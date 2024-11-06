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台南市永康區阿銘牛肉湯》蟬連三年「台南市清燙牛肉節」冠軍。提供全牛料理是愛好者的天堂( 含菜單)

2024-11-06 11:04:49 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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台南永康的阿銘牛肉湯，曾經連續三年榮獲「台南市清燙牛肉節」的冠軍，吸引了無數饕客及媒體爭相採訪。這裏的湯頭非常棒，湯頭溫潤清甜略有一點中藥的藥膳香氣，非常值得一吃。另外像是牛肉沙西米，牛肉火鍋，也都是美食愛好者力推的必點名菜。這裏和一般的牛肉湯店不同的是提供全牛料理，像是牛心、牛雜之類的部位，這裏也都吃的到，是牛肉愛好者的天堂啊

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阿銘牛肉湯 店家資訊

  • 地址：台南市永康區永中街42號
  • 營業時間：07:30~15:00(週一週二公休)
  • 電話：06 232 6657

阿銘牛肉湯 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入阿銘牛肉湯即可到達
  • 停車場：可路邊停車

阿銘牛肉湯 空間環境

台南市永康區阿銘牛肉湯》蟬連三年「台南市清燙牛肉節」冠軍。提供全牛料理是愛好者的天堂( 含菜單)

阿銘牛肉湯位於台南市永康區的永忠街以及永康街的交叉口，店裡環境寬敞座位多
店裏幾乎可提供全牛料理，很多部位都可以嚐的到，還有人推薦這裏的牛肉沙西米也很厲害!

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用餐空間還滿寬敞的

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也有滿多人推薦這裏的牛肉火鍋

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牆面上很多特色牛肉料理，看起來很厲害，而且這裏幾乎可以推出全牛料理，牛心、牛肝、骨髓很多部位都嚐的到

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店內有販售各種肉乾、肉鬆，不少遊客都會順道買回家當伴手禮。

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很多媒體節目都來採訪過

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阿銘牛肉湯 菜單價位

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設有低消，每位顧客除7歲以下孩童不計外，皆需低消一碗湯類

阿銘牛肉湯 心得評價

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川七牛肉

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我們還滿喜歡川七的風味的，這裏的牛肉炒川七油香油香的很不錯
川七的口感很特別，滑中帶點蔬菜的爽脆，香氣四溢

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而且聽說這道也滿顧胃的哦

牛肉意麵

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點這裏純粹是想吃意麵的

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牛肉湯多了意麵特殊的風味，我們家小孩吃的很感興

牛腩湯

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這裏的牛肉湯真的都滿不錯的，牛腩口感軟嫩Q彈，湯鮮味美啊

微笑的肉

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微笑的肉據說就是牛的臉頰肉，肉質非常軟嫩，中間還有一些膠質的口感，真的愈嚼愈香

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這裏的牛肉湯據說是用大量的牛大骨熬製湯頭，再加入上百斤的牛腩、牛舌、牛筋燉煮
所以這樣的湯頭搭配現沖現吃的溫體牛，真的是種享受啊

牛肉湯

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因為每人有低消一碗湯的限制，所以我們也點了店裏最基本的牛肉湯
不過，這碗肉質和其他的相比自然不一樣，口感比較一般，但湯頭還是很不錯的

牛豬混合肉燥飯

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如果這裏的國產牛肉販賣店章可以像日本一樣
像是什麼神戶牛、宮崎牛、大分牛~~~這樣的標章，讓店家可以更引以為傲的掛在店裏最醒目的地方，那應該會更好

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