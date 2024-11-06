瑞餚姐：好久沒去香港了，好想念香港喔…

貝大小姐：你想念香港的什麼啊？！

瑞餚姐：美食啊，不然呢？！

貝大小姐：果然是吃貨認證！那我帶你去吃香港的茶餐廳！

瑞餚姐：說走就走喔？！你也太突然了吧？！

貝大小姐：帶你到中壢就可以一秒鐘到香港，一點都不難！

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中壢港式茶餐廳推薦 │ 永芯茶檔

你有多久沒去香港了呢?

想起香港，

兩姐姐更想念香港的美食

尤其是什麼都吃得到的茶餐廳！

現在你不必千里迢迢遠赴香港吃茶餐廳了

到中壢永芯茶檔茶餐廳

100%復刻香港茶餐廳場景

讓你一秒鐘到香港

開心大啖香港道地美食！

永芯茶檔 │ 在哪裡

從內壢火車站出來

步行約步行約4~5分鐘即可到達

開車前往的朋友

在永芯茶檔的斜對面就是Times 中壢成章忠勤停車場

過個馬路即可到店！

永芯茶檔 │ 用餐環境

還沒走到永芯茶檔就先被她的特色吸引

永芯茶檔的門口及對面

各停了一部與餐廳主色藍綠色相呼應的箱型車

餐廳的二樓掛了一整層樓高的大招牌

一進店裡兩姐姐就被眼前的場景震撼了

就像是穿越一般

完全置身香港茶餐廳

連背景音樂播得都是廣東歌

唯一的違和感是四週周的人說的不是廣東話…

連桌子、板凳、地板磁磚、天花板上的吊扇…

每一樣都是完全複製香港茶餐廳！

永芯茶檔 │ 必點

都來到永芯茶檔了

在這麼有香港氛圍的茶餐廳

把思思念念的茶餐廳經典料理都點一輪不為過吧！

沙爹牛飯

沙爹牛飯的肉片切得滿厚的

經過料理後軟嫩多汁

沙爹牛飯上有著一份滑嫩的炒蛋

蛋的內部有著5~6分熟的流心感

沙爹醬汁淋在飯上香氣濃郁

帶著一點點甜味

米飯吸收了沙爹醬汁

口感既軟糯又充滿異國風味！

鮮蝦雲吞撈麵

一片半熟的水煮蛋放在鮮蝦雲吞撈麵上

鮮蝦雲吞的外皮薄且柔軟帶著微微的彈性

內餡的鮮蝦有著蝦香與鮮甜

調味後的豬肉餡彈牙

撈麵滑順Q彈、略帶嚼勁帶著麵香

與醬汁攪拌後非常入味

口感層次更加豐富！

咖哩魚蛋

吃著串著的咖哩魚蛋

有種走在香港街頭手拿一串咖哩魚蛋

邊走邊吃的錯覺

咖哩魚蛋咬起來Q彈

魚蛋的外皮吸飽了醬汁

鹹香入味！

豬仔包(奶油)

奶油豬仔包是貝大小姐去香港茶餐廳必餐的點心

橢圓形的麵包烤得外皮酥脆內在鬆軟

麵包上再放上一片長條形的無鹹奶油

並且淋上了滿滿的煉乳

一口咬下時

奶香、油香、甜味、麵包香完全衝入口中

有種邪惡卻開心的滿足感！

蘿蔔糕

蘿蔔糕煎得兩面微微酥脆、且帶著淡淡的焦香

拿著筷子從中間截斷時

因為外皮的微焦增加了一點阻礙感

當蘿蔔糕進入口中

它的軟糯細膩的口感完全呈現

內在的蘿蔔絲、蠟腸及蝦米的香氣淡淡地散發著！

花生西多士(蜂蜜)

廣東話的西多士指的是法式吐司

花生西多士蜂蜜口味

西多士上敷著超厚的顆粒花生

花生上淋著線條超漂亮的蜂蜜

微鹹微甜的花生醬

以及在咬碎花生顆粒時爆發更濃郁的花生香氣

蜂蜜的特殊香氣並沒有被花生的香濃遮蓋掉

加上法式吐司一起咀嚼

每一口都越嚼越香！

鹹檸七

鹹檸七是貝大小姐最愛的港式飲料

醃漬的鹹檸檬可以隨自己的喜好用湯匙壓破甚至壓碎它

鹹檸檬加上七喜汽水的檸檬味

在口中會呈現出二種不同口感的！

凍檸茶

瑞餚姐最愛喝的飲料就是凍檸茶

永芯茶檔的凍檸茶非常道地

正宗的港式凍檸茶除了檸檬片可以是自己擠壓之外

紅茶的口感必需微微的苦和明顯的澀並且帶著甜味

檸檬的鮮酸加上濃郁的紅茶苦、澀、甜交織就是完美！

不必飛香港

就能吃到好吃且到味的茶餐廳

而且還能猶如一秒到香港

還在等什麼呢？快來永芯茶檔吧！

店家資訊

永芯茶檔 茶餐廳

https://www.facebook.com/yongxin0112

電話號碼：03 434 1913

地址：320桃園市中壢區成章四街61號

營業時間：

平日 11:30-20:30

假日 11:00-20:30