吳記脆皮肉圓 每次路過都會發現這家店又在排隊了，以”炸”肉圓為主，肉圓外皮炸到金黃酥脆，咬下去就是脆脆卡茲的那種(厚實)還帶著獨特香氣，就只賣炸肉圓+3種湯品就足夠讓全體人員忙翻了XD

正餐時間人很多,下午茶時段就很悠閒，來這裡肉圓基本上都是2顆起跳!

吳記脆皮肉圓

地址： 404台中市北區太原路一段494號

電話: 04 2208 2219

營業時間: 11:30-19:30 (週日公休)

肉圓店的位置與停車

店面位在太原路綠園道，周邊停車格多，但基本上想找汽車停車位需要一點運氣(很多都是附近住戶停著就很久才會移動，機車族還是比較好停車的，所以這裡也蠻多人都是直接外帶走!

菜單請看

現炸肉圓單顆$45 ，湯品: 香菇肉湯$40 (綜合) 豬腸湯$40 冬粉湯 $30

內用不用排隊記得先跟櫃台人員告知吃什麼，等等就會將餐點端進來了(超強的記憶力)，餐後結帳

內用空間很簡單，矮矮的桌子搭上矮板凳 桌上有辣醬是那種米漿辣醬，自己找座位，另外這邊基本上都會跟陌生人併桌，PA習慣就會往角落

脆皮肉圓與冬粉湯

PA就只點了一顆脆皮肉圓+冬粉湯，店員特地問我1顆嗎?我點頭…當我吃完走出來結帳時店員再次問，1顆真的有吃飽嗎 ?(看我點頭，店員阿姐露出神秘微笑)

每一桌都有一缸米漿辣醬很有特色啊!

很脆的很脆皮的肉圓，辣醬是一定要加的！吳記肉圓有厚實而且炸出脆感咬起來會卡茲卡茲，內餡有肉跟筍丁使用香料調味，聞起來香氣有五香粉、胡椒之外似乎還有類似肉蔻香料調味，但吃起來連皮都很香而且，酥脆不油膩，網友說這裡著炸肉圓有雞排的味道!（我只能說很香，像不像我不確定）

冬粉湯忘了單獨拍，曬過的筍干絲搭配醃製過肉絲，冬粉吸足湯汁清爽中很台味，我自己很喜歡，提供第一次來吃的朋友可以這樣點2顆肉圓+香菇肉湯(大部分人都這麼點)

結帳後順手拍照（聽到有人點5顆)碗裝，老闆油鍋中肉圓已經被清空了…等待補鍋中

這家經常排隊的肉圓，備受喜愛的程度不出台中肉圓 ，愛肉圓朋友千萬別錯過這麼有特色的炸肉圓，台中也有炸素圓-台中｜素食 明祖素圓 目前均一價$40 ！

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