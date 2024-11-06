重新裝潢的日光美蘇-清新系咖啡館風格，之前PAPA也分享過這家店前篇-日光美蘇，我喜歡它們餐點有著大量的蔬菜水果搭配自製醬汁，是真輕食。今天跑來外帶，選了三明治與漢堡在加杯飲料拎走，提供全素餐點，接受訂位，也有兒童專用椅!

日光美蘇

蛋奶素｜全素 :早午餐，咖啡，甜點 輕食早午餐供應中

地址：台中市西屯區東興路三段386號

電話：04-23273898

營業時間: 07:30–14:50 (周三公休)

日光美蘇 FB : 按這裡

清新系－素食早午餐風格

想外的朋友可以直接在窗口寫單，這邊的餐點都是現點現做需要等一下..如果趕時間可以先電話預約再過來取餐

旁邊也有新品推薦，可以參考一下

內用的空間座位也很溫馨，，主要座位區在後面，與這個半開放式的廚房保持著剛剛好的距離!

日光美蘇菜單／MENU

熱門餐點還有這些，例如 70號窯烤麵包搭配起司蛋堡好像也很不錯

漢堡/三明治 餐點風味

當天我直接在櫃台點餐準備外帶，只點了一杯飲料(我愛紅茶拿鐵＄69)

三明治 -全麥麵包搭配蔬果莎莎醬

這個是我要吃的，生菜蕃茄蘋果吐司則抹上自製莎莎醬酸甜酸甜，超清爽的!

大貓先生一看就說:看起來就好空虛喔，你下午一定會餓，結果我吃了一半後就把另一半吐司給大貓!

漢堡-麻辣黃金酥排堡

說是麻辣醬有著麻辣香氣但沒有辣，中間的素排很炸得很酥香給的蔬菜也不少，漢堡麵包烤過表面酥內心鬆軟跟台式漢堡有點像!

拍完照蓋上盒子，準備回去吃午餐囉，取餐區很可愛

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