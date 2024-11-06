吃心絕對 4 週 ago 在〈高雄美食 – 開麻開辣鍋物吃到飽 x 麻辣新選擇！麻辣控的天堂 | 酸菜鍋也美味 | 試營運88折到10月15日止〉中留言功能已關閉
高雄首創結合乾鍋與快炒的麻辣鍋店「開麻開辣」現正試營運中！營業時間至晚上10點，收客至晚上8點，試營運期間享88折優惠，活動至10月15日止。
- 關於三民區美食開麻開辣的兩三事
- 開麻開辣短影片
- 開麻開辣位置與環境
- 開麻開辣菜單
-
開麻開辣餐點介紹
- 飲料
- 鍋物
- 899元吃到飽菜色
- 串串
- 招牌
- 牛
- 豬
- 雞
- 羊
- 海鮮
- 組合干貝
- 甜點
- 飲料
- 1088元吃到飽菜色
- 特色
- 牛
- 豬
- 羊
- 海鮮
- 乾鍋類6選1
- 雞腿骨
- 醬豬腳
- 魯肥腸
- 田雞腿
- 松阪豬
- 鮮魷魚
- 菜類3選1
- 海鮮類3選1
- 主食類3選1
- 副食類3選1
- 開麻開辣營業資訊
關於三民區美食開麻開辣的兩三事
1. 多樣化的湯底與菜品：提供鴛鴦鍋、乾鍋、串串和熱炒等多種選擇，湯底包括蔬菜湯、麻辣湯頭和酸白菜三種。
2. 麻辣湯底與乾鍋特色：麻辣湯底香氣濃郁，辣度可調整；乾鍋的醬汁調味到位，特別適合南部人的口味。
3. 自助吧與無限供應：自助吧和肉品無限供應，出餐速度快，整體用餐體驗流暢。
開麻開辣短影片
▲背景音樂：https://www.youtube.com/watch?v=O6W4WBTxh9w
▲完整版開麻開辣之歌
開麻開辣位置與環境
店家位於三民區大昌二路147號，輕軌樹德家商站走路12分鐘，台鐵科工館站ubike 7分鐘的距離。
▲▼店內空間寬敞，座位間距離適中，不會感到擁擠。
▲▼裝潢風格現代，營造出舒適的用餐氛圍。
▲▼設有自助吧，提供多樣的配菜和醬料，方便顧客自行取用。
▲▼
▲▼自助區的各種麵食，有王子麵、蒸煮麵、龍口冬粉。
▲比較特別的還有這種粗冬粉。
▲特調胡麻醬，與酸菜鍋超對味！
開麻開辣菜單
▲湯底有牛豬口味的酸白菜，還有蔬菜湯，可以選擇「麻度」與「辣度」。
▲生食的部份，有899元及1088元兩種價格，端看個人喜好及預算囉！
生食的部份是吃到飽，但還有店家加碼的乾鍋與熱炒類，為維護品質，這部份就是限點一次囉。乾鍋有雞腿、肥腸、田雞等選擇，可以選擇花雕、清燉、香辣或是醬燒口味。
快炒有菜類、海鮮、主食和副食各選一種。
開麻開辣餐點介紹
飲料
▲飲料有多種選擇，點好後，會由工作人員送整壺的來，不用一直走來走去，爽呀！個人推薦以下幾款
- 日式無糖綠茶：這款綠茶無糖，口感清爽，帶有淡淡的茶香，非常適合搭配重口味的麻辣鍋，能夠解膩。
- 芭樂青檸：這是一款水果風味飲料，芭樂和青檸的組合帶來酸甜的口感，清新爽口，特別適合在吃辣的時候飲用，能夠中和辣味。
- 柚子茶：柚子茶通常帶有柚子的香氣和微甜的口感，酸甜適中，喝起來非常清爽，能夠提神醒腦。
鍋物
酸白菜鍋
麻辣鍋
899元吃到飽菜色
串串
▲▼與火鍋片不同的口感，吃起來比較厚實，對於咀嚼系的我來說，真的是我的心頭好呀！
招牌
招牌鴨血
招牌豆腐
牛
牛五花肉片
低脂牛肉片
安格斯黑牛
▲▼客格琪黑牛的肉質細緻，油脂分布均勻，富含蛋白質、鐵質與多種維生素，吃起來非常的鮮嫩多汁呀！
雪花牛肉片
牛白毛肚
滷牛肚
滷牛尾
▲▼帶有豐富醬香，滷的滿軟的了，富含膠原蛋白。
豬
豬五花肉片
▲▼個好滿喜歡台灣豬肉的，肥瘦相間的紋路，吃起來有瘦肉的嚼勁還有肥肉的軟嫩，口感層次豐富。
梅花豬肉片
霜降豬肉片
原味大腸
滷豬腱子
滷豬肝連
雞
低脂雞胸肉片
招牌雞腿肉片
雞肉丸子
羊
羊毛肚
海鮮
組合干貝
新鮮中白蝦
現流中蛤蠣
冰鮮魷魚圈
甜點
鮮奶油布丁
黑糖凍
冰淇淋
馬卡龍
飲料
1088元吃到飽菜色
除了899元的菜色外，另外多了以下更高檔的美食囉！
特色
餉鈴卷
牛
澳洲前腿和牛
澳洲背肩和牛
澳洲肋眼牛肉片
▲這部位的肉質細緻、油花分均勻，吃起來超嫩的，而且充滿牛肉香氣，這麼好的肉，記得不要煮太久呀！
滷牛腱
▲
滷牛筋
豬
伊比利梅花豬肉片
松阪豬肉片
▲肉質非常細緻，帶有適量的油脂，口感脆爽迷人。
醬滷大腸
▲濃郁的醬香，口感軟糜，下酒的好朋友呀！
羊
羊肩肉片
海鮮
美國大干貝
新鮮小卷
▲肉質鮮美且口感彈牙。
烏鱧魚片
▲烏鱧魚近年來隨著酸辣魚的名氣而響亮，沒有腥味且無魚刺，肉質細緻。
金鑽大白蝦
招牌蝦滑
招牌花枝滑
招牌鮮魚滑
乾鍋類6選1
可以選擇花雕、清燉、香辣或醬燒四種口味。
雞腿骨
醬豬腳
魯肥腸
田雞腿
松阪豬
鮮魷魚
菜類3選1
貝絲娃娃菜
豆苗鮮雙菇
櫻花高麗菜
▲經典台菜，清脆的高麗菜，搭配櫻花蝦的完美組合。
海鮮類3選1
潮州醬三鮮
▲▼有點像客家小炒，但口味沒那麼鹹，用的是潮州醬獨特風味，讓整道菜充滿了醬香。
海鮮豆腐煲
乾燒鮮蝦仁
主食類3選1
白灼蔥香牛
麻油薑片豬
蔥油土雞腿
▲▼對於愛吃雞肉的我，這道真的是很優秀，台式的南常菜，雞腿肉質嫩，搭配鹹香的蔥油，風味十足。
副食類3選1
乾炒香三絲
雙椒催淚蛋
▲▼川味家常菜，香氣濃郁，口感豐富，糯米椒爽脆口感和紅辣椒微辣，搭配煎蛋嫩滑，雖然名字聽起來很辣，但辣度適中，非常下飯與下酒。
泡菜牛肉粉絲
▲▼泡菜的酸甜與牛肉的鮮嫩相結合，再加上粉絲的滑順口味，層次非常豐富。
開麻開辣營業資訊
- 地址：三民區大昌二路147號
- 營業時間：11:30~01:00
- 電話號碼：07-398-4976