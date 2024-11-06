#東區美食 國父紀念館 忠孝敦化美食

台北東區巷弄中

有一間好吃的燒鳥居酒屋

【小串堂/小串酒場/居酒屋】

食材新鮮多樣美味、份量足，

用餐環境舒適、氣氛佳！

來這裡聚餐、小酌、慶生都很合適，

營業至凌晨1點，是宵夜的好去處，

想要放鬆心情、享用美食美酒，

來「小串堂/小串酒場」就對了！

【小串堂/小串酒場/居酒屋】

地址： 台北市 大安區 忠孝東路四段223巷69號

捷運： 忠孝敦化站 2號出口，步行5分鐘

電話： 02-27781228

營業時間：18:00~00:00

FB： 小串堂居酒屋

【小串堂/小串酒場/居酒屋】

是東區知名居酒屋「小串堂居酒屋」的分店，

主打燒鳥串燒，結合日式炭火烹調技術，

將食材本身的特質完整呈現，

深受饕客的喜愛！

店內裝潢帶有濃厚的日式氛圍，

設有2~4人的用餐座位，舒適不擁擠，

朋友聚餐、家庭用餐、約會…等都合適。

【小串酒場 菜單】

提供多款串燒、主食、烤物、等，

還有酒水、各式飲品可佐餐。

低消＄350/人，週五6~9點低消＄500/人，

用餐時間2小時，需加收10％服務費。

(小串酒場 菜單)

店內提供多款精選的清酒可搭配串燒，

大口吃肉、喝杯美酒，更暢活!!

我們今天就是要來享用美味的燒鳥料理，

當然要點好、點滿才開心！！

【胡椒毛豆】

翠綠鹹香的毛豆，

是相當順口的下酒菜！

【經典泡菜】

爽脆微辣又開胃，

還可轉換口感解油膩。

【厚切牛舌】

店內招牌必點料理！

大片的牛舌，搭上鹽蔥，

一口咬下汁水四溢，彈嫩又鹹香，口感讓人喜歡~

隔壁桌的客人，還直接點二盤來品嚐呢！

【小左衛門 純米吟釀】

到居酒屋不喝杯清酒合理嗎？哈哈！

所以店長推薦我們這瓶「小左衛門 純米吟釀」來搭配串燒，

這是一款為搭配雞肉串燒料理，量身打造的純米吟釀，

瓶身還有十間日本串燒店師傅手繪的串燒圖樣，非凡的紀念意義啊！

入口清爽純淨、細膩甘甜，

還能引出雞肉的鮮美，增添口感及層次。

緊接著，就是今日的重頭戲「串燒」登場！！

店內使用炭火燒烤，現點現烤，

利用高溫鎖住肉汁及美味，還帶有炭香感。

雞肉串是使用新鮮國產的桂丁雞，

肉質細緻鮮甜多汁，絕對必點！

【手羽先】

連皮帶骨烤製的雞翅，

吃起來皮酥肉嫩，還帶有炭火的香氣，

愈咬愈香愈有味！

這一盤是稀有品項、限量供應的串燒！

由左到右分別是：

腿內肉

橫膈膜

雞松坂

▼腿內肉(上)

吃起來軟嫩又香，油潤度剛好，沒有過多的調味就好吃！

▼橫膈膜(中)

微焦香中帶有脆感和嚼勁，口感相當特別。

▼雞松板(下)

吃起來口感脆彈、不油不膩，超喜歡~

▼香肩肉(上)

這是雞肩膀部位的肉，

也是限量供應的品項！

一口吃下可同時享受皮的香味和肉的美味。

▼雞生蠔(下)

這可是珍貴的稀有部位，

一隻雞只能取出2小塊，

只有資深的吃貨才懂的美味！

雞生蠔外皮烤的相當酥脆，

肉質軟嫩多汁有彈性，

吃一口就會愛上~絕對必吃！！

【雞肝】

這裡也有提供少見的雞內臟料理。

以醬汁烤製的雞肝，

味道香醇綿密、有入口即化的口感，

重點是完全不腥，

讓平常不太吃內臟的我，都能一口完食！

【雞球】

小串酒場必點菜色！

厚實的烤雞肉丸，

肉質鮮嫩多汁帶點碎軟骨的脆感，

以及醬燒風味的醇香，

沾上土雞的生蛋黃後，更增添順滑的口感，

會讓人意猶未盡~！

【雞柳】

烤後的雞柳，軟嫩不乾柴，

只用一點點芥末提味就好吃！

【明太子雞肉】

微甜微辛辣的明太子醬，

鋪好鋪滿在炭燒後的雞肉上，

吃起來不乾柴，還更有風味！

【鹽蔥豚五花】

這也是店內的熱銷品項！

一口吃下，蔥香混著五花肉的焦香，

味道剛剛好，完全不用沾醬就好吃。

【招牌剁椒皮蛋】

香辣開胃的必點料理！

店家獨門炒製的剁椒皮蛋，

搭配爽脆的生菜，

香、辣、脆的豐富口感，很過癮~

是道下酒、下飯的好料理！😋

【揚出豆腐】

炸至金黃色澤的豆腐，

吃起來外皮超酥香，內部柔嫩，

搭配特調的醬汁，更有日式風情 ！

【鹽燒海大蝦】

蝦子超大一隻，很有誠意！

鹽燒的海大蝦，

肉質鮮美Q鮮、香氣迷人，

多來幾隻我都能吃的下~❤️

【鮭魚肚七味燒】

鮭魚肚烤得外酥里嫩，

肉質細緻油潤，還帶著七味粉的微辣感，

是道適合下酒的好料理！

【鹽烤櫛瓜】

吃起來脆甜多汁，很解膩。

【醬燒杏鮑菇】

炙烤後的杏鮑菇水嫩多汁，

且帶點醬香味，百吃不厭。

【烤麻糬】

烤麻糬是蛋寶最愛的甜點，

膨皮感十足的烤麻糬，

吃起來超級Q彈且帶有糯米的香氣，

搭上甜甜的煉乳及花生粉，更是好吃~

《蛋寶543》

這一次來到台北東區的日式串燒居酒屋

【小串堂/小串酒場/居酒屋】

整體的用餐感覺很棒呢！

簡單一句話就是從氣氛、料理、酒水搭配，

都給人一秒到了日本的感覺！

可吃到台北少見日本職人專業技術的燒鳥料理，

將串燒的美味完整呈現在桌上，

搭配悠閒自在的日式環境氛圍，

和朋友來這吃吃美食、喝喝小酒聊聊天，

也治癒了上班一整天疲憊的心靈！

推薦給大家！

喜歡【小串堂/小串酒場】的朋友，

還可以到同集團旗下的餐廳用餐，都很有質感呢！

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