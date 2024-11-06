之前開在東區二十多年的 巨無霸飯糰 『上順興香Q飯團！』 回來了，

不過現在新店址在基隆路一段上屆於永吉路和市民大道中間，

從市府站走路大約15分鐘，

他們已經從攤車變成店家了，

雖然店家地址改變了但美味卻是不變的，

他們家的飯糰特別之處就是用半張蔥油餅去包，

所以來這肯定要選擇菜單上都沒有的「二合一」，

如果不想吃糯米飯的也可以選擇也有飽足感的「隱藏版」，

又可以吃到份量十足又美味的飯糰實在太開心了～

上順興香Q飯團！ 店家環境

▲ 新店址在基隆路上，

從市府站走過來經過永吉路之後大概就可以看到了～

▲ 攤車還是擺在店裡當作招牌

▲ 前面的攤車就是做蔥油餅的地方

▲ 後面這台攤車就是負責包飯糰和組合的地方

▲ 我很喜歡他們家的油條非常的脆但沒有油耗味

▲ 用半張的蔥油餅包起料和包起飯糰，

這畫面還是非常驚人的～

上順興香Q飯團！ 菜單價格

▲ MENU(拍攝於2024/8/16僅供參考)

對了！招牌的蔥油餅包飯糰(二合一) 85元沒有在菜單上喔！

上順興香Q飯團！ 餐點推薦

二合一(蔥油餅包飯糰，菜單上沒有) NT.85

還沒看到成品時老闆推薦85元的二合一，

心中老是覺得這麼貴的飯糰會不會吃不飽，

沒想到事情不是憨人想的那麼簡單，

原來他們家的二合一就是用半張有厚度的蔥油餅把整個飯糰包起來，

本來飯糰就很大了用蔥油餅包起來之後就變得更大了，

飯糰大小應該比普通女生拳頭的兩倍；

雖然他們家的飯糰那麼大但所有的食材都不馬虎都是他們精心挑選製作的，

絕對是乾淨整潔又好吃的，

吃了這麼大的蔥油餅飯糰真的大概等於吃了一份早午餐，

所以點這個也是要注意自己食量喔～

隱藏版 NT.60

另外隱藏版和二合一的差別就是沒有加入飯糰的糯米飯，

直接用蔥油餅包住飯糰的料，

這個作法應該也是別家沒有的，

雖然少了飯糰的糯米飯但飯糰的料比原來更增加了點，

吃起來份量也是非常足夠喔，

普通女生吃這一個應該也會飽很久，

這個比較推薦女生吃喔～

紅茶 NT.15 & 豆漿 NT.15

他們家的紅茶應該是自己去選的茶葉，

喝起來有種古早味紅茶的口感，

喝完有種回甘的感覺，

豆漿也是不錯喝～

上順興香Q飯團！ 店家資訊

上順興香Q飯團！

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064120863727

營業時間：週一到週五 06:30–12:30(周六不定時會開請看粉絲團)

店家電話：0933-029584

店家地址：110台北市信義區基隆路一段53號

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