🥪用餐氛圍優異餐點也好吃不會錯！

店家資訊

🙌 Second Floor 貳樓林口店 @secondfloorcafe

🔸新北市林口區民富街108號

🔸10:00-21:30(一-五).8:00-21:30(六日)

🔸Google評論分數4.6顆星(449評論)

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環境相當有露營⛺️風格的貳樓林口店假日生意超好！

經典火腿班尼蛋 $380｜橙香法式丹麥蕈菇水波洋芋 $390｜橙香法式丹麥Sunny舒肥雞 $460｜主餐升級歐式麵包盤+洋釀辣炸雞+香菇炸盤 $200

🔸收10%服務費

🔸餐點選擇豐富多樣服務也好～雖然主餐不便宜但份量跟精緻度都讓人滿意👍一份餐還有二杯飲料可續😋班尼蛋好吃🍳是林口適合聚餐的好地方！建議訂位前來

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