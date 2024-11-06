



二訪田寮農莊，忘不了的頭路菜和景觀餐廳之美，很久沒帶老孩子出門吃飯，想帶他們去有景觀又不想跑太遠，想起了他們曾經很愛的田寮農莊。





田寮農莊是一家以古早味農家菜料理聞名的景觀餐廳，之前都是以辦桌菜為主，近期轉型成簡餐式的景觀餐廳，並延用原辦桌菜的菜色縮小成特色套餐。





田寮農莊在高鐵附近7分鐘的距離，有提供超大停車場，很適合一到台中就想吃飯的人。



一陣子沒來，風景依舊美麗，雖然飄著雨，但多了一點雨景和氛圍，還增加新的小夥伴-一隻可愛的鵝。



和老孩子與友人一同入座，沒來過的友人也很喜歡田寮農莊的用餐環境，一起來看看新菜單。



菜單和之前一樣沒什麼太大的改變，主打的頭路菜和小封肉依然在，不過這次點餐大洗牌。



你可以選擇經典農家菜的套餐也可以進行單點，老孩子選擇了兩個套餐我和友人選擇單點再搭配其他想吃的東西，套餐的部分有附三樣小菜、一個青菜和一杯飲料如果你想要換點其他飲料可以折20元。



三杯雞腿排，416元



上次老孩子讚不絕口的三杯豬排變成三杯雞腿排，

這次換我想吃看看，三杯雞腿肉是有去骨的，裡面還放了不少香菇調味很剛好，肉吃起來也很軟，不會太甜。



頭路菜，376元

很有特色的一道菜之前從來都沒有吃過裡面有點類似白菜滷肉的感覺，但是裡面的肉是類似炸過的排骨酥，調味很剛好也非常的下飯，爸爸本來吃小封肉最後被吸引還和媽媽交換。



紅燒小封肉，376元

紅燒小封肉吃起來有點辣，對喜歡吃辣的人很下飯，友人只單點一碗白飯就吃的很過癮，米是田寮農莊專用米，是他們用心耕種的台梗九號米，軟硬適中配紅燒小封肉就是一道簡單又可口的料理。



糖醋咕咾肉，396元

外酥內嫩，酸甜醬汁完美平衡，搭配白飯超下飯，簡單卻充滿層次，是經典的家常美味！友人和他的小孩吃的非常開心~



鳳梨蝦球，239元



超好吃，絕對必點！球鮮嫩酥脆，酸甜醬汁帶著果香，搭配鳳梨塊與蔬菜，口感豐富不膩口。絕佳的開胃料理！



熔岩布朗尼，168元



外酥內濕，濃稠巧克力醬爆發濃郁香氣，搭配香草冰淇淋，甜而不膩，完美呈現苦甜的巧克力滋味。





豆干米血雙拼，118元

據說是他們的招牌，一定要點一份來吃的啊，雖然吃到最後我們都吃得很飽，但是還是有簡單的嚐了幾塊之後外帶，滷的手法很特別和一般外面的不太一樣特製的醬料，讓米血和豆干的口感完全發揮出來滷得非常入味。



炸饅頭，65元

我們一致都很喜歡的炸饅頭，非常的適合當做飯後的甜點，很少在餐廳看到甜點會做炸饅頭沾煉乳來吃的，除了在港式的餐廳或中式的餐廳，友人吃得非常開心，友人的小孩本來覺得太硬，最後也被沾了煉乳的炸饅頭給收服了！





烏龍茶，95元

飲料大杯可以喝很久，很欣賞他飲料給的不手軟，茶的味道也很甘醇，喝起來沒有廉價感。







整體而言，田寮農莊是一間景觀很美、餐點也蠻好吃，還附有停車場的優質景觀餐廳，非常推薦你來品嚐！





田寮農莊

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地址：台中市南屯區楓樹里樂田巷2-34號