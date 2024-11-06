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垂涎漢堡是企鵝非常喜歡的一間複合式美式漢堡餐廳~集結寵物友善、不限時桌遊、美式餐點於一身！

想吃美食、想玩桌遊、還是想帶毛小孩來用餐都OK😍

而且餐廳就位於位於桃園藝文特區市中心附近，走路5分鐘就能抵達桃園藝文廣場！非常的方便👍

重點是餐廳隔壁就是停車場😂 對於外縣市或開車的朋友也很友善~

桃園 美式漢堡推薦｜垂涎漢堡

垂涎漢堡原為中原”思樂伯洋食總匯”於2015年創立經營，後於2020年4月搬到桃園藝文特區這個新地點~

他們家的餐點以漢堡聞名，吃過的人都對它的味道讚譽有加！

企鵝我自己吃了之後也好喜歡❤️ 加上這間店它的便利型和多樣性，今天不管是想吃美食、想逗貓咪還是想玩桌遊都適合~豐富的選擇也很適合和朋友們一起來聚餐！

垂涎漢堡 用餐環境

垂涎漢堡用餐環境非常地寬敞，分為一樓和二樓~一樓有設置半開放式廚房，二樓則是以用餐區為主。

他們桌椅之間的距離都還蠻大的，用餐的時候不會有壓迫感~很舒適

他們的用餐空間很大，除了適合家人、朋友相聚外，就算是一個公司的人想要聚餐也很OK！

在牆上也可以看到很多幅畫的裝飾和擺設~吃完飯時還可以好好欣賞一下藝術畫☺️

因為這間美式漢堡餐廳同時也是寵物友善餐廳~所以用餐過程中時可能也會有店貓相作伴哦❤️

他們家的貓咪都非常乖~不會咬人，摸的時候輕輕摸就可以囉

另外這間餐廳還有額外提供桌遊免費玩，桌遊就在餐具區那邊~有需要的朋友都可以自己拿來玩哦

如果自己有桌遊的朋友也可以帶來店裡玩哦~這裡不限時間可以和朋友待在這裡一整天！

企鵝和朋友是拿來象棋來玩🤣 吃飽後動動腦玩一下對弈遊戲還蠻不錯的~可以醒醒腦XD

垂涎漢堡 菜單

垂涎漢堡的菜單非常的豐富，除了主打的漢堡外還有義大利麵、燉飯、早午餐、炸物拼盤和咖啡等可以選擇~ 👉查看垂涎漢堡菜單

就算是想要純粹吃下午茶或早午餐的朋友也可以來哦！ 加上這間不限時間，可以好好吃飽休息後再去藝文中心逛逛，根本就是超愜意的！

垂涎漢堡 餐點分享

企鵝和朋友都點了他們家的主打漢堡來吃，口味分別是義式藍紋起司漢堡和特製墨西哥辣醬漢堡~

漢堡基本上都會搭配帶皮薯條、薯餅和小水果~超厚實的漢堡加上酥脆的炸物，企鵝自己是吃的超飽🤣甚至還有點吃不完 XD 份量有點太大了哈哈

如果喜歡像西式料理一樣有前菜、濃湯或沙拉的朋友也可以升級他們家的套餐哦~

不但有濃湯、沙拉、餐包可以吃還可以享有百事可樂系列飲品無限暢飲！還蠻划算的

義式藍紋起司漢堡

這款漢堡吃起來帶著濃郁的起司香，藍紋起司的鹹味突顯了牛肉的鮮美~

完美的與肉排、培根和水果蔬菜結合😋一口咬下就能感受到豐富的層次感！

也因為有著起司的搭配，整體吃起來是屬於很滑順不死鹹的口感，好吃又不會感到油膩👍

他們家的配餐帶皮薯條 也是可以給一個大拇指😆 金黃酥脆炸得恰到好處，吃起來鹹甜鹹甜的~還帶著外酥內嫩的口感🤤 很好吃！

特製墨西哥辣醬漢堡

垂涎漢堡的肉排真的很好吃，非常鮮嫩多汁，每一口都能吃到滿滿的肉香~

再和帶著辛香料風味的墨西哥辣醬融合，吃起來口感更是豐富😍 很適合平常就喜歡吃微辣的朋友

有著肉排的香氣，也有著辣醬的風味，可以同時感受到兩種不同香氣在嘴裡繃出新的滋味！

獨特的口感會讓人忍不住一口接一口！真的好好吃

垂涎漢堡 評價

這間的漢堡真的像網友說的一樣好吃！ 肉排扎實口感又豐富，加上青翠蔬菜和軟嫩的麵包，每一口都讓人喜歡😍

而且漢堡的口味還很多~今天想要吃鹹的、辣的還是素食都有的選👍非常適合和朋友一起聚餐~

再來企鵝也很喜歡這間寵物友善設計，在用餐時還能嚕嚕貓~超級放鬆和紓壓☺️

用餐還畢後，店家還會很貼心的提供小禮物給消費的顧客哦！😲😲超級貼心~

下次來藝文廣場就來吃這間吧，不但有美食可以盡情享用還可以和貓咪一起互動🥰

垂涎漢堡 店面、停車資訊

🏠店名：垂涎漢堡

📍地址：桃園市桃園區新埔八街53號

🅿️停車：格式停車場

☎️電話：03 356 2177

📩粉絲團：垂涎漢堡粉絲團、垂涎漢堡IG

⏰營業時間：11:30–16:00, 17:00–21:00(週三暫定公休)

💰付款方式：現金/ 信用卡/ 全支付