2024年9月開幕的彰化早午餐
整棟以鵝黃色的基調為主，戶外有流水和落羽松造景
光是建築就很好拍，室內用餐空間很寬廣
餐點選擇性多，有早午餐、漢堡和義大利麵
很適合聚餐聊天拍照的地方
【D&D Brunch】
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D&D Brunch影片
D&D Brunch介紹
前身為D&D Cafe，遷址後重新在2024年9月開幕
座落在附近都是工廠一帶、車水馬龍的線東路上
有一棟特別亮眼的鵝黃色建築
也就是最近2024年9月開幕的早午餐店
光是建築物外觀就超好拍的，結合了落雨松、小橋流水，更有拍照的意境
D&D Brunch停車場
門口就有三~四台的汽車空間，如果滿了
路邊白線也可停靠，停車算方便
D&D Brunch菜單
菜單在這，每人低消一杯飲品，十歲以下免低消
D&D Brunch用餐環境
因為周邊都是工廠工作室居多，我猜應該也是工廠改建
可以看到挑高的天花板和寬廣的用餐空間
非常遼闊沒有壓迫感，顏色則是與外觀相互映的鵝黃色
不時可以看到陽光從外面灑進室內
在餐廳最後方，還有另外一個區塊用餐區
一旁圓弧形的透明玻璃，可以看到綠意造景
因為地形關係，就有種地窖的錯覺
D&D Brunch餐點介紹
【炙燒火烤板腱牛早午餐：450元】
早午餐的組合除了主菜以外，有小農溫沙拉、炒蛋、優格、手作裸麥麵包
沙拉搭配胡麻醬，麵包則是莓果醬，醬汁如果不夠都可以再免費追加
整體份量是滿多的
使用舒肥板腱牛排利用炙燒火烤後增加香氣
撒了一點鹽巴，牛肉整體算是軟嫩，味道也滿夠的
整體是好吃的
【義式香煎雞腿排義大利麵：360元】
義大利麵可以選擇紅醬、白醬和蒜香清炒三種方式
這次選擇的是紅醬，可以嚐到番茄微微的自然果酸
麵條軟硬度也滿適中，保有一點麵心，不會過於軟爛
重點是麵條的份量還滿足夠的，以我個人是吃得飽的
雞腿排則是已經去骨，可以看到上方有許多義式香料
調味鹹度也剛剛好，肉質也滿軟嫩的
【蒜酥嫩煎雞胸早午餐：380元】
一樣是足夠份量的早午餐，只是主餐換成舒肥雞胸
熱量和健康更是均衡，上頭有放置了一些蒜酥，可以增加香氣和味道
【炙燒舒肥牛排義大利麵：410元】
這是友人點的蒜香清炒義大利麵基底
搭配舒肥牛排，比起剛剛的板腱部位，似乎肉質上更厚實
D&D Brunch評價
沒想到在車水馬龍的工業廠這邊有間網美風格的早午餐店
而且假日的生意真的還不錯
餐點口味算是不錯，份量也滿夠的
建築物外好拍，室內空間滿寬廣的
用餐起來沒有什麼壓迫感，價位上算是比較中上
但我覺得可以接受範圍，推薦給大家
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D&D Brunch餐廳資訊
營業時間：09:30~16:30(店休請見IG)
地址：彰化市線東路一段659號
電話：04-7618672
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