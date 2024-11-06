南投市的百年歷史市場裡，隱藏著一間當地人必吃的老店「友德意麵」。這家已有50多年歷史的麵店，不僅是當地的傳統美食代表，更是南投意麵的典範之一。

「友德意麵」位於南投市場的1號出入口，每當早晨六點半，這裡的麵食便熱騰騰地端上桌，吸引了無數慕名而來的食客。

餐廳內部座位簡單開放，騎樓上的座位讓你可以在空氣流通的環境中享受美味。

如果你打算來訪，建議避開高峰時段，這樣能更輕鬆找到座位，避免長時間等待。

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每當假日來臨，這裡的排隊人潮常常是30分鐘起跳，足見其人氣的程度。

這裡的麵條最具特色就是上面滿滿的肉燥，風味十足，讓人一吃就愛上。

這天我們10點就開始工作，點了這麼一大桌的菜，其實不太理智，但既然是第一次來南投市，當然要來試試看南投意麵的魅力。



友德意麵 乾意麵 $35/小

友德意麵的乾意麵，上面淋上滿滿的肉燥和蔥花，幾乎看不到麵條，肉燥的味道非常濃郁，這是南投意麵的特色之一。

雖然是乾麵，但店家給了不少湯汁，讓麵條能夠更好地拌開。肉燥以瘦肉為主，不會過於油膩，味道十分鮮美。

這款麵和台南的鹽水意麵相比，最大差異是沒有油蔥酥，口感也較為軟嫩，但這種細緻的口感仍然讓人覺得十分美味。麵條吸附了湯汁後變得油亮，吃起來滑嫩又有彈性，簡單卻不失風味。

友德意麵 特色意涼麵 $50

南投的天氣熱，這款冰過的意涼麵格外吸引人。

店家會把意麵冷藏後，加入玉米、胡蘿蔔、煮蛋，再配上香濃的麻醬。這樣的搭配不僅清爽，還很有口感。由於麵條是冷過的，所以吃起來比熱麵更Q彈。

麻醬香氣十足，雖然麵條和醬汁未完全融合，會稍顯可惜，但這樣的味道依然讓人忍不住一口接一口。



友德意麵 油豆腐 $10，貢丸 $10/1顆，滷蛋$10/1顆

這些滷味是友德意麵的經典配角，每一個食材都在滷汁中翻滾，吸收了滷汁的美味。滷蛋略帶鹹香，貢丸則是彈性十足，油豆腐則是外脆內嫩，搭配麵條一起吃正合適。

友德意麵 米血糕 $35

米血糕口感軟嫩，帶有濃濃的醬油香氣。雖然沒有過多的調味，但搭配店家特製的辣椒醬一起吃，味道更加升級，辣味和醬香交織，吃上一口讓人無法停嘴。

友德意麵 肉羹餛飩湯 $40/小

這款湯品很有特色，肉羹採用肉塊裹粉不厚，口感紮實且有彈性。餛飩內餡鹹香十足，湯頭則是以筍絲為基底，清香四溢。湯的勾芡稍微偏濃，但這款湯品整體來說非常美味，無論是湯頭還是配料都很有層次感。

友德意麵 空心菜肉湯 $55

這是當地非常流行的一道湯品，湯頭清淡，搭配著嫩肉和空心菜，味道溫和，有些人可能不太習慣這種較為清淡的口味，但仍然是喜愛這道湯的人心中最愛。

友德意麵 伴手禮

店內也有一些特色的伴手禮選擇，其中最引人注目的是精燉肉燥，50元一匙，這是能夠大量生產的肉燥，很適合帶回家或送給親朋好友。

如果你來到南投市，記得要來這家「友德意麵」一探究竟。這裡不僅能讓你品嚐到當地最道地的南投意麵，還能感受到百年市場的熱鬧氛圍。每一碗麵、每一份滷味都充滿了老店的溫暖和歷史的味道，是南投旅遊中的必吃之地！

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友德意麵 店家資訊

FB粉絲專頁：友德南投意麵

地址：南投縣南投市中山街179號

電話：049-2238021

營業時間：06:30-19:00（隔週 週二、週三公休，詳請見粉專公告）