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> 美食 > 桃園市中壢區【中壢港式茶餐廳推薦 │ 內壢美食】永芯茶檔茶餐廳 100%復刻香港茶餐廳場景，讓你一秒鐘到香港，開心大啖香

桃園市中壢區【中壢港式茶餐廳推薦 │ 內壢美食】永芯茶檔茶餐廳 100%復刻香港茶餐廳場景，讓你一秒鐘到香港，開心大啖香

2024-11-06 10:40:12 文字：貝大小姐與瑞餚姐
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貝大小姐與瑞餚姐

貝大小姐與瑞餚姐

瑞餚姐：好久沒去香港了，好想念香港喔…

貝大小姐：你想念香港的什麼啊？！

瑞餚姐：美食啊，不然呢？！

貝大小姐：果然是吃貨認證！那我帶你去吃香港的茶餐廳！

瑞餚姐：說走就走喔？！你也太突然了吧？！

貝大小姐：帶你到中壢就可以一秒鐘到香港，一點都不難！

桃園市中壢區【中壢港式茶餐廳推薦 │ 內壢美食】永芯茶檔茶餐廳 100%復刻香港茶餐廳場景，讓你一秒鐘到香港，開心大啖香

目錄

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中壢港式茶餐廳推薦 │ 永芯茶檔

你有多久沒去香港了呢?

想起香港，

兩姐姐更想念香港的美食

尤其是什麼都吃得到的茶餐廳！

現在你不必千里迢迢遠赴香港吃茶餐廳了

到中壢永芯茶檔茶餐廳

100%復刻香港茶餐廳場景

讓你一秒鐘到香港

開心大啖香港道地美食！

桃園市中壢區【中壢港式茶餐廳推薦 │ 內壢美食】永芯茶檔茶餐廳 100%復刻香港茶餐廳場景，讓你一秒鐘到香港，開心大啖香

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永芯茶檔 │ 在哪裡

從內壢火車站出來

步行約步行約4~5分鐘即可到達

開車前往的朋友

在永芯茶檔的斜對面就是Times 中壢成章忠勤停車場

過個馬路即可到店！

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永芯茶檔 │ 用餐環境

還沒走到永芯茶檔就先被她的特色吸引

永芯茶檔的門口及對面

各停了一部與餐廳主色藍綠色相呼應的箱型車

餐廳的二樓掛了一整層樓高的大招牌

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一進店裡兩姐姐就被眼前的場景震撼了

就像是穿越一般

完全置身香港茶餐廳

連背景音樂播得都是廣東歌

唯一的違和感是四週周的人說的不是廣東話…

連桌子、板凳、地板磁磚、天花板上的吊扇…

每一樣都是完全複製香港茶餐廳！

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永芯茶檔 │ 必點

都來到永芯茶檔了

在這麼有香港氛圍的茶餐廳

把思思念念的茶餐廳經典料理都點一輪不為過吧！

沙爹牛飯

沙爹牛飯的肉片切得滿厚的

經過料理後軟嫩多汁

沙爹牛飯上有著一份滑嫩的炒蛋

蛋的內部有著5~6分熟的流心感

沙爹醬汁淋在飯上香氣濃郁

帶著一點點甜味

米飯吸收了沙爹醬汁

口感既軟糯又充滿異國風味！

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鮮蝦雲吞撈麵

一片半熟的水煮蛋放在鮮蝦雲吞撈麵上

鮮蝦雲吞的外皮薄且柔軟帶著微微的彈性

內餡的鮮蝦有著蝦香與鮮甜

調味後的豬肉餡彈牙

撈麵滑順Q彈、略帶嚼勁帶著麵香

與醬汁攪拌後非常入味

口感層次更加豐富！

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咖哩魚蛋

吃著串著的咖哩魚蛋

有種走在香港街頭手拿一串咖哩魚蛋

邊走邊吃的錯覺

咖哩魚蛋咬起來Q彈

魚蛋的外皮吸飽了醬汁

鹹香入味！

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豬仔包(奶油)

奶油豬仔包是貝大小姐去香港茶餐廳必餐的點心

橢圓形的麵包烤得外皮酥脆內在鬆軟

麵包上再放上一片長條形的無鹹奶油

並且淋上了滿滿的煉乳

一口咬下時

奶香、油香、甜味、麵包香完全衝入口中

有種邪惡卻開心的滿足感！

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蘿蔔糕

蘿蔔糕煎得兩面微微酥脆、且帶著淡淡的焦香

拿著筷子從中間截斷時

因為外皮的微焦增加了一點阻礙感

當蘿蔔糕進入口中

它的軟糯細膩的口感完全呈現

內在的蘿蔔絲、蠟腸及蝦米的香氣淡淡地散發著！

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花生西多士(蜂蜜)

廣東話的西多士指的是法式吐司

花生西多士蜂蜜口味

西多士上敷著超厚的顆粒花生

花生上淋著線條超漂亮的蜂蜜

微鹹微甜的花生醬

以及在咬碎花生顆粒時爆發更濃郁的花生香氣

蜂蜜的特殊香氣並沒有被花生的香濃遮蓋掉

加上法式吐司一起咀嚼

每一口都越嚼越香！

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鹹檸七

鹹檸七是貝大小姐最愛的港式飲料

醃漬的鹹檸檬可以隨自己的喜好用湯匙壓破甚至壓碎它

鹹檸檬加上七喜汽水的檸檬味

在口中會呈現出二種不同口感的！

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凍檸茶

瑞餚姐最愛喝的飲料就是凍檸茶

永芯茶檔的凍檸茶非常道地

正宗的港式凍檸茶除了檸檬片可以是自己擠壓之外

紅茶的口感必需微微的苦和明顯的澀並且帶著甜味

檸檬的鮮酸加上濃郁的紅茶苦、澀、甜交織就是完美！

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不必飛香港

就能吃到好吃且到味的茶餐廳

而且還能猶如一秒到香港

還在等什麼呢？快來永芯茶檔吧！

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店家資訊

永芯茶檔 茶餐廳

https://www.facebook.com/yongxin0112

電話號碼：03 434 1913

地址：320桃園市中壢區成章四街61號

營業時間：

平日 11:30-20:30

假日 11:00-20:30


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