位於台南關子嶺 枕頭山觀景台旁的
【快雲時晴】
是近期爆紅的IG打卡景點，
擁有廣闊的視野能看夕陽美景，
還能欣賞台南的百萬夜景，
是台南下午茶、約會、聚餐必來的
台南景觀餐廳！
【快雲時晴 覺味食飲（咖啡餐廳)】
- 地址：台南市白河區關子嶺155之6號
- 電話：0928-708330
- 營業時間：平日16:00-22:00 / 星期五下午16:00-23:00 / 星期六上午11:00-23:00 / 星期日上午11:00-21:00
- FB：快雲時晴&覺味食飲
▼有室內及戶外的座位區
- 室內：有提供簡餐(需事先預約)
- 戶外區：自己找座位即可
▼戶外區
可直接眺望美麗的山景，
下午時分還能看夕陽，
是台南約會必來的場景！
▼這裡的座位有最佳視野，
超搶手！
▼帳篷區
在這裡喝下午茶，
欣賞遼闊的山景，也很愜意！
▼室內用餐區
空間寬敞，設有2~6人的座位，
用餐、約會…等都合適。
【快雲時晴 覺味食飲 菜單】
提供多款飲品、點心、簡餐，
簡餐加點飲料+＄100，
低消＄130/人，禁帶外食。
PS.簡餐採提前預約制，需在室內用餐，
飲品、點心，現場自行找座位即可。
【東坡控肉飯】
肉控首選！
油亮肥嫩的控肉，滷製的非常入味，
吃起來不會過份油膩，
搭配白飯，能讓人一口接一口。
▼覆蓋了半熟蛋及油蔥的白飯，
拌著一起吃更有味！
▼再喝碗熱呼呼的海帶芽湯，
更是飽足！
【獨享海陸火鍋】
快雲時晴 超人氣品項！
同行的夥伴們都搶著要吃呢~
小火鍋的肉品有牛肉或豬肉可選，
我今日吃的是豬肉。
▼一口氣將所有的蔬菜、海鮮、肉品都放入鍋中，霸氣十足又爽快~
只是火鍋吃起來一般般，沒有特別的驚豔感，
但下雨又冷冷的天氣，很適合吃鍋。
【椒麻豬腳飯】
這是朋友點的簡餐！
豬腳吃起來軟Q，
帶點淡淡的椒麻味，
整體味道還OK。
【可可歐蕾、靜岡抹茶】
可可歐蕾有濃郁的巧克力香氣，
靜岡抹茶帶有淡淡的苦澀氣息，
搭配餐點都合宜。
▼吃完餐點，還能到戶外區走走，
欣賞夜景，感受城市燈火的浪漫~
《蛋寶543》
這一次來到台南白河區、關子嶺
枕頭山觀景台旁的
【快雲時晴】
是一處能欣賞夕陽及夜景的景觀餐廳，
超適合約會、下午茶、打卡拍美照，
只可惜我們來的時候天候不佳還下雨，
無法好好拍照及欣賞美景，
相信天氣好時，一定會更美！
推薦給大家~！💕
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
更多關子嶺：
[台南旅遊] 2024關子嶺溫泉美食節 活動訊息&交通資訊 周邊景點推薦 #台南關子嶺 @蛋寶趴趴go
[台南旅遊景點推薦] 台南兩天一夜 關仔嶺景點住宿推薦+菁寮老街割稻飯+新營鐵道地景公園 @蛋寶趴趴go
[台南關仔嶺飯店] 關子嶺富野溫泉會館 全新開幕泥漿溫泉飯店 房內泡湯 戶外溫泉池溫呼呼！@蛋寶趴趴go
[台南關子嶺住宿] 景大渡假莊園 泥漿溫泉飯店 房內就能泡湯喔！露天溫泉/水療池/三溫暖裸湯 @蛋寶趴趴go
[關子嶺咖啡廳] 快雲時晴 覺味食飲(咖啡餐廳) IG爆紅台南景觀餐廳 擁有高空美景浪漫夕陽與百萬夜景 @蛋寶趴趴go
更多台南美食、台南景點：
[台南玉井美食] 魔法森林景觀咖啡小餐館 網美必拍天空步道 遼闊的270°山林景色 #景觀咖啡、下午茶 @蛋寶趴趴go
[台南美食] 文章牛肉湯東寧旗艦店 超好吃的現切溫體牛 近南紡購物中心 #台南牛肉湯推薦、安平美食 @蛋寶趴趴go
[台南美食] 有你真好 湘菜沙龍 2022米其林推薦湖南菜餐廳 香辣爽口又帶勁 @蛋寶趴趴go
[台南玉井美食] 瓦樣山巷 異國蔬食料理 台南玉井農莊 歐風蔬食景觀餐廳 #台南玉井網美餐廳 @蛋寶趴趴go
[台南美食] Fashions微醺南紡旗艦店 台南音樂 藝術餐酒館 #台南南紡餐廳 南紡美食 @蛋寶趴趴go