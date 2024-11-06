最近韓國綜藝實境劇黑白大廚絕對是朋友間聊天的重點，

不管是拍攝的手法、廚師的技法或是新鮮的食材都是焦點的，

尤其新鮮的海鮮更是吸引人的恨不得立馬飛過去吃；

而這次朋友揪了一個特別的團是吃 韓國比目魚？！

原來是 韓國日出峯比目魚外銷公司 和 海九澎湖海鮮餐廳 合作，

將韓國活比目魚製作成道道美味的佳餚，

不管是做成生魚片、酥炸、薑蔥燒、甚至做成鍋物都非常美味！

沒想到在台北也可以吃到如此新鮮美味的比目魚，

真是太開心了～

韓國日出峯比目魚外銷公司 韓國比目魚

與臺灣海產貿易商、供應商及餐廳交流多年的韓國日出峯比目魚外銷公司帶來的比目魚，是在鹹度達2.8度、生菌數超低、清淨、無污染的海域裡快樂生長，擁有K-Fish韓國海洋水產部唯一認證的海鮮出口商標，吃的是有「鯨魚食物」之稱的南極磷蝦，使得日出峯的養殖比目魚得以獲得更豐富的高蛋白、Omega-3脂肪酸、蝦青素，不易產生惱人的魚腥味，做成生魚片令「海鮮控」欲罷不能～

這次特地與海九澎湖海鮮餐廳合作，以韓國比目魚為主角進行料理創作，做出活比目魚四吃包括酥炸、薑蔥燒 、比目魚頭昆布蔬菜鍋、綜合刺身，另外搭配酥炸丁香魚、薑蔥炒澎湖大明蝦、紹興酒蒸芙蓉活蟹…等鮮香四溢、清甜可口的巨星級海味，做出美味的饗宴。

海九澎湖海鮮餐廳 店家環境

海九澎湖海鮮餐廳採用仿天然的大海環境循環系統，堅持不添加任何抗生素之類的藥物來增添活海鮮的賣相與存活率，採用的天然海水中所夾帶的生菌是不經人工刻意的過濾，讓野生的活海鮮彷佛置身於大海之中，讓新鮮零污染的澎湖野生活海鮮保持原味，讓大家都能安心享用健康天然的活海鮮。

