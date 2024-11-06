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新北市林口區Second Floor 貳樓林口店｜林口質感早午餐推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2024-11-06 10:40:11 文字：neru.foodie
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新北市林口區Second Floor 貳樓林口店｜林口質感早午餐推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🥪用餐氛圍優異餐點也好吃不會錯！

新北市林口區Second Floor 貳樓林口店｜林口質感早午餐推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🙌Second Floor 貳樓林口店 @secondfloorcafe
🔸新北市林口區民富街108號
🔸10:00-21:30(一-五).8:00-21:30(六日)
🔸Google評論分數4.6顆星(449評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 新北市林口區Second Floor 貳樓林口店｜林口質感早午餐推薦 @neru.foodie / 丸の良食新北市林口區Second Floor 貳樓林口店｜林口質感早午餐推薦 @neru.foodie / 丸の良食新北市林口區Second Floor 貳樓林口店｜林口質感早午餐推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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環境相當有露營⛺️風格的貳樓林口店假日生意超好！

 

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經典火腿班尼蛋 $380｜橙香法式丹麥蕈菇水波洋芋 $390｜橙香法式丹麥Sunny舒肥雞 $460｜主餐升級歐式麵包盤+洋釀辣炸雞+香菇炸盤 $200
🔸收10%服務費

🔸餐點選擇豐富多樣服務也好～雖然主餐不便宜但份量跟精緻度都讓人滿意👍一份餐還有二杯飲料可續😋班尼蛋好吃🍳是林口適合聚餐的好地方！建議訂位前來

 

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