聽到「天空之城 」這個詞，有沒有一種讓人置身在童話故事中的感覺呢？小編今天來到位於苗栗縣大湖鄉的「天空之城 」，隱藏在幽靜山林中的城堡，古老的城牆上處處爬滿了綠色藤蔓，美如其名的建築外觀充滿了中世紀歐洲城堡風情，站上高處還能遠眺如護城河般的鯉魚潭水庫景色。這裏不只是著名情侶約會聖地，也是親子同遊的好去處，更是IG網美們前來朝聖的熱門景點。

現在，就跟著我們的腳步一起進入這座浪漫的城堡吧！

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苗栗天空之城

進入天空之城前，要先購票才能進入。雖然每人需要先付$200元，但門票其實就是兩張面額$100元，可以折抵園區內的飲食或消費，所以記得要把門票收好不要弄丟哦！如果有帶未滿120公分的小朋友，入園則是不用購買門票。

買完票後就能入園參觀了，遊客可以選擇把車停在園區外的停車場（一次$100元），也可以選擇直接開車進入園區。但是要特別提醒一下，天空之城園區內的道路狹小而且坡度很陡，一次只能通過一台車而已，遇到會車非常麻煩。為了因應這點，天空之城園區在尖峰時段，有實施道路管制，只會放行一端車輛通行。如果對開車技術沒有自信的朋友，建議把車停在園外就好。

▼這個建築就是天空之城的入口▼

▼園區內的道路狹小，非常考驗開車技術▼

天空之城有兩個停車場，空位也挺多的，但是到了11點後會逐漸被停滿，所以這邊建議早上9點去或是下午3點時前往，可以避開尖峰時段喔！另外下方的停車場不屬於天空之城，而是私人停車場。遊客須繳納100元停在下方的私人停車場。

進入園區後，會看到門口擺放著一些牌子。在這裡會列著天空之城的，有一點必須注意的是天空之城內的餐廳有限定用餐時間，想來享受美食的話請繼續往下看詳細說明喔。

苗栗天空之城 │ 貓教堂、天堂古堡、鳥vs人

現在為大家揭開苗栗天空之城屹立不搖的原因，其實這裡最大的賣點就是那座布滿綠色植物的「天堂古堡」，不管來幾次都覺得這裡很夢幻！接著還有「貓教堂」以及新建的「鳥vs人餐廳 」，這三個童話故事般的景點讓大家的快門停不下來，一起跟著小編進入園區吧！

