吃心絕對 4 週 ago 在〈高雄美食 – 開麻開辣鍋物吃到飽 x 麻辣新選擇！麻辣控的天堂 | 酸菜鍋也美味 | 試營運88折到10月15日止〉中留言功能已關閉

高雄首創結合乾鍋與快炒的麻辣鍋店「開麻開辣」現正試營運中！營業時間至晚上10點，收客至晚上8點，試營運期間享88折優惠，活動至10月15日止。

關於三民區美食開麻開辣的兩三事

1. 多樣化的湯底與菜品：提供鴛鴦鍋、乾鍋、串串和熱炒等多種選擇，湯底包括蔬菜湯、麻辣湯頭和酸白菜三種。

2. 麻辣湯底與乾鍋特色：麻辣湯底香氣濃郁，辣度可調整；乾鍋的醬汁調味到位，特別適合南部人的口味。

3. 自助吧與無限供應：自助吧和肉品無限供應，出餐速度快，整體用餐體驗流暢。

開麻開辣短影片



▲背景音樂：https://www.youtube.com/watch?v=O6W4WBTxh9w



▲完整版開麻開辣之歌

開麻開辣位置與環境

店家位於三民區大昌二路147號，輕軌樹德家商站走路12分鐘，台鐵科工館站ubike 7分鐘的距離。



▲▼店內空間寬敞，座位間距離適中，不會感到擁擠。



▲▼裝潢風格現代，營造出舒適的用餐氛圍。



▲▼設有自助吧，提供多樣的配菜和醬料，方便顧客自行取用。



▲▼



▲▼自助區的各種麵食，有王子麵、蒸煮麵、龍口冬粉。



▲比較特別的還有這種粗冬粉。



▲特調胡麻醬，與酸菜鍋超對味！

開麻開辣菜單

▲湯底有牛豬口味的酸白菜，還有蔬菜湯，可以選擇「麻度」與「辣度」。



▲生食的部份，有899元及1088元兩種價格，端看個人喜好及預算囉！

生食的部份是吃到飽，但還有店家加碼的乾鍋與熱炒類，為維護品質，這部份就是限點一次囉。乾鍋有雞腿、肥腸、田雞等選擇，可以選擇花雕、清燉、香辣或是醬燒口味。

快炒有菜類、海鮮、主食和副食各選一種。

開麻開辣餐點介紹

飲料



▲飲料有多種選擇，點好後，會由工作人員送整壺的來，不用一直走來走去，爽呀！個人推薦以下幾款

日式無糖綠茶：這款綠茶無糖，口感清爽，帶有淡淡的茶香，非常適合搭配重口味的麻辣鍋，能夠解膩。

芭樂青檸：這是一款水果風味飲料，芭樂和青檸的組合帶來酸甜的口感，清新爽口，特別適合在吃辣的時候飲用，能夠中和辣味。

柚子茶：柚子茶通常帶有柚子的香氣和微甜的口感，酸甜適中，喝起來非常清爽，能夠提神醒腦。

鍋物

酸白菜鍋

麻辣鍋

899元吃到飽菜色

串串



▲▼與火鍋片不同的口感，吃起來比較厚實，對於咀嚼系的我來說，真的是我的心頭好呀！

招牌

招牌鴨血

招牌豆腐

牛

牛五花肉片

低脂牛肉片

安格斯黑牛



▲▼客格琪黑牛的肉質細緻，油脂分布均勻，富含蛋白質、鐵質與多種維生素，吃起來非常的鮮嫩多汁呀！

雪花牛肉片

牛白毛肚

滷牛肚

滷牛尾



▲▼帶有豐富醬香，滷的滿軟的了，富含膠原蛋白。

豬

豬五花肉片



▲▼個好滿喜歡台灣豬肉的，肥瘦相間的紋路，吃起來有瘦肉的嚼勁還有肥肉的軟嫩，口感層次豐富。

梅花豬肉片

霜降豬肉片

原味大腸

滷豬腱子

滷豬肝連

雞

低脂雞胸肉片

招牌雞腿肉片

雞肉丸子

羊

羊毛肚

海鮮

組合干貝

新鮮中白蝦

現流中蛤蠣

冰鮮魷魚圈

甜點

鮮奶油布丁

黑糖凍

冰淇淋

馬卡龍

飲料

1088元吃到飽菜色

除了899元的菜色外，另外多了以下更高檔的美食囉！

特色

餉鈴卷

牛

澳洲前腿和牛

澳洲背肩和牛

澳洲肋眼牛肉片



▲這部位的肉質細緻、油花分均勻，吃起來超嫩的，而且充滿牛肉香氣，這麼好的肉，記得不要煮太久呀！

滷牛腱



▲

滷牛筋

豬

伊比利梅花豬肉片

松阪豬肉片



▲肉質非常細緻，帶有適量的油脂，口感脆爽迷人。

醬滷大腸



▲濃郁的醬香，口感軟糜，下酒的好朋友呀！

羊

羊肩肉片

海鮮

美國大干貝

新鮮小卷



▲肉質鮮美且口感彈牙。



烏鱧魚片



▲烏鱧魚近年來隨著酸辣魚的名氣而響亮，沒有腥味且無魚刺，肉質細緻。

金鑽大白蝦

招牌蝦滑

招牌花枝滑

招牌鮮魚滑

乾鍋類6選1

可以選擇花雕、清燉、香辣或醬燒四種口味。

雞腿骨

醬豬腳

魯肥腸

田雞腿

松阪豬

鮮魷魚

菜類3選1

貝絲娃娃菜

豆苗鮮雙菇

櫻花高麗菜



▲經典台菜，清脆的高麗菜，搭配櫻花蝦的完美組合。

海鮮類3選1

潮州醬三鮮



▲▼有點像客家小炒，但口味沒那麼鹹，用的是潮州醬獨特風味，讓整道菜充滿了醬香。

海鮮豆腐煲

乾燒鮮蝦仁

主食類3選1

白灼蔥香牛

麻油薑片豬

蔥油土雞腿



▲▼對於愛吃雞肉的我，這道真的是很優秀，台式的南常菜，雞腿肉質嫩，搭配鹹香的蔥油，風味十足。

副食類3選1

乾炒香三絲

雙椒催淚蛋



▲▼川味家常菜，香氣濃郁，口感豐富，糯米椒爽脆口感和紅辣椒微辣，搭配煎蛋嫩滑，雖然名字聽起來很辣，但辣度適中，非常下飯與下酒。

泡菜牛肉粉絲



▲▼泡菜的酸甜與牛肉的鮮嫩相結合，再加上粉絲的滑順口味，層次非常豐富。

開麻開辣營業資訊

地址：三民區大昌二路147號

營業時間：11:30~01:00

電話號碼：07-398-4976