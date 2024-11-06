嘉義西區火鍋推薦_火鍋世家嘉義尊爵店─嘉義火鍋吃到飽，「幾歲生日就送幾顆蛤蜊、當日壽星再送肉蛋糕」280元起火鍋放題，來這吃鍋實現蔬菜自由、冰品飲料自由，超過50樣選擇通通吃到飽，現挫雪花冰、大苑子芒果冰沙、莫凡彼現磨咖啡、日本進口冰淇淋、優質洗選蛋通通呷尬霸，附設免費停車場適合聚餐_嘉義生日聚餐餐廳推薦，附菜單

目錄索引

1. 關於火鍋世家嘉義尊爵店

2. 交通指引_火鍋世家嘉義尊爵店

3. 火鍋世家嘉義尊爵店環境開箱

3.1 火鍋世家嘉義尊爵店_接待區

3.2 火鍋世家嘉義尊爵店_用餐空間

3.3 火鍋世家嘉義尊爵店_自助吧

√ 火鍋食材自助吧

√ 醬料自助吧

√ 飲料冰品自助吧

4. 火鍋世家嘉義尊爵店餐點分享

4.1 火鍋湯底

√ 桂花牛奶湯

4.2 花漾海陸鍋系列

√ 霸王蝦鍋_紐澳草飼霜降牛

4.3 單點食材

√ 波士頓龍蝦

√ 澎湖軟絲

5. 消費資訊

5.1 火鍋世家嘉義尊爵店餐點評價

5.2 火鍋世家嘉義尊爵店餐點菜單

5.3 優惠資訊

6. 嘉義西區火鍋推薦相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於火鍋世家嘉義尊爵店

「嘉義西區火鍋推薦_嘉義生日聚餐餐廳推薦」

「嘉義火鍋吃到飽」

火鍋世家嘉義尊爵店在哪裡

火鍋世家嘉義尊爵店位於 嘉義市西區友愛路79號，近嘉義火車站後站、嘉義智選假日酒店，附設免費停車場，附近有機車停車空間、公車站。

火鍋世家嘉義尊爵店環境_餐點特色

「附設免費停車場」

「簡約溫馨寬闊舒適_70人個座位」

「280元起火鍋放題_90分鐘」

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_嘉義火車站，走路10分鐘；公車_伏龍宮站，走路3分鐘。

機車：附近機車停車空間。

汽車：附設免費停車場。

Ⅱ 交通指引_火鍋世家嘉義尊爵店

友愛路北港路交叉口_嘉義火車站後站附近

嘉義火車站、 嘉義智選假日酒店附近，選址於嘉義市西區友愛路的 火鍋世家嘉義尊爵店，附設免費停車場，免擔心找不到停車位，適合安排各類型聚餐活動。

Ⅲ 火鍋世家嘉義尊爵店環境開箱

火鍋店門口

營業時間

火鍋世家嘉義尊爵店營業時間為：

一~五 11：30~14：00；17：00~21：20 (21：20入場可用餐到22：30)

六、日 11：30~21：20(21：20入場可用餐到22：30)

■ 火鍋世家嘉義尊爵店_接待區

接待區

走進火鍋世家嘉義尊爵店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在火鍋世家嘉義尊爵店消費，可使用現金、信用卡付款。

