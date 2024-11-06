假日的上午加班半天

就那麼剛好小妹也一樣

中午就約在桃園一起吃個飯渡過我們的週末

饗食鍋-桃園成功店

此店的火鍋主打的一個人也可以吃鴦鴛鍋

想吃火鍋又想吃烤肉？

一鍋一烤，一個人一次就可以吃到火鍋和燒烤喔!

餐廳點菜的方式也很靈活

如果點的是套餐就是湯頭選一、主菜選一

如果不點套餐

那就是選則用餐主食、湯頭等等，價格都是一個個累加

自助吧

飲料吧的的選項挺多

冰茶、果汁、汽水、無酒精沙瓦

熱咖啡、熱茶、冰沙，還有飯後甜點爆米花

主食部份

有白飯可以吃到爽，不喜愛白米飯的人不擔心

蒸煮麵/王子麵/冬粉，都是可以自取吃到開心

醬料

醬料的選擇比一般火鍋來的多，因為搭配烤肉片的關係

有一些特殊調味料

例：芥末洋蔥，把洋蔥切成丁用芥末粉下去調味

把烤好的肉片用芥末洋蔥包起來吃，超好吃的喔!

御用藥膳湯 298元

藥膳湯是我吃過所有小火鍋中湯頭最濃的…而且加湯時還是原湯…

所以蔬菜放進去煮，吃的時候已經超有味道完全不用沾醬囉!

鮮蔬菜盤

菜盤有兩種鮮蔬菜盤就是沒有任何的加工食品

這樣的菜盤相對來說較為健康

菜盤的量不多甚至有點少…

豆芽菜10元/洋蔥10元

為了烤出好吃的肉片特地加點

舖在烤盤上，這樣肉不易焦還能多洋蔥和豆芽的甜

台灣梅花豬

豬肉的量比一般個人小火鍋的量來的多一些

肉質很好~沒有我害怕的豬腥味

無論是放在烤盤烤或著是放入火鍋裡煮，肉質都很軟嫩喔!

祕制麻辣湯 +10元

此湯是很多人大推的湯頭，這裡的麻辣湯屬中藥味較重的藥膳麻辣

喝來相對順口~而不是那種麻口的嗆辣

霜降松阪豬 +19元

小妹一直都是松阪豬的愛好者

松阪豬吃來比梅花豬來的更Q彈，但相對的因為肥肉少、油脂少

口感就沒有梅花豬吃起來的嫩口

一鍋一烤加一份主食(我們挑冬粉)

女孩子來說吃來是足夠的，男孩子可能主食的量就要更多一些才能吃飽

飯後除了來點爆米花外

還可以吃個冰淇淋，今天藍莓口味還不錯喔!

可刷卡、現金

小額消費，一個人想吃鍋來這裡剛好!

店址：桃園市桃園區成功路二段61號

電話：03-333-8258

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