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台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

2024-11-06 11:15:07 文字：屎蛋媽就是可以很親子
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屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

 

一秒彷彿走入藝廊裡～ 

畫布盤 LUMINEUX就位在台東新生路上！ 

 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

摩洛哥風格的華麗的空間，充滿夜店風格！ 

超多的餐點內容，每一盤都美得像藝術品！ 

快跟著Stanma這樣點就對啦！ 

 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

畫布盤 LUMINEUX在哪裡： 

 

地址：台東市新生路640號1樓 

營業時間：週一～日11:30-14:30 ; 17:30-21:30 

電話：089-352399 

facebook：畫布盤 LUMINEUX @lumineux.113 

instagram / thread：@lumineux_113 

 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

午晚餐就點上戰斧豬青醬燉飯和茄汁海陸燉飯套餐！ 

 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

戰斧豬青醬燉飯使用手打青醬燉煮，一整個香氣十足！ 

份量十足的戰斧豬排擁有完美的火烤紋路！ 

簡單的調味，吃起來就超美味！ 

 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

豐富的茄汁海陸燉飯把海鮮和酥脆雞肉通通放進盤子裡，搭配前菜和湯品，一整個飽足感十足！ 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

同場加映消夜場必點的炸物分享畫拼盤、炙燒心肝貝貝、黑胡椒煎蝦和三P滷肉飯，讓午夜時刻也不無聊！

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

炸物分享畫拼盤把精緻炸物大集合！ 

鹹蛋黃翻炒的金沙中捲、自家醃製的唐揚雞和酥脆脆薯，每一道都是屎蛋的最愛～ 

 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

黑胡椒煎蝦用超過百年的金賓威士忌炙燒，搭配軟嫩又帶點焦香的炙燒心肝貝貝，就是要讓你一路聊到天黑去啦！ 

 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

消夜限定的三P滷肉飯，大方的加入三顆蛋黃，搭配總廚特殊的滷肉調味，不吃一定會後悔！

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

（開車不喝酒、喝酒不開車，未滿十八歲請勿飲酒）叮嚀 

畫布盤 LUMINEUX浮誇系的飲品，當然也要跟著點起來！

 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

水果系飲品～東浪嘉年華加入了台東在地的水果！

鳯梨、百香果和各種新鮮水果現點現作，沁涼的口感，好適合擁抱台東艷陽吶～

 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

桂花烤奶茶加入了桂圓、枸杞、茶葉、桂花和茉莉花拌炒，滿滿的花草氣息，巔覆奶茶的新印象！ 

台東縣台東市台東超浮誇摩洛哥風格建築一享畫布盤 LUMINEUX華麗的美食，感受不同的台東風格餐廳！

 

（開車不喝酒、喝酒不開車，未滿十八歲請勿飲酒）叮嚀 

你還會來看我的限時動態～未喝就心醉啦～ 

浮誇的出場，讓相機拍不停啦！ 

粉紅色的飲品飄散在玻璃杯裡！ 

浪漫的雲霧讓人未喝就心醉！ 

 

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（開車不喝酒、喝酒不開車，未滿十八歲請勿飲酒）叮嚀 

藍眼淚超美的杯身，拿在手裡也浪漫！ 

加入了台東在地的小米和梅酒調味！ 

搭配藍柑橘的清爽口感，好喜歡吶！


 

來台東當然不能錯過渡假氛圍十足的畫布盤！ 

用美食和浮誇飲品填滿台東的回憶，今天就決定出發台東去吧！ 

 

 



 

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