今天的美食位在三峽老街附近

很多人都大推的餐廳

「村」日本料理

餐廳在2樓，要爬一段小陡的樓梯~有帶長者來要特別小心注意!

我們來的時候是11:30

預約的人還沒有完全入座，等到約12:00幾乎就客滿囉!

用餐方式有單點、吃到飽兩種

三個大吃貨不遠而來~當然是要吃到飽呀!

菜單寫著假日吃到飽1人1398元+10%

美味限定品項10選1

一個人只能選一份喔!

所有菜色~只要你想吃的都可以點

餐廳也沒有規定你第一輪只能點幾道？

但是!!!如果你浪費過多的食物，餐廳會追加費用的!

愛惜食物人人有責啦!

所有餐點現點現做



等候時間可以先去呈碗味噌湯，整鍋的味噌湯裡滿滿的魚肉

我們以為豆腐在湯底，結果...抱歉!通通都是魚肉沒有豆腐耶!

飲料我們點了濃味綠茶、可爾必思、可樂

現場還有提供檸檬冰水

看到這滿滿的菜單...我們自己都有被嚇到!

是有這麼餓嗎？

看來下手有點重喔!

碰到「吃到飽」三個字就不理智了...

這、這、這、這是要辦桌了嗎？

我們就3個人用餐...這生魚片刺身的陣丈也大了吧？!

鮭魚、海鱺、干貝、天使紅蝦

魚片都是超厚切、厚到懷疑老闆是不是一個不小心手滑才切那麼厚？!

鮭魚肥厚滑嫩、海鱺魚肉甜又紮實

天使紅蝦鮮彈Q脆

干貝厚嫩可口

哇嗚~都好好吃耶!

海膽鮭魚卵

一人一份，餐廳給的大方

上層舖滿了海膽、杯子裡滿滿的鮭魚卵

好喜歡這一杯呀!

愛了、愛了~

鮭魚卵握壽司/焦糖鮭魚握壽司/炙燒鮭魚肚握壽司

真的是把鮭魚吃了一個徹底!

現包的鮭魚卵軍艦海苔就是脆

鮭魚卵顆顆爆漿

焦糖鮭魚、炙燒鮭魚肚，因為有炙燒的加持

吃來油脂多、鮭魚更顯嫩口呀!

調味毛豆/柚香蘿蔔/調味海蜇皮

毛豆只有淡淡的鹽調味、柚香蘿蔔的柚香並不是那麼的明顯

調味海蜇皮好脆口~是我喜歡的味道!

和風野菜沙拉(小)

蝦、鮭魚卵、生菜、蘋果，淋上和風醬

好輕爽呀!

日式唐揚炸雞

炸雞看起來炸的有點乾巴巴...

外皮炸到酥脆的像餅乾、雞肉保有雞汁

口感和它的外觀完全不一樣耶!

果然不能以貌取雞!

酥炸牡蠣

牡蠣超大超肥美、咬一口會噴汁的喔!

鮮呀~~~

脆皮肥腸

炸到酥脆咔滋、內圈的腸子算嫩

好友說尚可接受

醬燒骰子牛

牛肉不但考驗烤功、也考驗運氣!

好友拿到的那一串的肉就嫩嫩

我的這一串肉都帶筋...二選一，我的運氣不佳呀!

明太子雞腿串

嗯...明太子的味道不太明顯、雞肉烤的嫩度、水份都不如炸的

烤干貝串

涮上香甜烤肉醬，雖然是合成干貝

吃來依舊有滋有味

醬燒鮭魚肉

好大的兩塊鮭魚肉

烤到恰到好處~擠上檸檬汁

去腥提味~鮭魚甜、嫩、多汁

鮭魚真的是這裡的招牌喔!

日本明太子山藥

山藥脆口牽絲

但問題點還是出現在明太子醬上

明太子醬味不足，吃不出其味

茶碗蒸

嗯...它就是一碗非常、非常普通的蒸蛋

吃過就忘記~不會對它有什麼特別的印象

糖心蛋/柑醋小蕃茄/調味海蜇皮/調味毛豆

都是很符合夏天吃的開胃小菜

清炒水蓮

上桌香、攪拌過後更香、吃到嘴裡一級香

炸麻糬串(煉乳)

飯後沒有水果沒關係、飯後一定要有甜點!

麻糬炸到外酥香、內彈Q

加上甜蜜蜜的煉乳~~~

麻煩再來一串呀!

三個人真的是吃到飽到快要動不了

就想要就地睡覺了!

用餐時間從11:30~14:00，最後點餐時間13:30

PS：餐廳只收現金

店址：新北市三峽區民生街108號2樓

電話：02-2671-5488

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