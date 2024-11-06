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素食的朋友這家肯定有吃過吧！這家親食砌蔬食可是許多蔬食者的口袋名單，西式餐點的蔬食cafe，卻擁有比葷食還要多的層次跟食材本身的甜味香氣，連沒有吃素的人都會稱讚好吃的超美味蔬食餐廳親食砌蔬食
親食砌蔬食店內環境
親食砌蔬食店內設計有一點點北歐風，灰色跟木頭色調的色系讓人覺得很放鬆
有一點點像家庭式的經營方式真的很輕鬆
位置相當多，很適合單獨用餐、也恨適合聚餐
也有比較隱私性的座位
像是小包廂的形式
家庭聚餐也很適合
親食砌蔬食菜單價格
親食砌蔬食的價格跟我們常探訪的義式餐廳很像
餐點種類選擇也相當多
想要吃披薩或義大利麵口味也很豐富
可以到他的粉絲專頁看菜單比較清楚
起士三重奏 270元
Dong本身相當喜歡吃起司
這個起司三重奏根本就是天籟！
起司的份量給的相當多，裡面還加上了素火腿跟好多好多的玉米粒
但其中最讓人印象深刻的就是他的番茄醬，番茄本身的香甜味道都有出來，也不會太鹹或太甜！吃起來相當順口
墨西哥辣味雙椒 290元
有墨西哥辣椒的披薩不是每個地方都有的！
這個墨西哥辣椒給的量好多，辣起來好爽
加上裡面的甜椒給的量也很多
重點是他給的蔬菜都吃的到蔬菜本身的清甜
加上天然又很香的番茄醬真的好好吃
窯烤的手工披薩皮薄脆清爽，吃起來沒有負擔的感覺很不錯
親食砌蔬食用料真的很實在，一吃就可以吃得出來健康天然的蔬果味。
如果你也是素食者或蔬食者，可以來親食砌蔬食cafe，想必你也會吃得很開心喔！
親食砌蔬食地址電話
- 親食砌蔬食Café
- 地址： 10455台北市中山區松江路313巷4號1樓
- 營業時間：11:30–21:00
星期一 休息
- 電話號碼： 02 2501 6580
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