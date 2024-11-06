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素食的朋友這家肯定有吃過吧！這家親食砌蔬食可是許多蔬食者的口袋名單，西式餐點的蔬食cafe，卻擁有比葷食還要多的層次跟食材本身的甜味香氣，連沒有吃素的人都會稱讚好吃的超美味蔬食餐廳親食砌蔬食

親食砌蔬食店內環境

親食砌蔬食店內設計有一點點北歐風，灰色跟木頭色調的色系讓人覺得很放鬆

有一點點像家庭式的經營方式真的很輕鬆

位置相當多，很適合單獨用餐、也恨適合聚餐

也有比較隱私性的座位

像是小包廂的形式

家庭聚餐也很適合

親食砌蔬食菜單價格

親食砌蔬食的價格跟我們常探訪的義式餐廳很像

餐點種類選擇也相當多

想要吃披薩或義大利麵口味也很豐富

可以到他的粉絲專頁看菜單比較清楚

起士三重奏 270元

Dong本身相當喜歡吃起司

這個起司三重奏根本就是天籟！

起司的份量給的相當多，裡面還加上了素火腿跟好多好多的玉米粒

但其中最讓人印象深刻的就是他的番茄醬，番茄本身的香甜味道都有出來，也不會太鹹或太甜！吃起來相當順口

墨西哥辣味雙椒 290元

有墨西哥辣椒的披薩不是每個地方都有的！

這個墨西哥辣椒給的量好多，辣起來好爽

加上裡面的甜椒給的量也很多

重點是他給的蔬菜都吃的到蔬菜本身的清甜

加上天然又很香的番茄醬真的好好吃

窯烤的手工披薩皮薄脆清爽，吃起來沒有負擔的感覺很不錯

親食砌蔬食用料真的很實在，一吃就可以吃得出來健康天然的蔬果味。

如果你也是素食者或蔬食者，可以來親食砌蔬食cafe，想必你也會吃得很開心喔！

親食砌蔬食地址電話

親食砌蔬食Café

地址： 10455台北市中山區松江路313巷4號1樓

營業時間：11:30–21:00

星期一 休息

星期一 休息 電話號碼： 02 2501 6580

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