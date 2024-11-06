#東區美食 國父紀念館 忠孝敦化美食
台北東區巷弄中
有一間好吃的燒鳥居酒屋
【小串堂/小串酒場/居酒屋】
食材新鮮多樣美味、份量足，
用餐環境舒適、氣氛佳！
來這裡聚餐、小酌、慶生都很合適，
營業至凌晨1點，是宵夜的好去處，
想要放鬆心情、享用美食美酒，
來「小串堂/小串酒場」就對了！
【小串堂/小串酒場/居酒屋】
- 地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷69號
- 捷運：忠孝敦化站2號出口，步行5分鐘
- 電話：02-27781228
- 營業時間：18:00~00:00
- FB：小串堂居酒屋
【小串堂/小串酒場/居酒屋】
是東區知名居酒屋「小串堂居酒屋」的分店，
主打燒鳥串燒，結合日式炭火烹調技術，
將食材本身的特質完整呈現，
深受饕客的喜愛！
店內裝潢帶有濃厚的日式氛圍，
設有2~4人的用餐座位，舒適不擁擠，
朋友聚餐、家庭用餐、約會…等都合適。
【小串酒場 菜單】
提供多款串燒、主食、烤物、等，
還有酒水、各式飲品可佐餐。
低消＄350/人，週五6~9點低消＄500/人，
用餐時間2小時，需加收10％服務費。
店內提供多款精選的清酒可搭配串燒，
大口吃肉、喝杯美酒，更暢活!!
我們今天就是要來享用美味的燒鳥料理，
當然要點好、點滿才開心！！
【胡椒毛豆】
翠綠鹹香的毛豆，
是相當順口的下酒菜！
【經典泡菜】
爽脆微辣又開胃，
還可轉換口感解油膩。
【厚切牛舌】
店內招牌必點料理！
大片的牛舌，搭上鹽蔥，
一口咬下汁水四溢，彈嫩又鹹香，口感讓人喜歡~
隔壁桌的客人，還直接點二盤來品嚐呢！
【小左衛門 純米吟釀】
到居酒屋不喝杯清酒合理嗎？哈哈！
所以店長推薦我們這瓶「小左衛門 純米吟釀」來搭配串燒，
這是一款為搭配雞肉串燒料理，量身打造的純米吟釀，
瓶身還有十間日本串燒店師傅手繪的串燒圖樣，非凡的紀念意義啊！
入口清爽純淨、細膩甘甜，
還能引出雞肉的鮮美，增添口感及層次。
緊接著，就是今日的重頭戲「串燒」登場！！
店內使用炭火燒烤，現點現烤，
利用高溫鎖住肉汁及美味，還帶有炭香感。
雞肉串是使用新鮮國產的桂丁雞，
肉質細緻鮮甜多汁，絕對必點！
【手羽先】
連皮帶骨烤製的雞翅，
吃起來皮酥肉嫩，還帶有炭火的香氣，
愈咬愈香愈有味！
這一盤是稀有品項、限量供應的串燒！
由左到右分別是：
- 腿內肉
- 橫膈膜
- 雞松坂
▼腿內肉(上)
吃起來軟嫩又香，油潤度剛好，沒有過多的調味就好吃！
▼橫膈膜(中)
微焦香中帶有脆感和嚼勁，口感相當特別。
▼雞松板(下)
吃起來口感脆彈、不油不膩，超喜歡~
▼香肩肉(上)
這是雞肩膀部位的肉，
也是限量供應的品項！
一口吃下可同時享受皮的香味和肉的美味。
▼雞生蠔(下)
這可是珍貴的稀有部位，
一隻雞只能取出2小塊，
只有資深的吃貨才懂的美味！
雞生蠔外皮烤的相當酥脆，
肉質軟嫩多汁有彈性，
吃一口就會愛上~絕對必吃！！
【雞肝】
這裡也有提供少見的雞內臟料理。
以醬汁烤製的雞肝，
味道香醇綿密、有入口即化的口感，
重點是完全不腥，
讓平常不太吃內臟的我，都能一口完食！
【雞球】
小串酒場必點菜色！
厚實的烤雞肉丸，
肉質鮮嫩多汁帶點碎軟骨的脆感，
以及醬燒風味的醇香，
沾上土雞的生蛋黃後，更增添順滑的口感，
會讓人意猶未盡~！
【雞柳】
烤後的雞柳，軟嫩不乾柴，
只用一點點芥末提味就好吃！
【明太子雞肉】
微甜微辛辣的明太子醬，
鋪好鋪滿在炭燒後的雞肉上，
吃起來不乾柴，還更有風味！
【鹽蔥豚五花】
這也是店內的熱銷品項！
一口吃下，蔥香混著五花肉的焦香，
味道剛剛好，完全不用沾醬就好吃。
【招牌剁椒皮蛋】
香辣開胃的必點料理！
店家獨門炒製的剁椒皮蛋，
搭配爽脆的生菜，
香、辣、脆的豐富口感，很過癮~
是道下酒、下飯的好料理！😋
【揚出豆腐】
炸至金黃色澤的豆腐，
吃起來外皮超酥香，內部柔嫩，
搭配特調的醬汁，更有日式風情 ！
【鹽燒海大蝦】
蝦子超大一隻，很有誠意！
鹽燒的海大蝦，
肉質鮮美Q鮮、香氣迷人，
多來幾隻我都能吃的下~❤️
【鮭魚肚七味燒】
鮭魚肚烤得外酥里嫩，
肉質細緻油潤，還帶著七味粉的微辣感，
是道適合下酒的好料理！
【鹽烤櫛瓜】
吃起來脆甜多汁，很解膩。
【醬燒杏鮑菇】
炙烤後的杏鮑菇水嫩多汁，
且帶點醬香味，百吃不厭。
【烤麻糬】
烤麻糬是蛋寶最愛的甜點，
膨皮感十足的烤麻糬，
吃起來超級Q彈且帶有糯米的香氣，
搭上甜甜的煉乳及花生粉，更是好吃~
《蛋寶543》
這一次來到台北東區的日式串燒居酒屋
【小串堂/小串酒場/居酒屋】
整體的用餐感覺很棒呢！
簡單一句話就是從氣氛、料理、酒水搭配，
都給人一秒到了日本的感覺！
可吃到台北少見日本職人專業技術的燒鳥料理，
將串燒的美味完整呈現在桌上，
搭配悠閒自在的日式環境氛圍，
和朋友來這吃吃美食、喝喝小酒聊聊天，
也治癒了上班一整天疲憊的心靈！
推薦給大家！
喜歡【小串堂/小串酒場】的朋友，
還可以到同集團旗下的餐廳用餐，都很有質感呢！
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