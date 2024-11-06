吃心絕對 4 週 ago 在〈高雄美食 – 阿蘭古早味 x 南華市場的美食寶藏 | 經典小吃與人情味〉中留言功能已關閉

連續四天的颱風假，這天颱風假第一天，沒什麼風雨，要帶植物去避難，順路美麗島附近覓食。

關於阿蘭古早味的兩三事

歷史悠久：阿蘭古早味已有超過70年的歷史，是一家傳承三代的老字號小吃攤，位於高雄市新興區南華市場。 豐富多樣的餐點：這裡提供多種傳統台灣小吃，如綜合湯、炒麵、炒米粉、大腸豬血湯、碗粿等，價格親民，深受在地人和遊客的喜愛。 親切的服務：老闆娘和員工對待客人如同鄰居般親切，讓人感受到濃厚的人情味，這也是許多熟客願意一再光顧的原因。

阿蘭古早味短影片



▲背景音樂：https://www.youtube.com/watch?v=VZRCm1O5I-M

阿蘭古早味位置與環境

店家位於南華市場內，這裡是高雄市著名的傳統市場之一，攤位林立，充滿了各種美食和小吃，讓人感受到濃厚的在地生活氣息。

攤位雖然不大，但整潔有序，老闆娘和員工親切熱情，讓人感到賓至如歸。這裡的座位有限，建議早點來以免排隊。

南華市場位於市中心，捷運紅橘線的交點美麗島站，交通方便，附近有多條公車路線經過，適合當地居民和遊客前來品嚐美食。

阿蘭古早味菜單

菜單上有大腸血湯、碗粿、炒米粉、炒麵、肉粽和菜粽等傳統台式小吃。

阿蘭古早味餐點介紹

✅ 綜合湯 💰60/小 | 💰70/中 | 💰80/大

大腸豬血湯因為燉了很多內臟，濃郁到像拉麵湯頭了，點份綜合可以吃到所有食材，內含豬皮、剁碎豬腳大骨、肝連肉、大腸、小腸、菜頭、油豆腐、韭菜、蒜酥、豬血、玉米等，湯頭濃郁。

✅ 炒麵+炒米粉 💰40/小 | 💰50/大

堆成小山的炒麵和炒米粉，可以單點炒麵或炒米粉，也可以點綜合，分量十足。

✅ 油豆腐 💰20

老闆娘特製的油豆腐，本來沒有點，老闆強力推薦，超大一塊，口感嫩滑。

✅ 大腸豬血湯 💰50

內含豬血和大腸，湯頭鮮美。

✅ 碗粿 💰30

傳統古早味碗粿。

阿蘭古早味營業資訊

🏠 地址：新興區南華路40-32號

⌚️ 營業時間：06:30-14:00

🛏️ 星期一休息

☎️ 電話：0913-555-893

🚇 捷運美麗島站 3號出口 走路3分鐘