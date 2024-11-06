吃心絕對 4 週 ago 在〈探索鳳山三民路商圈：歷史與現代交織的商圈魅力 | 不可錯過的庶民小吃〉中留言功能已關閉

關於鳳山三民路商圈兩三事

佛具與家具街：鳳山三民路商圈以佛具和家具店聞名，這裡有許多歷史悠久的店家，像是「慶昇佛具行」和「邱中進號米店」，提供各種佛具、家具和日常用品。 歷史古蹟：商圈內有多處歷史古蹟，包括香火鼎盛的「雙慈殿」和「龍山寺」，這些廟宇不僅是宗教信仰的中心，也是當地居民日常生活的一部分。 打鐵街：這條街曾經是打鐵業的中心，現在成為一個充滿懷舊氛圍的歷史街區，保留了許多傳統的手工技藝。

鳳山三民路商圈美食景點

鳳山雙慈殿

鳳山地區歷史最悠久的寺廟之一。這座廟宇最早建於明鄭時期，原名為「觀音亭」，主要供奉由普陀山迎來的觀世音菩薩。清乾隆十八年（1753年），廟宇增建前殿，並從泉州迎請天上聖母（媽祖）入祀，觀音菩薩改奉於後殿，因而改名為「雙慈亭」，後來升格為「雙慈殿」。

雙慈殿的建築風格獨特，融合了傳統的木作工藝和精美的雕刻藝術。廟內供奉的主神包括天上聖母和觀音佛祖，並有多尊其他神像，如千里眼將軍、順風耳將軍、虎爺等。

這裡每年都會舉辦多種宗教活動，吸引大量信眾前來參拜，特別是在農曆三月廿三日（天上聖母聖誕）和農曆二月十九日（觀音佛祖佛誕）這兩個重要節日。

好湯粥

鳳山區三民路279號，是一家深受當地人喜愛的粥餐廳。這裡的粥品種類豐富，特別是海鮮粥和鱸魚粥，湯頭清甜，食材新鮮，沒有過度調味，讓人感受到食材的原汁原味。

餐廳的環境乾淨舒適，內用區有冷氣，座位寬敞不擁擠，非常適合全家一起來用餐。此外，這裡的服務態度也很友善，讓人感到賓至如歸。

營業時間為週三至週一的上午9點到下午3點，週二休息。如果你喜歡吃粥，這裡絕對是一個不錯的選擇！



▲品項滿多的耶！

冠美佛具

專業的佛具製造與銷售公司，擁有超過20年的歷史。專精於各類佛具、宗教用品的生產和設計，包括佛桌、佛廚、木雕、刺繡藝術等。公司擁有完整的生產體制，接受特製訂單，並且獨立生產，確保產品的品質和設計的獨特性。

兵仔市

接著，我們走進鳳山第一市場，也就是在地人口中的兵仔市囉！歷史悠久的市場，擁有超過百年的歷史。這個市場的名稱源自於戰後設立在鳳山的多所軍事學校和單位，因為許多軍人會在這裡採買日常用品和食材，因此被稱為「兵仔市」。

兵仔市咖啡

非常有特色的咖啡店。這家咖啡店的外觀簡約，充滿了文青風格，讓人感覺非常悠閒。咖啡價格非常親民，一杯手沖咖啡只要50元。店主非常熱情，會根據客人的喜好調配不同的咖啡，無論是淺焙、中焙還是深焙，都能滿足你的需求。此外，店主還會分享咖啡的知識和咖啡豆的產地，還有各種咖啡用品展示，有問題的話都可以跟老闆討論，讓你在品嚐咖啡的同時也能學到很多。

除了手沖咖啡，這裡還有販售濾掛式咖啡和咖啡豆。

無名魚皮湯

隱身在高雄市鳳山區兵仔市場內的老字號小吃店，擁有超過90年的歷史。這家店以其新鮮的魚皮湯和肉燥飯聞名，吸引了許多當地居民和遊客前來品嚐。店家每日親自製作魚皮湯，保證魚肉的新鮮度。魚皮湯湯頭清甜，魚皮滑嫩，沒有腥味，非常受歡迎。

除了魚皮湯，店內還提供多種魚類湯品，如魚肚湯、魚丸湯等，還有香菇肉燥飯、酥炸魚柳等美味小吃。餐點價格非常親民，讓人可以用實惠的價格享受到美味的傳統小吃。

營業時間是每天早上6:10到下午2:00（週一公休），建議早點去，因為有些熱門菜品會很快賣完。



▲▼市場賓士貓。

老地方米苔米

鳳山區的知名小吃店，這裡鄰近就有三間米苔米專賣店，以其傳統的米苔目料理聞名。這家店的米苔目口感Q彈，搭配特製的肉燥和柴魚片，風味獨特，深受當地居民和遊客的喜愛。

老地方米苔米堅持使用傳統手工製作的米苔目，搭配自家熬製的高湯和肉燥，味道濃郁。除了招牌米苔目，店內還提供多種小菜和湯品，如剝皮辣椒、豆干丁等，讓顧客有更多選擇。

佳宏訂結婚用品

提供各類婚禮用品的店家，特別是傳統與現代結合的婚禮用品。提供各種婚禮所需的用品，包括喜帖、婚禮佈置、婚禮小物等，滿足新人們的不同需求。

帶路雞是傳統婚禮習俗中的重要象徵，代表著「好起家」的吉祥寓意。佳宏提供多種設計的帶路雞贈品，包括傳統的活雞模型和現代的擺飾品，讓新人可以根據自己的喜好選擇。

佳宏還提供客製化服務，根據新人的需求設計獨特的婚禮用品，讓婚禮更加個性化和特別。

二搖愛玉飲品專賣店-鳳山店

以手工製作的愛玉飲品聞名。這家店的特色在於他們堅持使用新鮮的愛玉籽手洗製作，確保每一杯愛玉飲品的品質和口感。除了經典的檸檬愛玉外，還有珍珠、洛神花等多種選擇。其中，紫山藥珍珠和古早味仙草的綜合愛玉飲品特別受歡迎。

《2024鳳山三民路職人神工藝X減碳解鎖好樂活》