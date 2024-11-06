重新裝潢的日光美蘇-清新系咖啡館風格，之前PAPA也分享過這家店前篇-日光美蘇，我喜歡它們餐點有著大量的蔬菜水果搭配自製醬汁，是真輕食。今天跑來外帶，選了三明治與漢堡在加杯飲料拎走，提供全素餐點，接受訂位，也有兒童專用椅!
日光美蘇
- 蛋奶素｜全素 :早午餐，咖啡，甜點 輕食早午餐供應中
- 地址：台中市西屯區東興路三段386號
- 電話：04-23273898
- 營業時間: 07:30–14:50 (周三公休)
- 日光美蘇 FB : 按這裡
清新系－素食早午餐風格
想外的朋友可以直接在窗口寫單，這邊的餐點都是現點現做需要等一下..如果趕時間可以先電話預約再過來取餐
旁邊也有新品推薦，可以參考一下
內用的空間座位也很溫馨，，主要座位區在後面，與這個半開放式的廚房保持著剛剛好的距離!
日光美蘇菜單／MENU
熱門餐點還有這些，例如 70號窯烤麵包搭配起司蛋堡好像也很不錯
漢堡/三明治 餐點風味
當天我直接在櫃台點餐準備外帶，只點了一杯飲料(我愛紅茶拿鐵＄69)
三明治 -全麥麵包搭配蔬果莎莎醬
這個是我要吃的，生菜蕃茄蘋果吐司則抹上自製莎莎醬酸甜酸甜，超清爽的!
大貓先生一看就說:看起來就好空虛喔，你下午一定會餓，結果我吃了一半後就把另一半吐司給大貓!
漢堡-麻辣黃金酥排堡
說是麻辣醬有著麻辣香氣但沒有辣，中間的素排很炸得很酥香給的蔬菜也不少，漢堡麵包烤過表面酥內心鬆軟跟台式漢堡有點像!
拍完照蓋上盒子，準備回去吃午餐囉，取餐區很可愛
More …
- 勤美商圈｜７家蔬食餐廳-必吃推薦素食懶人包
- 台中蔬食｜ 老宅裡綻放出香料氣息 : 一周只營業4天 私廚蔬食
- 台中｜ 真禾家 真的是-無肉蔬食早午餐專賣店，選項很多現點現做。
- 台中北區｜丸德飯糰-蔬食日式三角飯糰 一周營業4天
- 台中店｜Mixigan 美墨蔬食料理 ● VEGAN
- 野蔬 蔬食丼飯拉麵串燒｜台中蔬食烤串推薦
- 台中北區｜阿潘家-幸福蔬食 套餐$139起店內小菜/飲料吃到飽 一中街素食推薦
- 台中北區｜ OOO 蔬食餐酒館 三個圈圈是咖哩飯啊!炸物咖啡甜點好吃
- 台中太平｜上品素食茶坊 -平價版素食春水堂
- 台中西區｜moi x pho 哞一河粉：只賣一種麵 向上市場
- 台中北屯｜素食 和町咖哩カレーCurry : 咖哩/炒飯
- 台中限定｜巨長-蘋果千層派 :可能是全台灣最好吃蘋果派?!
- 樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯｜750ml大容量，採用Tritan材質，360度搖擺大口徑吸管，透明瓶身設計唯美「INS風」