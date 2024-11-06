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台南永康的「阿銘牛肉湯」，曾經連續三年榮獲「台南市清燙牛肉節」的冠軍，吸引了無數饕客及媒體爭相採訪。這裏的湯頭非常棒，湯頭溫潤清甜略有一點中藥的藥膳香氣，非常值得一吃。另外像是牛肉沙西米，牛肉火鍋，也都是美食愛好者力推的必點名菜。這裏和一般的牛肉湯店不同的是提供全牛料理，像是牛心、牛雜之類的部位，這裏也都吃的到，是牛肉愛好者的天堂啊

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阿銘牛肉湯 店家資訊

地址：台南市永康區永中街42號

營業時間：07:30~15:00(週一週二公休)

電話：06 232 6657

阿銘牛肉湯 交通停車

自行開車： Google導航輸入 阿銘牛肉湯 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：可路邊停車

阿銘牛肉湯 空間環境

「阿銘牛肉湯」位於台南市永康區的永忠街以及永康街的交叉口，店裡環境寬敞座位多

店裏幾乎可提供全牛料理，很多部位都可以嚐的到，還有人推薦這裏的牛肉沙西米也很厲害!

用餐空間還滿寬敞的

也有滿多人推薦這裏的牛肉火鍋

牆面上很多特色牛肉料理，看起來很厲害，而且這裏幾乎可以推出全牛料理，牛心、牛肝、骨髓很多部位都嚐的到

店內有販售各種肉乾、肉鬆，不少遊客都會順道買回家當伴手禮。

很多媒體節目都來採訪過

阿銘牛肉湯 菜單價位

設有低消，每位顧客除7歲以下孩童不計外，皆需低消一碗湯類

阿銘牛肉湯 心得評價

川七牛肉

我們還滿喜歡川七的風味的，這裏的牛肉炒川七油香油香的很不錯

川七的口感很特別，滑中帶點蔬菜的爽脆，香氣四溢

而且聽說這道也滿顧胃的哦

牛肉意麵

點這裏純粹是想吃意麵的

牛肉湯多了意麵特殊的風味，我們家小孩吃的很感興

牛腩湯

這裏的牛肉湯真的都滿不錯的，牛腩口感軟嫩Q彈，湯鮮味美啊

微笑的肉

微笑的肉據說就是牛的臉頰肉，肉質非常軟嫩，中間還有一些膠質的口感，真的愈嚼愈香

這裏的牛肉湯據說是用大量的牛大骨熬製湯頭，再加入上百斤的牛腩、牛舌、牛筋燉煮

所以這樣的湯頭搭配現沖現吃的溫體牛，真的是種享受啊

牛肉湯

因為每人有低消一碗湯的限制，所以我們也點了店裏最基本的牛肉湯

不過，這碗肉質和其他的相比自然不一樣，口感比較一般，但湯頭還是很不錯的

牛豬混合肉燥飯

如果這裏的國產牛肉販賣店章可以像日本一樣

像是什麼神戶牛、宮崎牛、大分牛~~~這樣的標章，讓店家可以更引以為傲的掛在店裏最醒目的地方，那應該會更好

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