今天的美食位在三峽老街附近
很多人都大推的餐廳
「村」日本料理
餐廳在2樓，要爬一段小陡的樓梯~有帶長者來要特別小心注意!
我們來的時候是11:30
預約的人還沒有完全入座，等到約12:00幾乎就客滿囉!
用餐方式有單點、吃到飽兩種
三個大吃貨不遠而來~當然是要吃到飽呀!
菜單寫著假日吃到飽1人1398元+10%
美味限定品項10選1
一個人只能選一份喔!
所有菜色~只要你想吃的都可以點
餐廳也沒有規定你第一輪只能點幾道？
但是!!!如果你浪費過多的食物，餐廳會追加費用的!
愛惜食物人人有責啦!
所有餐點現點現做
等候時間可以先去呈碗味噌湯，整鍋的味噌湯裡滿滿的魚肉
我們以為豆腐在湯底，結果...抱歉!通通都是魚肉沒有豆腐耶!
飲料我們點了濃味綠茶、可爾必思、可樂
現場還有提供檸檬冰水
看到這滿滿的菜單...我們自己都有被嚇到!
是有這麼餓嗎？
看來下手有點重喔!
碰到「吃到飽」三個字就不理智了...
這、這、這、這是要辦桌了嗎？
我們就3個人用餐...這生魚片刺身的陣丈也大了吧？!
鮭魚、海鱺、干貝、天使紅蝦
魚片都是超厚切、厚到懷疑老闆是不是一個不小心手滑才切那麼厚？!
鮭魚肥厚滑嫩、海鱺魚肉甜又紮實
天使紅蝦鮮彈Q脆
干貝厚嫩可口
哇嗚~都好好吃耶!
海膽鮭魚卵
一人一份，餐廳給的大方
上層舖滿了海膽、杯子裡滿滿的鮭魚卵
好喜歡這一杯呀!
愛了、愛了~
鮭魚卵握壽司/焦糖鮭魚握壽司/炙燒鮭魚肚握壽司
真的是把鮭魚吃了一個徹底!
現包的鮭魚卵軍艦海苔就是脆
鮭魚卵顆顆爆漿
焦糖鮭魚、炙燒鮭魚肚，因為有炙燒的加持
吃來油脂多、鮭魚更顯嫩口呀!
調味毛豆/柚香蘿蔔/調味海蜇皮
毛豆只有淡淡的鹽調味、柚香蘿蔔的柚香並不是那麼的明顯
調味海蜇皮好脆口~是我喜歡的味道!
和風野菜沙拉(小)
蝦、鮭魚卵、生菜、蘋果，淋上和風醬
好輕爽呀!
日式唐揚炸雞
炸雞看起來炸的有點乾巴巴...
外皮炸到酥脆的像餅乾、雞肉保有雞汁
口感和它的外觀完全不一樣耶!
果然不能以貌取雞!
酥炸牡蠣
牡蠣超大超肥美、咬一口會噴汁的喔!
鮮呀~~~
脆皮肥腸
炸到酥脆咔滋、內圈的腸子算嫩
好友說尚可接受
醬燒骰子牛
牛肉不但考驗烤功、也考驗運氣!
好友拿到的那一串的肉就嫩嫩
我的這一串肉都帶筋...二選一，我的運氣不佳呀!
明太子雞腿串
嗯...明太子的味道不太明顯、雞肉烤的嫩度、水份都不如炸的
烤干貝串
涮上香甜烤肉醬，雖然是合成干貝
吃來依舊有滋有味
醬燒鮭魚肉
好大的兩塊鮭魚肉
烤到恰到好處~擠上檸檬汁
去腥提味~鮭魚甜、嫩、多汁
鮭魚真的是這裡的招牌喔!
日本明太子山藥
山藥脆口牽絲
但問題點還是出現在明太子醬上
明太子醬味不足，吃不出其味
茶碗蒸
嗯...它就是一碗非常、非常普通的蒸蛋
吃過就忘記~不會對它有什麼特別的印象
糖心蛋/柑醋小蕃茄/調味海蜇皮/調味毛豆
都是很符合夏天吃的開胃小菜
清炒水蓮
上桌香、攪拌過後更香、吃到嘴裡一級香
炸麻糬串(煉乳)
飯後沒有水果沒關係、飯後一定要有甜點!
麻糬炸到外酥香、內彈Q
加上甜蜜蜜的煉乳~~~
麻煩再來一串呀!
三個人真的是吃到飽到快要動不了
就想要就地睡覺了!
用餐時間從11:30~14:00，最後點餐時間13:30
PS：餐廳只收現金
店址：新北市三峽區民生街108號2樓
電話：02-2671-5488
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