大安區美食] Bulimia 路易奇冷藏手切頂級火鍋 蔬菜湯底自然鮮甜！#大安區國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

▼推薦原因

路易奇新開幕的【Bulimia 冷藏手切頂級火鍋】是全台唯一提供日本頂級和牛、美國牛的手切肉品火鍋，主打以蔬菜熬製的湯底，搭配多種高品質又獨特的肉品，還有超過30款的精選酒水可搭餐，質感非常好！

【哦耶！旁遮普印度餐廳】

地址：台北市 大安區 延吉街137巷18號

電話：0983-222265

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

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[東區美食] 哦耶！旁遮普印度餐廳 Oye Punjabi 零負評印度料理！#大安區延吉街 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

▼推薦原因

【哦耶！旁遮普印度餐廳】Oye Punjabi是一家獨具風味的印度料理餐廳，店內裝潢充滿異國情調，餐點豐富多樣，主廚與店員都是印度人，讓人彷彿置身印度，口味道地，有點神秘也充滿魅力！google 4.9顆星絕非浪得虛名！

【南村｜私廚‧小酒棧】

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄10號

電話：02-27117272

營業時間：11:30~14:30 / 17:30~21:30

▼原文連結：

[東區美食] 南村 私廚‧小酒棧 米其林指南推薦 眷村菜 台北包廂餐廳 #大安區國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

◎推薦原因：

【南村｜私廚‧小酒棧】是一間連續三年獲得米其林推薦的餐廳，主打「眷村菜」料理，以在地食材融合南北菜系料理手法，將平凡食材豐富變化，以精緻細膩的方式呈現，是許多人兒時記憶的純樸好滋味！

【MUIM Taipei 放感情】

地址：台北市大安區忠孝東路四段248巷3號

電話：02-27311717

營業時間：18:00~02:00

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[大安區餐酒館] MUIM Taipei 放感情 台北新潮酒吧 水煙餐酒館 #忠孝敦化 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

▼推薦原因

【MUIM Taipei 放感情】匯聚了美食、調酒、水煙、音樂，是夜幕降臨後，盡情放鬆的好去處！來這裡約會、聚餐、慶生、小酌…等都合適。

【禧太炭火燒肉店】

地址：台北市大安區延吉街131巷1弄50號

電話：0989-216868

營業時間：(一~五)17:30-00:00 、(六日)12:00-00:00

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[東區美食] 禧太炭火燒肉店-台北推薦人氣必吃 人均$1500吃到和牛燒肉！#大安區國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

Ⓞ推薦原因

台北人氣必吃的和牛燒肉餐廳【禧太炭火燒肉店】獨家釀造的烤肉醬X炭火烤肉，配搭各式小菜與沾料最是過癮！首推人均$1500的雙人和牛套餐，共15品，能把燒肉做的這麼高CP值又有特色的，這家「禧太燒肉」真的夠牛！👍

【星辰牛排】

地址：台北市光復南路180巷16號

電話：02-27217512

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[大安區美食] 星辰牛排 40年老牌牛排館 西餐廳 人均$1500品質+份量雙贏！#東區美食 國父紀念館美食 華視美食 @蛋寶趴趴go

◎推薦原因

40年老牌牛排館【星辰牛排】是高品質的牛排餐廳，價格卻很實際，柔嫩的菲力、精緻的肋眼絕佳的口感和豐富的肉汁都很迷人啊！在藍天紅磚地，獨樹一格的用餐空間中，我感受到了一份幸福與感動的美味！來這慶生也很棒呢！(壽星優惠8折)

(持續更新中…)

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