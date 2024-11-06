雲林北港鱔魚麵｜北港美食小吃推薦光明鱔魚麵，隱藏北港朝天宮周邊巷弄美食，乾鱔魚麵、鱔魚麵羹都好好吃！

雲林北港美食很多元，北港美食光明鱔魚麵吃過嗎？光明鱔魚麵在北港朝天宮前面的巷弄間，不會不好找就是沒招牌，需要耐心點，而且在google網路評價很好，北港在地人推薦北港小吃，偶爾會休息或是撲空，但這家北港光明鱔魚麵真的就是好好吃，吃了很多次後決定要爆料它，光明鱔魚麵無論是乾的或者是羹湯都好吃，北港巷弄美食小吃～在這悄悄推薦給你們囉！延伸閱讀：雲林北港美食就是要吃這10家，朝天宮周邊美食hole起來！

雲林美食北港光明鱔魚麵在哪？

北港小吃光明鱔魚麵位在雲林縣北港鎮光明路10號，這家吃過很多次而且沒店名的鱔魚麵挺酷的，老房子配上老攤很特別，帶給人很懷舊的氛圍，在北港老街裡竄著很有感，每一家都是很多人，鱔魚麵吃過幾次後發現都是在地客人來訪，決定就這樣點了兩碗吃著。

每天固定的量，鱔魚也是大火快炒也是香味四溢，這麼好吃的鱔魚麵賣完就沒有了，請動作加快吃啦！

炒鱔魚就是有那麼點焦香還有洋蔥，不像台南是偏甜勾芡也多，他們家的麵條比較有嚼勁，鱔魚每次量炒都嘟嘟好，阿姨平均分配內用或室外帶的碗裡。

像我自己很喜歡乾的鱔魚麵，比油麵還要再細一點點，同樣是很有口感，我很喜歡香氣十足的鱔魚麵。

特製的辣椒是店裡的招牌，想加入多少都看自己啦！

偶爾我們會拿碗盤來裝，或者直接外帶連盤帶走吃，吃完再給阿姨～鱔魚就是讓人很無法擋。

我自己也喜愛麵條，這樣一份要吃完會頻頻打嗝，超飽。

勾芡的鱔魚麵，倘若你喜歡喝湯就來碗吧！我看點湯的也不少～

吸飽飽的湯汁同樣是很好吃～

我就是喜歡雲林北港小吃，雖然都爬不起來不過至少很多美食都讓我收錄起來，雲林北港美食就是要吃這10家，朝天宮周邊美食hole起來！超人氣北港銅板小吃.到北港從早吃到晚.伴手禮

北港小吃多半都是在巷弄間，想要走走逛逛才能找到的好美食，像鱔魚麵這家沒招牌就也是老闆跟闆娘在炒，味道是一流的，建議可以在這裡吃在離開口感就不會折扣呦！我自己很喜歡鱔魚的新鮮與大火快炒的鍋氣，很香又脆不老，光明鱔魚麵無論是乾的或者是羹湯都好吃，北港巷弄美食小吃～在這悄悄推薦給你們囉！

光明鱔魚麵

住址：雲林縣北港鎮光明路10號

電話：05-783-8674

營業時間：15:30–19:00