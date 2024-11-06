忠孝夜市排隊小吃美食！老字號筒仔米糕、排骨湯、肉羹都不容錯過！！

你沒看錯！就算是平日來也要排隊的忠孝夜市必吃美食就是這家” 味泉米糕店 “，我只能說還好我五點就來了！阿某越接近吃飯時間人潮就越多了！！話說忠孝夜市你們還有推薦啥呢？？

味泉米糕店 就位在合作街與忠孝路上，隔壁也有家 台中肉圓 、 地瓜球 也都不錯吃！再往國光路上還有一家新開的 家傳牛肉麵 也很有特色唷！！

味泉米糕菜單，以米糕、排骨湯、肉羹系列為主！！店內附東泉辣椒醬、特製辣醬，有吃辣的朋友不要錯過了。不管內用外帶都是先付款、再拿取餐點喔！

圖片版菜單!

突然想要來忠孝夜市覓食，走著走著就來到 味泉米糕店 ，好久沒有來吃，就點了米糕+肉羹麵+燙青菜，不誇張吃完一整個飽到天靈蓋去，還好我是走路來、吃飽剛好又可以散步回家XD

基本上如果我不點肉羹麵、我就會米糕+2、外加一碗苦瓜排骨湯，你們呢??

筒仔米糕一定要來上幾圈東泉辣椒醬的啦！！

米糕口感不軟爛，糯米飯粒粒分明加上豬肉絲、香菇、鳥蛋的搭配相當豐富，且因為有加上東泉辣椒醬我個人更是喜愛！

肉羹麵 ，因為不想要單純喝肉羹湯、所以我通常會再加上麵條、畢竟黃油麵就是我的愛！！

肉羹給得不少塊，且是那種長輩也能開心吃的口感，柔嫩間不會很柴硬，加上店家的特製辣醬、我覺得很好吃！！這邊的肉羹湯不會有很濃稠的勾芡、所以小凉個人比較偏愛一點！

麵條不會過於軟爛、所以吃起來算是有口感，小凉個人還滿喜歡的唷！偶爾來吃味泉米糕的我，一不小心就會點很多，一整個就是飽到宵夜去的概念XDD

味泉米糕店

電話：04-22876867

地址：台中市南區忠孝路151號

營業時間：16:00～23:00、週二公休



