由在日本經營水族館30多年的橫濱八景島所設立

台灣首座 都會型水生公園 就在桃園置地廣場內 Xpark水族館

承襲日系水族館風格設計，讓你不用搭飛機出國

搭乘高鐵、桃園機場捷運即可到達~



來到桃園青埔購物商圈走走逛逛

讓你第一個想到的是哪裡呢??

乘坐機捷至 A18 高鐵桃園站或是搭乘高鐵至桃園高鐵站下車即可抵達

這裡集結購物、逛街、美食、娛樂、住宿

有華泰名品城、置地廣場、新光影城、Xpark 八景島水族館、

COZZI Blu和逸飯店桃園館、巧虎夢想樂園等等…

真的是相當豐富，滿足大人及小朋友的需求

住在這來個兩天一夜小旅行，可說是再適合不過的最佳首選呢!!!



位於桃園置地廣場內 Xpark水族館為橫濱八景島海島樂園

西武集團旗下首間在海外設立的水族館

同時也是為台灣首座都會型水生公園

提供展示共300種、30,000隻以上的水生、陸生動物在此棲息

樓高三層，共13大主題展區，並在指定時間場次提供企鵝餵食秀、可愛表演互動體驗

門票資訊 成人票 學生票 孩童票 博愛票 NT$600 NT$430 NT$270 NT$270

成人票 18歲(含)以上成人使用

學生票 限12歲(含)以上持學生證之學生適用

孩童票 限4歲(含)以上及未滿12歲兒童適用

博愛票 限持有身心障礙證明者、身心障礙者的1位陪同者、孕婦、滿65歲以上長

免費語音導覽

請於入口處掃描QR code即可使用，歡迎自備耳機，有中、英日三種語言及字幕

入館尖峰時間可能要依照預約時段入場

建議提早上網購票預約進場時段，避免現場等候喔!!!

館內動線怎麼走??

別擔心~只要跟著指標方向

就可以完整逛完~

首先就是會看到令人震撼的大水槽，這也是逛水族館必來必看的重頭戲

豐富多樣的魚種，模擬海洋潮流自在漫遊

靜靜的看都很療育~

尤其可愛的魟魚游來游去的樣貌可說特別引人注目喔~

你知道魟魚嘴巴在哪裡嗎?

大多長在身體下方，看起來就像微笑的笑臉!!!

游過你身邊時，於是感覺就像跟你微笑一般~

想要潛入珊瑚海內欣賞美麗的珊瑚嗎??

這裡不用讓你不用潛入下水，就可以欣賞到珊瑚之美~

可以親子同樂互動的多媒體設備

在平板上畫出屬於你自己獨創的海洋生物後…

就會出現在遠方的大型投射布幕上喔!!!

疑…可是我的海洋生物附近有垃圾漂來漂去…

海洋世界中有不少垃圾在海裡漂流

快快用小手把它給清理掉吧!!!

喜歡水母嗎??

在光線投射下的水母，繽紛色彩特別引人注目

以四季風情為主題的光影演出

滿滿的水母悠遊，好拍、好看~

麥哲倫企鵝與國王企鵝在此跟你問好~

滿滿的企鵝活潑好動，可愛又迷人的模樣

都吸引不少人想捕捉最精采的時刻!!

每天會有指定時段可以捕捉到現場餵食的畫面

不想錯過的朋友，記得當天查看現場公告的時刻表喔!!

地上爬的 天上飛的至水裡游的這裡通通有~

各區都有提供語音導覽服務

手機掃碼就可以進行

不用擔心不明白及不了解上的問題~

來到水族館絕對不可錯過的就是與眾同樂的互動表演秀了~

每天指定時段，每場會有不同明星動物來與現場民眾互動表演

戶外區分別為潮間戲灘、漫步叢林及世外桃源

有小魚小蝦及可愛的水豚、熊狸及山羊正在等待你的到來~

逛累了不妨點個餐休息一下 一樓室內用餐區提供多種點心飲品

坐在這裡不時還會看到可愛企鵝游來游去穿梭喔!

位於桃園的 Xpark水族館，將日本模式移植到台灣

在裡面會看到不少屬於日本常見的展出經營模式

老實說台灣的表演規模及可愛動物的親近度跟日本比較起來還是有些許落差~

但畢竟這裡是台灣，呈現上來說可能因當地風情有所不同而定

整體上CP值還算是不錯，是值回票價親子遊玩最佳地點

加上周邊景點相當豐富，兩天一夜小旅行加持下

大朋友小朋友們都可以開心遊玩的好地方~

離開後來到豐富的紀念品專區

還有抽獎試手氣，看看可不可以抽到大娃娃帶回家吧!!

桃園市中壢區春德路105號

開放時間:星期日：10:00–18:00 (週六至22:00)

入館尖峰時間可能要依照預約時段入場

建議提早上網購票預約進場時段，避免現場等候喔!!!

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