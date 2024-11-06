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台中西區｜新開幕質感手搖飲品牌！清新茶香~搭配果香、奶香都好迷人｜吨吨煮茶-國美店

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2024-11-06 16:51:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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台中西區｜新開幕質感手搖飲品牌！清新茶香~搭配果香、奶香都好

 

台中手搖新品牌！要來攻佔台中手搖一級戰區美村路！清新純粹茶香，搭配果香、奶香成就一杯杯高品質又迷人的手搖！推薦芭檸炙烏龍、莎莎雪蓋炙烏龍、靜岡抹茶鮮乳！

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吨吨煮茶位於美村路上，鄰近國美館~外觀蠻顯眼的，使用紅色搭配灰金屬色，營造質感氛圍！

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吨吨煮茶菜單

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吨吨煮茶是使用最新的全智能茶機，掃QRcode就會把該飲料的單茶基底與糖量掌握的剛好，第一可避免人工製茶量抓的不夠精準的問題~可保持每杯飲料的品質穩定，第二製茶更快速！只要掃一下就完成了！真的太方便了！

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然後當然~後續製程還是要人工製作，我很喜歡的一點是他們的飲料都會上果汁機！打出泡泡感，茶香氣會更明顯~

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五杯排排站好療癒~我點了珍珠紅玉鮮乳、莎莎雪蓋炙烏龍、靜岡抹茶鮮乳、芭檸炙烏龍、菲菲烏龍奶茶

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芭檸炙烏龍$55+茉莉Q$10

嚴選新鮮芭樂與檸檬搭配炙烏龍調製，濃郁茶香節和酸甜果香，喝起來好清爽！推薦要加他們家的茶凍！Q彈滑嫩！整體口感層次更提升！

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茶凍是加入一整顆的

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菲菲烏龍奶茶$50

菲菲就是加入咖啡粉的意思~濃咖啡香讓烏龍奶茶更加迷人~喜愛咖啡的朋友不能錯過這杯！

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紅玉鮮乳$60+珍珠$10

紅玉紅茶的細緻香氣搭配鮮乳與Q彈有嚼勁的珍珠，調製成一杯人人都愛的珍珠奶茶！

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珍珠閃閃發亮~看起來就是很Q彈又入味的珍珠！

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莎莎雪蓋炙烏龍$55

這杯是店員推薦~真的沒有點錯~上層是由起司、鮮奶油、鮮奶打成的奶蓋，輕抿一口感受奶蓋的鹹甜奶香，再混和炙烏龍的濃醇茶香，喝起來好順口~尤其他們的奶蓋不是鹹味比重很重的~淡淡的鹹味反而不搶戲！是我會喜歡的味道

 

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靜岡抹茶鮮乳$75

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這杯也是店員極力推薦的！甚至可以媲美星巴克的抹茶拿鐵！使用日本靜岡抹茶粉與台灣特製抹茶粉，與100%鮮乳相互融合成一杯完美比例的抹茶鮮乳！幸福感爆棚！

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整體來說，這家吨吨煮茶從裝潢就很有自己的獨特品牌意象，到茶飲也是高品質製作，味道也是讓人念念不忘，從裡到外給人非常美好的感受！有到國美館附近不妨來杯高質感的手搖飲吧！

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【 吨吨煮茶-國美店 】
店家IG https://www.instagram.com/tunetune988/
店家FB https://www.facebook.com/profile.php?id=61563092041045
地址｜台中市西區美村路一段618
營業時間｜9:30-21:30
電話｜04-23780866


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phone04-2378086
place台中市西區美村路一段618號
4.52 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.60
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