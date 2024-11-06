瑞餚姐：走吧，今天去林口吃一家新開的餐廳！

貝大小姐：可是我想吃西餐耶…

瑞餚姐：你想吃的西餐是牛排吧？

貝大小姐：對啊，你怎麼知道？可是你前幾天才剛跟我吃牛排，現在應該不會想再陪我吃吧？！

瑞餚姐：我們去的這家餐廳有西餐、有中餐還有自助吧，想吃什麼就吃什麼！

貝大小姐：哇….日本洋食料理餐廳的概念喔！

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林口中式簡餐推薦 │ 穀雨豐

去過日本的人一定吃過日本的洋食料理

到過香港的人也一定超愛香港的茶餐廳

他們把西方的各種菜系融入了自己的飲食文化中

創造出屬於他們自己的異國料理

位在林口的穀雨豐在兩姐姐的心中

就是這樣的一家台式的洋食料理餐廳！

2024的人間四月天裡

餐廳老闆一眼看上這個位在林口文化二路的店面

當下簽約開始規劃這間全新的餐廳

當時正屬一年24節氣中的穀雨

而老闆開這家餐廳最核心的理念是提供給來此用餐的客人

最豐盛的料理讓大家都能吃好吃飽

『穀雨豐』這個既浪漫又美好的店就此誕生了！

穀雨豐 │ 在哪裡

開車的朋友從林口交流道下來經過長庚醫院後

右轉文化二路後就可以看到左手邊的穀雨豐

旁邊巷弄內有Times 龜山文化二路停車場

步行2分鐘即可抵達

搭乘往林口的公車

在醫學大樓站下車

步行1~2分鐘即可到達穀雨豐！

穀雨豐 │ 用餐環境

穀雨豐餐廳是樓中樓的建築

餐廳內的裝潢非常地清新脫俗

一進門會看到從天而降地許多長條燈管

加深了穀雨豐『雨』的意象

進入餐區會看到牆面上連綿不斷、高低起伏的『山』

以及後方包廂區以許所吊掛的植物呈現的『叢林』

二樓還有一個超大的用餐區

不論一樓二樓

每一個用餐區的座位都寬敞舒適

桌與桌之間的距離也都夠大

動線也都規劃得很流暢

一、二樓都有自助吧

此區提供了湯品、麵食、炸物、霜淇淋、飲料、咖啡…等

自助吧台很用心地加上一些小擺飾

也都維持得清潔乾淨

穀雨豐 │ 菜單

穀雨豐有排餐、中餐、西餐

可以隨著每個客人不同的口味

挑選自己喜歡的餐點

穀雨豐│ 必點

穀雨豐的餐點都以套餐的方式呈現

中式的餐點會附上了白飯、溫泉蛋、二款時蔬以及甜點奶酪

穀雨豐使用了台粳九號米

黏性適中、飯粒飽滿Q彈而且米香十足

排餐上也有附一份炒飯做成了飯糰

飯糰的外層有加烤過

外層酥酥鍋粑口感有點像是日式烤飯糰的FU

還有一片低筋麵粉做的卡滋餅

口感超級特別！

酥烤德國豬腳

先蒸後烤的德國豬腳

皮酥肉多汁

保留了豬腳的肉香且略帶嚼勁

搭配了酸菜及黃芥末醬

口感更讚！

雨落醬燒三杯雞

經典的三杯風味

熱炒的鍋氣帶出薑片及九層塔的香濃

滑嫩的雞肉外層吸附了薄薄的醬汁

鹹香入味超級下飯

老饕肋眼牛排

五分熟的老饕肋眼牛排

火候的拿捏得恰到好處

將內層鎖住肉汁保持嫩滑多汁

嚴選的肉質吃得到濃郁的牛脂與牛肉的香氣

以及適度的嚼勁！

隨餐會附上牛排的肉汁及海岩

羽夏翼板牛排

羽夏翼板牛排七分熟的口感

稍微熟一點但又不會犧牲過多嫩度

較熟的口感卻依然有著鮮甜的肉汁

翼板牛排的脂肪較少

卻依然有著濃濃的牛肉香

超適合喜歡牛肉又怕過油的人好好享受！

穀雨豐 │ 自助吧區

穀雨風的自助吧有二種湯

牛肉湯以及雞湯

每一 湯都是誠意滿滿

肉都超多

而且湯頭都超好喝！

香草口味的霜淇淋加上酥杯

有種速食店霜淇淋還原的錯覺

每款飲料也都是店家精選

甚至無糖青茶還是來自台灣南投小農

麵食及炸物每隔一段時間都會更新

讓你每次都吃都有不同的驚喜與新鮮感！

穀雨豐 │ 外帶便當

穀雨豐也貼心地照顧林口地區的上班族

中餐備有三款外帶便當

泰式檸檬雞、碳烤牛肉蓋飯、碳烤豬肉蓋飯

讓想好好享用一份美食

卻沒有辦法坐在店內慢慢享用的你

或是中午有午餐會議

也可以幫大家準備一份美味的穀雨豐外帶便當

讓大家在會議中還能品嚐到美味與豐盛！

店家資訊

穀雨豐

電話號碼： 03 397 2699

地址： 333桃園市龜山區文化二路38號

營業時間：

星期一~五11:30–15:00(最後點餐14:00), 17:00–22:00(最後點餐21:00)

星期六~日11:00–22:00(最後點餐21:00)