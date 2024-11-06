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台中市太平區王媽媽早餐店-生意好到老闆說不要再宣傳了

2024-11-06 11:15:06 文字：兔兔abrabbit
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兔兔abrabbit

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王媽媽早餐店-生意好到老闆說不要再宣傳了

台中市太平區王媽媽早餐店-生意好到老闆說不要再宣傳了

這家王媽媽早餐店是脆友分享給我，因為我在脆上問說哪家水煎包好吃？馬上有脆友分享給我這間早餐店，於是隔天馬上來吃吃看！

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王媽媽早餐店 環境

台中市太平區王媽媽早餐店-生意好到老闆說不要再宣傳了

王媽媽早餐店就在國軍總醫院對面，這附近也是很多小吃。機車較為方便，或者路邊停車。室內座位不多，頂多3張桌子，大部分的客人都是外帶。

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不得不說，手作早餐的魅力真的很大，店內很多工作人員一起幫忙，每個都各司其職、手沒有停下來過，忙得不可開交。

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瞧瞧這個排隊人潮…超可怕，無論內用或者外帶，請先排隊點餐。

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王媽媽早餐店 菜單

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有賣水煎包、蔥油餅、韭菜盒、鍋貼和粥、甜燒餅與飲品等。韭菜盒和蔥油餅、大餅都可以加蛋！

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我們到的時候，鍋內剛好有水煎包正在煎，白胖的水煎包看起來有夠好吃！而另一鍋則是有蔥油餅和韭菜盒子。

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韭菜盒加蛋 28元

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半圓形的韭菜盒子加上蛋之後，會對切端上桌，韭菜盒子配上蛋真的是有夠香！韭菜也給得很多，吃起來非常過癮！我個人蠻喜歡韭菜盒子的。

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蔥油餅加蛋 20元

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店家的蔥油餅其實就是蛋餅(店家自己跟我說的)，他們家的餅皮現煎酥酥脆脆，裡頭加蛋20元，其實超便宜，但份量上乍看就比較弱勢一點XD 和韭菜盒子相比稍嫌亮點不足。

水煎包 12元

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水煎包，一顆也是銅板價格有夠親民，脆友推薦的水煎包到底好不好吃？

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水煎包裡頭包的是高麗菜，沒有其他的料，吃起來蠻清甜的，外皮的部分並沒有特別的薄，吃得到麵皮的味道蠻香的，我個人覺得整體吃起來我覺得中規中矩XD

甜燒餅 10元

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甜燒餅的部分，小朋友超愛，當天剛好帶著我們家牛奶糖弟弟一起去吃早餐(哥哥還在睡就沒跟到)，他對於甜燒餅很喜歡，一口接著一口！外皮酥脆，裡頭甜甜，難怪孩子很愛啊！

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甜燒餅裡頭是中空的，但非常好吃喔！吃完很懷念金門XD 金門也有很多甜燒餅。

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這家王媽媽早餐店的人氣真的是很高，當天客人有夠多，陸陸續續一直來，本來也想要點粥，結果粥賣完了沒吃到，不過這天點的品項，我自己對於韭菜盒子比較喜歡，香氣十足，至於脆友推薦我吃的水煎包，我覺得也是還OK還不錯吃，高麗菜的口感清甜，但相較起來我更愛韭菜盒子啦XD

台中市太平區王媽媽早餐店-生意好到老闆說不要再宣傳了

 

店名：王媽媽早餐店
地址：台中市太平區中山路二段387號1樓
電話：04-23923299
營業時間：06:30-11:00

 

延伸連結：

軍功路全聯旁的小攤子，皮薄餡多的 ➜ 軍功水煎包

1972年創立至今的在地老店 ➜ 天廚傳統早點

餅是手擀超薄麵皮 ➜ 力行路上的力行早點




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