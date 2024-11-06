台中泰式料理推薦 親子、寵物友善餐廳｜台中好吃泰式料理＋1，生蝦拍手大推！

MeMeThai蜜蜜泰 坐落於北屯大地商場，臨近總站夜市和舊社捷運站，由泰國老闆娘及熱愛泰菜台灣人攜手打造，將傳統泰式料理與現代飲食需求結合，推出道道味美，全家都能開心享用的泰式料理，讓泰式料理不再只是大人獨享美味，喜愛泰式料理的你，快一起來看看吧

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MeMeThai蜜蜜泰 台中泰式料理推薦

MeMeThai蜜蜜泰 坐落於北屯大地商場，一旁是總站夜市及舊社捷運站，地理位置相當便利，假日前往可是滿滿人潮，是用餐逛街的好去處，若想一嚐美味泰料，建議記得提前訂位

MeMeThai蜜蜜泰泰式餐廳

地址：台中市北屯區敦富路153號

電話：04-2437 5222

營業時間：11:00–14:3017:00–21:00（週二公休）

MeMeThai蜜蜜泰 用餐環境

用餐環境共有兩樓層，以米白色系，搭配植栽綠意裝點，營造度假氛圍，座位數以4-6人為主，也有半開放式包廂，是親子友善餐廳，還能帶毛小孩一同前往唷

點餐以桌邊掃碼方式，線上瀏覽菜單也很便利

MeMeThai蜜蜜泰 菜單

MeMeThai蜜蜜泰 供應餐點相當多元，從麵飯、快炒、咖飯、蒸烤炸物、飲品都有，單價和份量都很合理，在口味上有稍稍符合台灣人口味微調，接收度更高，但整體味道還是算道地，若選擇障礙的朋朋們，可依照人數選擇合菜組合也很讚，當天品嘗到生蝦、凍央海鮮湯、金錢蝦餅、泰式炒河粉等，我和好友們都很喜歡

這次和好友三個人來攻略，洋洋灑灑點滿滿整桌，上菜時真的香到不行，有我喜愛的金錢蝦餅、蝦醬高麗菜、凍央海鮮湯、泰式炒河粉、泰式烤雞翅，還有台灣少見的生蝦，這道我真的愛慘

金錢蝦餅 220元

經典的泰式小吃，渾圓外貌就像個錢幣，外酥內Ｑ，咬開還得到蝦肉，滿是彈牙鮮甜，沾點酸甜梅醬，更顯風味

酸甜三味魚 390元

選用口感細緻的鱸魚，將整隻魚酥炸至金黃酥脆，再淋上由辣椒、檸檬、糖、魚露等調製的特製醬汁，入口有著檸檬酸香、溫潤的甜味及宜人辣度，三味一體，口感外酥內細緻，更能帶出魚肉的鮮

泰式炒河粉 230元

我最愛的Pad Thai在這也有！記得將一旁靈魂配料，乾辣椒、糖粉及花生，與河粉拌勻，香氣及滋味都更加豐富，河粉口感Ｑ軟吸汁，酸甜鹹辣，味道平衡的剛剛好，搭配蝦、九孔鮑都很新鮮

泰式烤雞翅 280元

在泰國街頭常見的烤雞翅，在這也吃得到這道經典小吃，將雞翅用香料和醬料醃製後，烤至外層雞皮金黃，皮脆肉嫩的口感，伴隨著焦香氣，獨特的鹹甜平衡，還帶著一縷香料辣度，沾點酸辣醬更添美味

凍央海鮮湯 280元

是泰國最具代表性的湯品之一，由鮮蝦、花枝、魚露、青檸、香茅、南薑、辣椒和椰奶等食材熬煮，有著檸檬的酸、辣椒的熱及椰奶的甜，相輔相成下更襯海鮮滋味，入口熱帶香料的奔放及海鮮鮮甜，而椰奶的奶香及甜感更鮮明一些，湯頭開胃濃郁，湯中用料不手軟，共有5-6隻蝦，相當豪氣

生蝦 280元

選用新鮮大蝦，搭配特有酸辣醬汁，將生蝦鮮甜與醬汁完美結合，入口酸、辣、鮮、香豐富的層次，清新中帶著強烈刺激感（很辣），建議一口吃，滋味極為爽快，榮登我這次排行冠軍，但不嗜辣的朋友請斟酌

烤松板豬 280元

事先將松板豬醃製入味，再將外層烤得酥脆，內層仍保有松板豬嫩滑及彈牙口感，搭配獨特沾醬，濃郁酸爽，些許甜味與香料辛香交織，口感紮實回味無窮

涼拌混蛋 200元

經典的泰國街邊小吃，在這添加皮蛋入內更升級！荷包蛋香滑外脆，與皮蛋的彈嫩軟滑，搭上魚露、檸檬汁、辣椒，及新鮮香菜、蔬菜涼拌，酸、辣、甜、鹹平衡極佳，清爽開胃，我可以整盤嗑光

摩摩喳喳 95元

熱帶元素集大成的泰國版剉冰 摩摩喳喳，內有荸薺、西米露、波羅蜜、荔枝，搭著保有口感的碎冰，吃起來相當滿足，很適合飯後轉換味蕾

手標奶茶 80元/泰國豆奶 70元/粉紅奶 80元

不只熱愛泰菜，泰式飲品也很對我的胃，手標奶茶 馥郁甜香伴隨著茶香，奶味鮮明，泰國豆奶 豆香濃郁，相較起台灣豆漿，風味更顯柔和清新，粉紅奶 以紅糖水加上煉乳奶水調製，外貌粉嫩宛，入口像極了草莓牛奶，甜香可愛

來趟蜜蜜泰彷彿真的走趟泰國，供應眾多特色餐點，這次品嚐到生蝦、凍央海鮮湯、金錢蝦餅、泰式炒河粉、摩摩喳喳、烤雞翅、松板豬，風味呈現因應台人口味有些許微調，整體料理都很具水準，我和友人都相當喜歡，想要單點、合菜這邊一應俱全，加上用餐環境舒適，真的很適合相揪好友們來聚餐，以上推薦給喜愛泰式的你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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