貓教堂

來到天空之城後，第一個必去地點就是貓教堂。由於靠近停車場的關係，基本上停完車後，就可以直接走到這裡。

▼貓教堂旁邊的池塘

貓教堂旁邊的貓仔間，既然被稱作貓教堂，裡面當然也有貓啦。只是人家貓咪在休息，所以小編就不打擾了。

▼貓教堂一大特點的彩眼貓

綠意盎然的竹林步道，可以順著這條茂盛竹林的步道，走到下方的天堂古堡區

天堂古堡

充滿著歐洲古堡風的建築，搭配著浪漫的古典配樂。在這裡情侶們可以享受著浪漫的燭光晚餐，或是彷彿如歐洲貴族一般的奢侈飲食饗宴。

▼天堂古堡內等待大廳

▼天堂古堡內的用餐環境

▼天堂古堡內獨特的裝潢

▼天空之城室外座位，可以坐在戶外區用餐，近距離感受大自然

▼天堂古堡的室外座位，坐在這個位置用餐，可以遠眺鯉魚潭水庫喔

▼天堂古堡外的許願池

▼天空之城打卡熱點-天堂古堡鐘樓，一整個被綠色藤蔓包圍了

鳥vs人

被綠色植被環繞其中，彷彿讓人置身在森林中的小屋。在這裡，你會有充分的時間享受，以及沐浴在森林的芬芳當中。

▼鳥vs人的店內環境採光明亮，大面積玻璃帷幕引進自然光

▼鳥vs人的店內用餐環境，宛如坐在原野叢林中享用美食

▼鳥vs人樓下的禮品店，販售各式SPA精油、零嘴小物等，吃飽喝足後可以來逛逛

▼在這裡還有販售許多可愛的手工藝品，作工相當精緻

▼令人驚訝的是，這裡竟還提供SPA服務，讓你徹底沐浴在大自然之中

▼鳥vs人的屋外用餐環境，走的同樣也是森林系自然風格

▼鳥vs人戶外座位區的另一角，有一個生態小池塘

▼這個【發呆亭】充滿仿峇里島風格，很適合耍廢慵懶一下

另外，令小編印象深刻的莫過於鳥vs人餐廳旁的發呆亭。在這個地方，遊客可以沉下心、盡情放鬆，體驗著被大自然圍繞的奇妙芬圍。

這裡同樣可以進行點餐，餐點也可以與鳥vs人餐廳合併。

▼推薦薰衣草奶茶，淡淡的薰衣草香，佐著濃濃奶香味，發呆的過程中，不妨享用一下推薦飲品。在這邊也可以享用店家推薦的發呆豆干。

▼天空之城的幸福鐘，情侶們在此許下甜蜜的願望

在這裡戀人們可以許下對彼此的心願，據說鐘響之時，戀人們的願望將會成真。

▼天空之城的展示廳

天空之城內步道數量眾多，除了雨林步道之外，還有四季會有不同景觀的桐花步道、杜鵑步道…等等。

事實上天空之城內，還有許多神秘的景點，等待各位去發現。那麼小編在這裡就不再繼續劇透下去了。下方小編將會為各位介紹天空之城的必吃美食。

苗栗天空之城 │必吃美食 《天堂古堡美食、鳥vs人素食料理》

天堂古堡｜天空之城必吃義式美食

天堂古堡餐廳有一些入場需知遊客必須注意。首先是拍照規定，天空之城有規定如果遊客要在店內拍照，一定要在店內消費，且最低消費$200元。另外，由於人數眾多的關係，天堂古堡內的用餐限制為1.5個小時。平均消費有點高，大概$600~$700元一個主餐，飲料也要$200元。不過，食物的品質方面十分優異。

▼碳烤迷迭香羊肩排▼

▼德國豬腳▼

(圖片來源於IG @rrrrshelly)

▼碳烤春雞▼

(圖片來源於IG @hihiyenhan)

▼脆皮鴨排佐蘋果風味醬▼

(圖片來源於IG @yuhsien_diary)

鳥vs人餐廳｜素食主義者必吃美食

鳥vs人餐廳是天空之城中第二個餐廳，有著被綠色植物環繞的獨特用餐環境。彷彿讓人置身於大自然中，寧聽蟲鳴鳥叫的同時還能享受典雅精緻的餐點。與天堂古堡餐廳不同的是，鳥vs人餐廳是一間素食餐廳。裡面只有提供素食，不過如果想享受美式料理，但又不能吃葷的朋友，可以選擇點素漢堡，不妨是一種享受。

需要注意，店內一定要進行消費才能拍照。不過，用餐時間限制比天堂古堡長，是2小時。

鳥vs人餐廳內的價位比天堂古堡低了許多，平均套餐價位為$380元，飲料仍是$200元左右。

▼牛肝菌野菇義大利麵▼

(圖片來源於IG @kota___h)

▼柳松菇醬燒鐵板豆腐飯▼

(圖片來源於IG @li.s_tw)

苗栗天空之城│交通與地理位置

(圖片來源於天空之城官網)

南下往天空之城

下三義交流道後右轉直走到底→台13線左轉往后里方向→（不要上大安溪高架橋）→右側下橋左轉往卓蘭方向→遇叉路順鯉魚潭水庫指標往左前接苗52線→經拱橋與鐵橋後→於苗52線4.5公里處→（紅色龍門橋前苗52-3線0公里起點處）→左轉上山約1.3公里至天空之城

北上往天空之城

下后里外埔交流道後右轉→甲后路直行至三豐路左轉（十字路口左前方是＂華夫麵包＂）→經中科后里園區／中社花市→上大安溪高架橋→橋上往右側卓蘭方向下閘道→遇叉路順鯉魚潭水庫指標往左前接苗52線→經拱橋與鐵橋後→於苗52線4.5公里處→（紅色龍門橋前苗52-3線0公里起點處）→左轉上山約1.3公里至天空之城

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