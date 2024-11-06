新莊必吃火鍋！火鍋控必收藏！|【熟度精緻鍋物】一日男友剝蝦服務太幸福！北海道札幌辛味味噌湯頭，可愛的紅貴賓狗冰磚~實在是太可愛了啦~~~鍋物套餐$359元起|親子友善餐廳|菜盤可換肉盤|名人初乃玩



你是不管冬天夏天都想吃火鍋的超級火鍋控嗎？

那麼這家不但要收藏起來，還要分享給同為火鍋控的朋友~

位於新莊的【熟度精緻鍋物】附近有嘟嘟房停車場，步行過來約5分鐘即可到達，

座位數有近40個, 適合家庭聚餐或公司聚餐~

共有四家分店，在景美、新莊、土城、林口都有分店。

【品牌故事】：擁有眾多湯底選擇的熟度精緻鍋物，

透過四位年輕團隊不斷創新研發讓火鍋不單單只是火鍋而已，

還可以享用到各式異國風味湯頭~

店內走簡約明亮搭配木質的設計風格，讓人一走進來就覺得很舒適放鬆。

冷熱飲品、冰淇淋都是無限量供應。

連醬料也不馬虎，醬料用料都很實在新鮮。

菜單如下

與其他連鎖火鍋店不同的特色，就是還有星馬的叻沙鍋，

還有內地的蒙古鍋，【熟度精緻鍋物】擁有10種不同特色湯底的熟度精緻鍋物，

不僅種類豐富連套餐都是超高CP值，

有新推出新湯頭酸菜魚，另有麻辣、牛奶、蒜香、味噌也都很有特色~

都是店內的人氣湯底喔！

$439起就有海鮮套餐~

今天享用的是特選雙人海陸套餐$1399

真的屌打很多海鮮火鍋店~

有另外想吃的火鍋料也可以單點

套餐都含菜盤及主餐一份，用餐90分鐘。

名人初乃玩有來採訪過~







菜盤很新鮮也很用心，蛋豆腐還有熟度的字樣~

北海道札幌辛味味噌湯頭，還有隨機的可愛的紅貴賓狗或是熊熊冰磚~實在是太可愛了啦~~~

吸睛度百分百~~~讓人捨不得放下去泡湯~

口味也很特別，帶著些許的辛辣感，又不至於太辣，很適合想吃辣又不想吃那麼辣的朋友點~

連沒那麼愛味噌的妮都吃到愛不釋口，吃完還會念念不忘，下次還想帶家人來回訪！

重慶四川爆炒麻辣鍋還是桌邊現場爆炒的~

先爆香麻辣鍋，加入中藥材、豆腐鴨血，最後加高湯～

很推薦【熟度精緻鍋物】的重慶四川爆炒麻辣鍋，辛香開胃、勁辣不嗆的麻辣湯頭，

是用數種辛香料及中藥調味而成的獨特滋味，

豐富的風味層次，讓人越吃越上癮，愛吃辣的朋友，一定別錯過這一鍋~

鴨血很新鮮，像布丁一樣沒有氣孔很咕溜~

重慶四川爆炒麻辣鍋裡的鴨血、豆腐都燉煮的很入味之外，還不失本身的Q彈好口感，

加上一咬下去就爆汁的好味道，讓人一吃就上癮~

辣度麻辣適中，可以不用吃得面紅耳赤的，湯頭入口溫和香醇卻有著迷人麻香感的好味道~

推薦海鮮控一定要點的海陸拼盤，貝殼般的瓷器裝著滿滿的新鮮海味！海鮮拼盤裡頭包含：生食級干貝、天使紅蝦、海草蝦、白蝦、

透抽、蛤蠣、鯛魚片…，充滿讓海鮮愛好者失心瘋的好料呦～

海鮮是吃得出很新鮮，很肥美的那種呢！

魚貨都是漁港直送的，最優質的食材一吃就知道不同凡響！

大推一定要點一下他們家的海鮮盤，還有貼心的一日男友的剝蝦服務~

包你邊吃邊藏不住嘴角的笑意，吃得超滿足呦～

天使紅蝦一般都會不太新鮮，但他們家的超鮮，

敢在客人面前剝殼就代表有自信是很新鮮的~

整隻完整地不是粉粉的那種就是最好的証明~

草蝦

白蝦

蝦子肉質多汁鮮美，令人回味無窮～～吃蝦也能不沾手真的太讚了！！！

透抽口感超Q彈~

鯛魚

多利魚，口感很軟嫩~

生食級干貝就算煮過也沒縮得很小，超厚香甜幸福感十足~

蛤蜊超肥美~

新鮮程度一吃就知道，加上甜美厚實的好味道，絕對讓人吃得滿足又飽足~

海鮮控是不是看得口水直流啊！

這邊的肉質真的很優秀，加上完美的價位，絕對會值得來品嚐的喔！

不是那種薄到透光的，而是很厚實的口感~

培根豬 有咬勁的紮實肉質，讓人想一片接著一片送入口中！

梅花豬 油花分佈均勻，與肉質完美融合，讓口感更加軟嫩、豐富。

櫻桃鴨 口感不乾柴，還保有嫩度~

店家贈送活動也很豪氣~ FB打卡活動還有梅花豬及多利魚二選一~

店家實在是太大方了~~~

【熟度精緻鍋物】秉持新鮮食材做出美味，用食物的初衷以人為本的職人精神，品嚐到的好滋味之餘，

也能吃出食材本身的鮮甜美味。







店家資訊：

【熟度精緻鍋物】

分店資訊

新莊店

粉 絲 團：https://www.facebook.com/SODOHotPot3

Ｉ Ｇ：@ sodo_hotpot

營業時間：

一到五 11:30~14:00；17:00~22:30

六日 11:30~22:30

電 話：02 2991 8002

地 址：新北市新莊區昌平街33號

土城店

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Ｉ Ｇ：@ sodo_hotpot

營業時間：

一到五 11:30~14:00；17:00~22:30

六日 11:30~22:30

電 話：02 2263 0350

地 址：新北市土城區學士路14號

景美店

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營業時間：

一到五 11:30~14:00；17:00~22:30

六日 11:30~22:30

電 話：02 2935 1968

地 址：台北市文山區羅斯福路六段192號1樓

林口店

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營業時間：

一到五 11:30~14:00；17:00~21:30

六日 11:30~21:30

電 話：02 2601 8749

地 址：新北市林口區中正路121號1樓