沒吃過李鐵柱，別說對辣有領悟！台北永和在地最有名短時間連開兩間的重慶麻辣鍋名店《李鐵柱老火鍋》要開第三間分店啦。這次李鐵柱要進軍竹北，也是李鐵柱首次插旗到外縣市實力真的很堅強。李鐵柱這次也將重慶在地的茶館文化與重慶麻辣鍋做結合取名叫《李鐵柱火鍋村》，『以茶入鍋』讓這老火鍋更有韻味，也將重慶在地慢活的生活態度帶進火鍋村中，從整體裝潢到餐點設計都與永和的李鐵柱老火鍋截然不同。實際品嚐後真的非常有特色感受很強烈，同行友人吃過都說意猶未盡還想再來。

餐廳位置如何去？

《李鐵柱火鍋村竹北店》的位置在竹北的光明一路上，這一整條街可以說是餐飲的一級戰區，各式型態的餐廳都有。如果開車前往餐廳斜對面就是光明商圈停車場，從A區出口出來過馬路就可以看到《李鐵柱火鍋村》了，停車位相當多有平面也有地下車位，相當便利。

李鐵柱火鍋村竹北店｜Google map

《李鐵柱老火鍋》的網路人氣相當高，喜歡吃重慶正宗老火鍋這個品牌一定不能錯過。

李鐵柱火鍋村竹北店｜餐廳環境

《李鐵柱火鍋村竹北店》的裝潢風格有種進入到茶館的感覺，空間很寬敞很有禪意古色古香的氛圍，進入這個空間腳步很自然就放慢下來。不論是燈光的安排還是裝潢的空間感都可以感受到這次李鐵柱火鍋村想要呈現的慢活感，這個就與永和的兩間店有很大的區別。

座位的規劃空間不會擁擠，桌椅也是經過精心設計，舒適度很高。在這空間就算只是單純喝茶也是一種享受，實在太美太耐看了。

餐廳後方是醬料區，幾個大茶壺相當顯眼，調料在李鐵柱也是很重要的一環。

這天是《李鐵柱火鍋村》的試營運第一天，整間店爆滿有八成以上都是愛吃重慶老火鍋的老鐵們的訂位，相信這李鐵柱火鍋村又會創出另外一個層級的愛好者。

李鐵柱火鍋村竹北店｜菜單/用餐方式

《李鐵柱火鍋村竹北店》的消費方式是鍋底費199元/位，可以選擇單純麻辣鍋的牛油全紅鍋或是鴛鴦鍋。

《李鐵柱火鍋村》的服務人員都換上了專屬制服很有儀式感，還有這很有記憶點的鴛鴦鍋，這鍋子是老闆直接訂製的，外面可是找不到這樣的鍋。

服務人員倒的不是辣牛油，而是我們選的老鷹茶湯，將醇香的茶湯加入重油的麻辣湯底可以讓這麻辣老火鍋多了一層溫順口感，這樣的吃法還真的是頭一糟。

隨著鍋中的高溫牛油漸漸融化，牛油全紅鍋是一斤底料三斤油，鴛鴦鍋除了可以選第二種湯頭外，非常特別的是可以挑選茶湯，『以茶入鍋』這吃法真的沒見過。來這必點黑毛度跟香菜豬五花還有很厲害的水晶滑肉跟雙椒麻辣牛肉。

李鐵柱火鍋村竹北店｜打油碟

點好菜後來準備這天的沾料，『打油碟』是來吃正宗重慶老火鍋很重要的一個環節，吃法很有特色先加浸泡過香油的蒜碎，然後依照自己喜好再加入蔥、辣椒、浙醋調味，香油的用處除了可以讓燙口的火鍋料降溫，也能避免辣的刺激感直接接觸到胃，算是保護作用。

