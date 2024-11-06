燒肉政宗 台南

地址：台南市中西區開山路97號

TEL：(06)220-5577

營業時間：週三~週日12:00~21:00

FB：燒肉政宗yakiniku masamune｜台南

暑假不小心發現開山路上開了一家燒肉店，並不知道它的來頭，只憑著感覺就來吃看看，後來才知道該品牌在燒肉界算蠻有名氣的喔！而吃完我跟勛勛都好喜歡喔～喜歡吃品質好的肉，這間真的要筆記！

餐廳外觀是黑色系的，好低調！沒注意真的很容易錯過！

室內是與室外成為強烈對比的白灰色系~有4人座，但大部份是吧台座，

空間明亮，冷氣很強，服務也很不錯！

我們平日避開用餐時間來，完全不用等，用餐的步調可以很自在～

櫃台有標示肉品的產地

餐點是採單點式的~並非以套餐的方式供應～

單點一份肉品是150元，二種肉是290元，三種肉420元.....等級比較高的就要另外再加價。

雖然勛勛是小孩，但我跟勛勛可以各開一鍋，還蠻貼心的！我們可以吃的很自在，各烤各的，不會擁擠。

就算是一個人也可以來吃燒肉，不會尷尬！

桌邊就有擺放調味料可以自己取用~

燒肉沾醬有燒肉淡醬及柚子燒肉醬二款，我偏愛柚子燒肉醬的果香，勛勛則偏愛燒肉淡醬。

另外還有香蒜鹽、日式蔥鹽及特製辣椒粉~

燒肉沾每一款調味料都會呈現不同的美味~建議大家嘗試看看喔！

點了高山金萱茶及百香果冰沙~高山金萱無糖會回甘，百香果冰沙也好喝！

小菜有涼拌海帶及梅漬番茄，二款都好好吃喔～而且還可以免費續喔！

點了二款牛肉都好好吃喔～不會腥之外，鮮嫩的口感超棒的，很好咀嚼，好吃到又加點！

台灣松阪豬也很新鮮，烤完又脆又嫩也是一極棒，勛勛意猶未盡又加點！

打卡送干貝一顆！

吃肉肉不忘也要吃蔬菜平衡一下！

燒肉政宗烤物的食材選擇雖然不多，但點的三款肉都好好吃，讓我們吃的很滿足，也很喜歡，對於肉的品質有一定要求的您一定要來嚐嚐，聽說他們的橫隔膜一定要吃，可惜我們來的這一天售完！

勛勛看我在寫文章，看到是燒肉政宗還說～這一間的肉很好吃，下次還要再去吃！

真的！這一間我們一定會再訪！

別忘了給Liz一個讚喔！