休息一段時間的《信川屋》，前些日子終於正常營業了！好幾次帶朋友來勤美綠園道吃信川屋，竟然碰上了休息，還好勤美餐廳多，臨時找幾間評價不錯的勤美美食不算難，眼看台中爵士音樂節要開始了，趁平日白天時間，馬上先來吃這間台中拉麵，路口的北海道鴨拉麵雖然也好吃，但我更推《信川屋》一點，拉麵湯頭溫順厚實，手工麵條Q彈有勁，下次一定要記得來吃這間勤美綠園道美食～

信川屋

前些日子《信川屋》老闆有事，休息了一段時間，讓我錯過好幾次信川屋美味，眼看著台中爵士音樂節開始了，這時候在去一定排爆，畢竟《信川屋》的好味道，吃過也都是稱讚，話說路口開了一間得過必比登推薦的日本北海道拉麵，人氣也很強，阿偉也去吃過了，雖然也不錯，但阿偉還是覺得信川屋強了一點，不信下次來誠品綠園道可以來試試！在市民廣場附近很近～

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信川屋資訊

電話：0910570514

時間：一~四 11:00–14:30、16:30–21:00；五六日11:00-21:00

地址：403台中市西區中興四巷21號 / 地圖

信川屋拉麵

《信川屋》新址就在勤美綠園道的市民廣場附近這次又更隱密了，這裡有Google地圖可以參考，位置標得很精確！

《信川屋》的另一個入口則是從鹽水麵店跟日式建築旁的小巷進入。

如果是從美村路方向，信川屋新店位於中興四巷裡，路口是蓮心雞爪凍，大地標是美村路烤鴨斜對面巷內～

中興四巷停汽車不方便，但機車很OK。

信川屋新店

步行進入巷內約10公尺，就會看到《信川屋》的新店面，白色顏色主體建築，搭配木質色系跟草綠色調外觀，看起來無比和諧順眼。

信川屋營業時間

信川屋禮拜一到禮拜四營業是分段制，五六日這是全天候的營業時間，最晚點餐時間點是晚上8:50 。

但看門口整牆面木牆，就讓我想起日本拉麵店跟日本居酒屋，那種不浮誇卻又很有味道的樸實感。

開門後的透明櫥窗是《信川屋》製麵區，信川屋的第一特點是湯頭真材實料下去燉煮提煉，第二是麵條都是老闆手工製作，七彩麵的顏色是使用健康食材的天然色素下去喧染，而不是用人工色素下去調製。

《信川屋》換到新店面後，內部空間整個明亮N倍，看起來非常乾淨，整體的舒適度大提升，信川屋不僅僅在拉麵味覺上，下很大工夫，《信川屋》新店面就連視覺也一併大加分。

湯匙筷子還是一樣維持著自取方式，有提供檸檬水可以飲用。

信川屋菜單上的拉麵大小碗分成迷你跟標準，別看兩個碗落差好像沒有很多，可份量吃起來差超多！

《信川屋》店內座位都是用兩人座來組合，這樣不管是四個人、還是六個人來用餐，只要桌子一併攏，就是四人座六人座，非常的方便。

剛開店沒多久就來信川屋報到了，原以為我會是很早到哪一批，但抵達的時候，已經有人在用餐了…只能說《信川屋》口碑真的很好，不只我喜歡《信川屋》。

信川屋菜單

信川屋菜單也有改版了，從信川屋封面照片上，感受到滿滿的誘惑力，而且信川屋菜單選擇細項非常多，單從麵條選擇軟硬上，就分為3種。

信川屋拉麵推薦 / 博多泡菜拉麵 (標準)

《信川屋》老闆也很有趣，看到許多客人都單點泡菜後，再加進拉麵裡面，於是就直接自己研發出黃金比例的泡菜拉麵，把細火慢熬的豚骨湯頭的厚實，結合泡菜的清甜香辣，溫和濃郁的順香甘甜，是真的很厲害啊！

泡菜拉麵我搭配的是炸雞，炸雞沒有裹粉，吃起來肉質香嫩，一點也不乾柴。

信川屋的泡菜拉麵，泡菜沒在客氣的給，泡菜多到我懷疑碗裡面是不是，直接貼著碗了舖一層，不然怎麼有吃不完的感覺😂

海菜芽的鮮甜，在泡菜襯托下更明顯，淡淡的海味完全被泡菜給蓋過，只有品到最後才出現。

香辣甘醇的泡菜湯頭很強！是我目前吃過的泡菜拉麵前幾名。

麵條有3種軟硬度，建議大家選偏硬，更能展現《信川屋》手工麵條厲害之處！

博多雞白湯拉麵(迷你)

濃郁的雞白湯湯頭，喝起來溫潤順口，湯頭韻厚香甜，雞白高湯的清爽回甘，加上信川屋獨門辣椒醬，更是讓人愛到不行。

雞白湯我搭配的是叉燒，看似薄薄一片的叉燒肉，其實做工相當費工夫，燉煮時間夠久，吃起來軟嫩香綿，香氣厚實美味。

手工拉麵Q彈有勁，麵條還會吸附湯汁美味，第一口就能感覺到《信川屋》麵條的不同之處。

濃郁厚實的雞白湯，搭配一點青蔥，味道更是多了幾層，一度喝到想加湯😅

信川屋單點推薦 / 唐揚豆腐

超推《信川屋》的唐揚豆腐！外表油炸到酥酥脆脆的，吃起來外酥內嫩，口感超級棒！

信川屋單點推薦 / 無骨雞腿塊

酥脆的外皮，口感當然很棒，但最讓我愛的部分，就是那多汁的肉質，搭配外表淡淡的胡椒鹽提味，好好食～

信川屋評價

等了這麼久，信川屋終於再次開業拉～每次來誠品綠園道逛，想吃台中拉麵都會先來看一下《信川屋》，有開有位置就好好享受迷人湯頭跟吃了會回味的Q彈麵條～

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：信川屋博多豚骨拉麵店

所在地址：403臺灣台中市西區中興四巷21號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：0910570514

評價：★★★★★

備註資訊：

一~四 11:00–14:30、16:30–21:00；五六日11:00-21:00 Google即時導航





交通資訊

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