他們在長安東路上有好幾個店面，我們因為桌數比較多是設定在長安東路二段163號這邊，所以大家要看好自己的包廂位置，以免跑錯喔～

海九澎湖海鮮餐廳 餐點推薦

酥炸丁香魚

剛上桌時還以為是魩仔魚，

其實他是非常營養的丁香魚，

尤其鈣含量非常的高，

他們選的丁香魚體型都算是非常飽滿肉算是蠻多的，

直接吃就很涮嘴而喜歡重口味的可以沾旁邊的胡椒粉也不錯喔～

▲ 比目魚生魚片晶瑩透亮的，

夾起來軟Q咬下脆脆的，

有點像龍蝦生魚片的味道，

店家建議不沾醬也好吃喔～

比目魚綜合剌身

這麼大盆的比目魚綜合刺身，

主角當然是比目魚生魚片阿，

比目魚生魚片晶瑩透亮的，

夾起來軟Q咬下脆脆的，

有點像龍蝦生魚片的味道，

店家建議不沾醬也好吃喔，

其他像是旗魚、鮪魚、鮭魚切得超厚也是非常好吃，

還有他們的生蚵雖然比較小顆，

但吃起來還是飽滿會噴汁，

他們還把剃完肉的比目魚放在後面當背景相當酷～

油燜活鮑魚

剛上桌的時候覺得鮑魚太完美美到像假的，

不知吃起來會不會有點硬，

但是事情不是我這種傻人想的到的，

他們用魯菜油燜的技法去煮鮑魚，

使得鮑魚還保持軟嫩還有點Q，

還可以吃到醬香濃郁，

要不是一個人一顆不然我就想全都自己吃掉～

紹興酒蒸芙蓉活蟹

秋天就是該吃螃蟹的季節，

這道使用三隻沙母來來蒸蛋的紹興酒蒸芙蓉活蟹真是太美味了，

記得朋友說沙母就是吃它的蛋，

這道就是將沙母的蛋和肉跟蒸蛋合在一起，

蒸蛋吃起來鮮味十足，

而沙母也算是有軟嫩的蟹肉直接咬然後吸，

真的爽感十足！

喜歡螃蟹的人絕對不要錯過～～

薑蔥炒澎湖大明蝦

從澎湖空運來的大明蝦算是海九的招牌，

每隻蝦的個頭都算是蠻大的，

而且蝦肉Q嫩好吃，

如果這時再來碗飯不知道有多好～

唐揚酥炸比目魚

酥炸比目魚也是相當的美味，

將切塊的比目魚拿去炸但還可以保持魚肉的細緻軟嫩海九的師傅真的很厲害，

我個人非常喜歡他們特製的沾醬，

讓酥炸的魚肉多了一個濕潤的口感，

而且蜂蜜芥末甜甜的滋味也和炸魚肉很合，

對於炸物控的我實在是撫慰我的心和胃～

紫菜炒冬粉

這道通常是澎湖在地才吃得到的美味，

在澎湖他們會把紫菜和冬粉一起炒，

讓鹹鹹有大海味道的紫菜和沒有味道的冬粉充分混合，

吃起來QQ的還脆脆的，

真的在台灣不容易吃到，

很不錯喔～

XO烏魚子炒飯

他們家的XO烏魚子炒飯我真的非常喜歡，

應該適用泰國長米去炒的，

米粒粒粒分明而且還可以吃的鑊氣，

再加上XO醬微辣味到，

和烏魚子原本的鹹香，

真是一道吃的到海味的好吃炒飯，

最後我都把他們掃光光了！哈哈哈！

薑蔥燒比目魚

比目魚裹著薄粉去酥炸後，

淋上薑蔥燒的醬汁，

讓外層的薄粉和醬汁充分結合，

再夾著比目魚肉一起吃，

魚肉非常細緻外皮有些脆脆的有些有醬汁，

增加不同層次的口感和味道，

這也是非常下飯的一道美味！

比目魚頭昆布蔬菜鍋

一開始先把比目魚肉和昆布蔬菜鍋的所有食材和鍋底先上桌讓我們拍照，

我們還以為是直接拿來涮，

原來是他們要先組合後再端出來才是完成品，

比目魚切片吃起來軟嫩好吃，

裡面像是馬祖淡菜吃起來飽滿多汁，

其他像是季節蔬菜和菇類因為都是當季的都非常新鮮多汁，

最後再喝個湯真的是暖心又暖胃～

炒花椰菜干

因為花椰菜已經被曬成乾，

所以它經過熱炒後吸收許多調味，

吃起來更脆口，

也算是澎湖當地家家戶戶都會自己做的一道家常菜～

時令水果

他們家的水果我覺得都有選過，

葡萄最甜再來是西瓜再來才是鳳梨的甜，

最後因為前面的都很甜，

芭樂變成最不甜。

這次我們來的海九澎湖海鮮餐廳應該愛吃海鮮的都知道，

因為他們的海鮮都有特別的方式讓他們存活在水族箱，

價格我記得不算太低，

不過一分錢一分貨，

在台北市中心想吃到這麼新鮮的澎湖海產，

肯定要多花一些錢的，

偶爾犒賞自己或是辦家庭聚會這裡是非常好的選擇喔～

海九澎湖海鮮餐廳 店家資訊

海九澎湖海鮮餐廳

官方網站：https://www.hijo.com.tw/

營業時間：11:30–14:00、17:30–22:30

店家電話：02 27517272

店家地址：10491台北市中山區長安東路二段170號



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