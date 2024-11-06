為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

2024-11-06 11:04:46 文字：D&W黑白雙搭
share
D&W黑白雙搭

D&W黑白雙搭

快把下面的 D&W黑白雙搭 追蹤起來

台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

按個讚支持D&W黑白雙搭

台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

素食的朋友這家肯定有吃過吧！這家親食砌蔬食可是許多蔬食者的口袋名單，西式餐點的蔬食cafe，卻擁有比葷食還要多的層次跟食材本身的甜味香氣，連沒有吃素的人都會稱讚好吃的超美味蔬食餐廳親食砌蔬食

親食砌蔬食店內環境

親食砌蔬食店內設計有一點點北歐風，灰色跟木頭色調的色系讓人覺得很放鬆

有一點點像家庭式的經營方式真的很輕鬆

位置相當多，很適合單獨用餐、也恨適合聚餐

台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

也有比較隱私性的座位

像是小包廂的形式

家庭聚餐也很適合

台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

親食砌蔬食菜單價格

親食砌蔬食的價格跟我們常探訪的義式餐廳很像

餐點種類選擇也相當多

想要吃披薩或義大利麵口味也很豐富

可以到他的粉絲專頁看菜單比較清楚

起士三重奏 270元

Dong本身相當喜歡吃起司

這個起司三重奏根本就是天籟！

起司的份量給的相當多，裡面還加上了素火腿跟好多好多的玉米粒

但其中最讓人印象深刻的就是他的番茄醬，番茄本身的香甜味道都有出來，也不會太鹹或太甜！吃起來相當順口

台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

墨西哥辣味雙椒 290元

有墨西哥辣椒的披薩不是每個地方都有的！

這個墨西哥辣椒給的量好多，辣起來好爽

加上裡面的甜椒給的量也很多

台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

重點是他給的蔬菜都吃的到蔬菜本身的清甜

加上天然又很香的番茄醬真的好好吃

窯烤的手工披薩皮薄脆清爽，吃起來沒有負擔的感覺很不錯

台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

親食砌蔬食用料真的很實在，一吃就可以吃得出來健康天然的蔬果味。

如果你也是素食者或蔬食者，可以來親食砌蔬食cafe，想必你也會吃得很開心喔！

親食砌蔬食地址電話

  • 親食砌蔬食Café
  • 地址： 10455台北市中山區松江路313巷4號1樓
  • 營業時間：11:30–21:00
    星期一 休息
  • 電話號碼： 02 2501 6580
按個讚支持D&W黑白雙搭

延伸閱讀

快把下面的 D&W黑白雙搭 追蹤起來

台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台北市中山區行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃

 下一篇chevron_right

60款全家巧克力大賞來了！兩件5折「凍乾草莓巧克力、酒心巧克力」療癒小確幸就到全家囤貨。
相關商家

phone
place
starstarstarstar_halfstar_border




share
回報歇業
keyboard_arrow_up