李鐵柱火鍋村竹北店｜蓋碗茶

在吃鍋前尼克老闆推著餐車來到大家面前，要介紹重慶在地非常久的飲茶文化『蓋碗茶』，老闆直接將茶館文化結合重慶老火鍋變成全新概念的火鍋村，讓吃火鍋也可以愜意輕鬆。

使用的茶葉也相當講究，這天使用的是茉莉花茶。

與其他餐廳不同，這裡的蓋碗茶每杯茶都是現泡現喝，翠綠的茶杯相當吸睛，這蓋碗茶在其他地方還不容易看到。

要喝這蓋碗茶手勢也很有學問。男生的喝法，男生手掌較大可以單手用拇指扣住杯蓋然後露出一個縫就可以喝到茶。

女生的喝法可以用兩隻手輔助。

也是可以直接倒出來喝。要喝上一杯蓋碗茶是不是儀式感滿滿。

餐桌中間擺放著很長的筷子那可不是公筷，是一般吃鍋用的筷子，超有特色。

李鐵柱火鍋村竹北店｜推薦必點菜色

《李鐵柱火鍋村》有很多是必點的，這天也有不少菜色值得推薦。這天的鴛鴦鍋第二種湯頭我們選了我自己很愛的胡椒豬肚鍋。

胡椒豬肚湯的口味也很合我口味，胡椒香氣來煮肉品海鮮都很搭。

同行的友人他們點的是板栗雞湯鍋。

金黃色的板栗雞湯真的是濃郁又好喝，這湯單喝就非常過癮。

開胃前菜

李鐵柱的滷味都是經過老滷下去滷製，相當入味。這天的豆乾表現很不錯，另外也有桂花醃蘿蔔爽脆好吃。

《李鐵柱火鍋村》的肉品基本上表現都很夠水準，其中我最愛的是他們家的秘製嫩牛肉還有水晶滑肉，喜歡吃辣的他們的雙嬌麻辣牛肉也很過癮。

一次點滿整桌這爽度真的太高了，吃完真的是念念不忘。

秘製嫩牛肉

這個點一盤不夠，真的好好吃。經過秘制的牛肉口感相當軟嫩。

每一片都帶有點厚度，這個牛肉下去滾鍋裡燙個3-5秒就可以開吃。

軟嫩中又帶著麻辣湯汁，相當過癮。基本上就在香油蒜泥中沾一下就可以開吃，味道真的很讚。

水牛黑毛肚

來到《李鐵柱火鍋村》這道黑毛肚也是必點，同樣也是我心心念念的必點菜色，記得口訣：七上八下，15秒起鍋。

白千層肚絲

同樣脆口很適合放在紅油鍋裡的還有這個白千層肚絲，這個形狀很特別的白千層肚絲是少見又難處理的品項。

不管放哪一鍋都要記得同樣七上八下就可以拿起來，不然煮太久會變老難咬。

雪花豬肉/雪花牛肉

雪花牛跟豬的表現都不錯，肉切的大片品質也很到位。

農家土雞蛋餃

蛋餃是我吃鍋的最愛，每次一定要點好點滿，他們家的蛋餃吃得出是手工製作，裡面的內餡飽滿多汁相當好吃。

紅姜皮蛋貢丸

這個貢丸相當厲害是會爆汁的狠角色，裡面的皮蛋餡香氣濃郁搭配貢丸非常合拍，但吃的時候真的要小心不要燙到。

李鐵柱火鍋村竹北店｜只送不賣的鐘水餃

不是重慶老火鍋怎麼賣起水餃了勒？其實這是尼克老闆想將另一個重慶在地的飲食文化推薦給大家，就是這個『鐘水餃』。

鐘水餃最大的特色，不是沾醬油吃，而是放在醬汁裡，拌均勻一起吃，醬汁口味是四川常見的各種香料，香油、花椒油、蒜末、花生碎、醬油等。

一顆顆圓滾滾的水餃直接桌邊現煮給你吃，這個可是只送不賣，相當特別。尼克老闆未來也會將在吃的美食用這樣的方式傳遞給來李鐵柱的老鐵們。

依序加入調味料就可以上桌啦。

四川在地很流行的水餃吃法就是這個『鐘水餃』，因為成都有個鍾先生研發了這樣的吃法所以之後有賣類似小吃的都用『鐘水餃』取名，吃老火鍋還能品水餃大概也只有李鐵柱吃得到。

水餃吸收了醬汁的精華口味更有層次，帶點微甜微辣還有花生粒跟香油的香氣，真的很好吃誒。

加湯也是很注重細節，服務人員一手拿壺一手還拿著遮擋的板子避免湯汁噴濺到客人，實在很貼心。

鹹檸氣泡飲/爆打檸檬茶

最後來介紹一下他們家的飲品，這個吃麻辣鍋絕對超適合，就是鹹檸檬氣泡飲還有這個爆打檸檬茶，真的是桌桌必點。

檸檬茶飲好喝又解膩，杯子上面浮誇的小茶壺裡面放著乾冰，送上桌時還會冒煙超吸睛打卡必備，重點是這小茶壺是可以讓客人帶回家的，也算是另類的紀念品相當可愛。

天氣漸漸涼了，要進入吃鍋的季節想要來個不同以往的鍋物體驗，那就一定要來《李鐵柱火鍋村》享受一下這地道的重慶老火鍋與在地慢活的飲茶文化，整體氛圍非常棒空間舒適，鍋物超好吃不論食材還是湯頭都很講究，這間只來一次真的不夠，趕快再來約二訪。

李鐵柱火鍋村竹北店｜店家資訊

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