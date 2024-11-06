位於台南關子嶺 枕頭山觀景台旁的

【快雲時晴】

是近期爆紅的IG打卡景點，

擁有廣闊的視野能看夕陽美景，

還能欣賞台南的百萬夜景，

是台南下午茶、約會、聚餐必來的

台南景觀餐廳！

【快雲時晴 覺味食飲（咖啡餐廳)】

▼有室內及戶外的座位區

室內 ：有提供簡餐(需事先預約)

戶外區 ：自己找座位即可

▼戶外區

可直接眺望美麗的山景，

下午時分還能看夕陽，

是台南約會必來的場景！

▼這裡的座位有最佳視野，

超搶手！

▼帳篷區

在這裡喝下午茶，

欣賞遼闊的山景，也很愜意！

▼室內用餐區

空間寬敞，設有2~6人的座位，

用餐、約會…等都合適。

【快雲時晴 覺味食飲 菜單】

提供多款飲品、點心、簡餐，

簡餐加點飲料+＄100，

低消＄130/人，禁帶外食。

PS.簡餐採提前預約制，需在室內用餐，

飲品、點心，現場自行找座位即可。

【東坡控肉飯】

肉控首選！

油亮肥嫩的控肉，滷製的非常入味，

吃起來不會過份油膩，

搭配白飯，能讓人一口接一口。

▼覆蓋了半熟蛋及油蔥的白飯，

拌著一起吃更有味！

▼再喝碗熱呼呼的海帶芽湯，

更是飽足！

【獨享海陸火鍋】

快雲時晴 超人氣品項！

同行的夥伴們都搶著要吃呢~

小火鍋的肉品有牛肉或豬肉可選，

我今日吃的是豬肉。

▼一口氣將所有的蔬菜、海鮮、肉品都放入鍋中，霸氣十足又爽快~

只是火鍋吃起來一般般，沒有特別的驚豔感，

但下雨又冷冷的天氣，很適合吃鍋。

【椒麻豬腳飯】

這是朋友點的簡餐！

豬腳吃起來軟Q，

帶點淡淡的椒麻味，

整體味道還OK。

【可可歐蕾、靜岡抹茶】

可可歐蕾有濃郁的巧克力香氣，

靜岡抹茶帶有淡淡的苦澀氣息，

搭配餐點都合宜。

▼吃完餐點，還能到戶外區走走，

欣賞夜景，感受城市燈火的浪漫~

《蛋寶543》

這一次來到台南白河區、關子嶺

枕頭山觀景台旁的

【快雲時晴】

是一處能欣賞夕陽及夜景的景觀餐廳，

超適合約會、下午茶、打卡拍美照，

只可惜我們來的時候天候不佳還下雨，

無法好好拍照及欣賞美景，

相信天氣好時，一定會更美！

推薦給大家~！💕

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