用餐低消

√ 低消：141公分以上共鍋酌收280元(假日或國定假日須點一份肉類或海鮮主餐)；

√ 140公分以下共鍋費標準： 121公分~140公分之間，收費198元；101公分~120公分，收費98元；100公分以下不收費。

■ 火鍋世家嘉義尊爵店_用餐空間

用餐空間

寬闊、簡約溫馨的空間裡擺放幾張桌椅，多為4人桌，尖峰用餐時段4人以上聚餐建議提早2~3天訂位。

4人桌

用餐桌有設置插座、USB孔，邊吃火鍋邊充電，一個人走進火鍋世家嘉義尊爵店用餐，吃鍋、追劇也很可以~

■ 火鍋世家嘉義尊爵店_自助吧

自助吧

用餐區旁邊的自助吧，飲料冰品自助區、醬料區、火鍋食材區，取餐動線規劃很流暢。

√ 火鍋食材自助吧

火鍋食材

滿足低消，在90分鐘內均可無限享用近50樣自助吧吃到飽！

火鍋食材自助吧、多種口味冰淇淋、霜淇淋、選擇多樣化飲料吧、咖啡機，讓第一次走進火鍋世家嘉義尊爵店的小朋友、大朋友們，可以吃得美味、吃得滿足。

以時令蔬果為主軸的蔬菜自助吧，有設置水冷霧設備保鮮，隨時有外場人員注意是否需補充，免擔心某個食材太熱門夾不到。

火鍋吃到飽的重點就是這區！

以當季時蔬：高麗菜、水蓮、皇宮菜、秀珍菇、香菇、杏鮑菇、金針菇等蔬菜為主角，搭配數款經常在火鍋店單點販售的人氣火鍋食材：板豆腐、米血、魚餃、燕餃、起司豆腐等。

火鍋良伴，常見的豆皮、老油條。

每個人都會有一個菜盤，用來盛裝想吃的火鍋食材。

√ 醬料自助吧

火鍋世家嘉義尊爵店亮點之一：特別齊全的多樣化醬料選擇，按照個人口味喜好調製火鍋醬料。

均有放置獨立醬料勺、食材夾子避免混到味道，與設置醬料、食材名稱卡，方便取用醬料時參考。

蛋控天堂！

嚴選高品質洗選蛋90分鐘隨意吃，實現雞蛋自由。

√ 飲料冰品自助吧

大苑子的芒果冰沙，在火鍋世家嘉義尊爵店喝得到！

冰沙體的口感蠻細緻的，細嚐入口即化溶在嘴裡的豐富芒果香氣。

莫凡彼現磨咖啡機

台灣特色飲品、阿華田系列飲品、莫凡彼現磨咖啡機。

霜淇淋

不定期更換口味。

當天吃到的北海道牛奶霜淇淋，入口的香氣層次、完全嘟嘟赫的甜感，超~驚豔！

現挫雪花冰

在火鍋吃到飽餐廳，還有現挫雪花冰可以吃！！！

柳橙汁

檸檬愛玉

進口日本冰淇淋

Ⅳ 火鍋世家嘉義尊爵店餐點分享

這餐點了：

桂花牛奶湯

霸王蝦鍋_紐澳草飼霜降牛

波士頓龍蝦

澎湖軟絲

■ 火鍋湯底

√ 桂花牛奶湯 100元

一上桌立刻煮起，接近沸騰狀態時，飄散在空氣中的濃郁奶香，讓人聞著瞬間肚子超餓，充滿牛奶香氣的湯底特別適合用來煮製會吸湯汁的時令蔬菜，超~搭！

■ 花漾海陸鍋系列

√ 霸王蝦鍋_紐澳草飼霜降牛 560元

大草蝦、大扇貝、蛤蠣、小卷、鯛魚片，同樣放入牛奶鍋中煮熟。

嚴選大~蛤蜊，每一顆蛤蜊的肉都蠻飽滿的，細細品嚐在嘴裡散發的鮮香。

鯛魚片

大草蝦

每一尾大草蝦的新鮮程度從口感就可以感受到，都是紮實無粉感，且自帶鮮甜。

紐澳草飼霜降牛

現切三大片總重達85公克的紐澳草飼霜降牛，完美的大理石油花，光用看的就讓人口水直流> <

下鍋煮5~7分熟吃，口感軟嫩、肉汁滿滿，吃得到飽滿牛鮮味。

■ 單點食材

√ 波士頓龍蝦

刷滿存在感的整尾波士頓龍蝦上桌！

龍蝦肉肉很飽滿，下鍋煮熟開吃！

煮熟後的波士頓龍蝦，輕鬆、不費力地去除蝦殼，享用口感Q、脆，吃得到飽滿鮮甜的龍蝦肉。

√ 澎湖軟絲

整尾分切好的澎湖軟絲，上桌~

澎湖軟絲放入牛奶鍋煮熟直接入口，吃到滿~滿~滿的自然鮮甜，一塊接一塊，吃完一份會想再點一份來吃。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024_10月底。

√ 付款方式：現金、信用卡。(內用加收10%服務費)

√ 低消：141公分以上共鍋酌收280元(假日或國定假日須點一份肉類或海鮮主餐)；

√ 140公分以下共鍋費標準： 121公分~140公分之間，收費198元；101公分~120公分，收費98元；100公分以下不收費。

■ 火鍋世家嘉義尊爵店餐點評價

嘉義西區火鍋推薦，走進嘉義火鍋吃到飽推薦之一的火鍋世家嘉義尊爵店，享受高CP值的火鍋饗食體驗。

在寬敞、溫馨、舒適的簡約風格用餐空間裡，分食這餐點的單點海陸火鍋，火鍋湯底、鮮切肉品、海鮮、自助吧火鍋食材、選擇多樣化的飲料冰品，每一樣在美味分數上的表現都蠻不錯的，有到附近走走會想再到火鍋店回味。

■ 火鍋世家嘉義尊爵店餐點菜單

嘉義西區火鍋推薦_火鍋世家嘉義尊爵店優惠資訊，攝於2024_10月。

嘉義西區火鍋推薦_火鍋世家嘉義尊爵店菜單，來源：火鍋世家嘉義尊爵店FB粉絲頁，2024_10月。

嘉義西區火鍋推薦_火鍋世家嘉義尊爵店菜單，來源：火鍋世家嘉義尊爵店FB粉絲頁，2024_10月。

嘉義西區火鍋推薦_火鍋世家嘉義尊爵店菜單，來源：火鍋世家嘉義尊爵店FB粉絲頁，2024_10月。

嘉義西區火鍋推薦_火鍋世家嘉義尊爵店菜單，來源：火鍋世家嘉義尊爵店FB粉絲頁，2024_10月。

■ 優惠資訊

火鍋世家嘉義尊爵店生日優惠

√ 當日壽星，憑證件，加贈肉蛋糕一份。

√ 當月壽星開2鍋加贈精緻手作肉玫瑰一份；開4鍋加贈壽星年齡同數量蛤蜊。

Ⅵ 嘉義西區火鍋推薦相關資訊

火鍋世家嘉義尊爵店

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⏰ 營業時間

一~五 11：30~14：00；17：00~21：20 (21：20入場可用餐到22：30)

六、日 11：30~21：20(21：20入場可用餐到22：30)

📍 地址： 嘉義市西區友愛路79號

📞 電話：05 231 3335



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■ 品牌資訊

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【分店資訊】

火鍋世家斗六尊爵店

📍雲林縣斗六市中堅西路79號

📞05 533 3398

火鍋世家雲林虎尾店

📍雲林縣虎尾鎮林森路1段號285號

📞05 631 0002

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