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八八食堂 | 板橋日式料理推薦．平價也能享用美味料理．悠閒聚餐的好地方

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2024-11-06 18:44:00 文字：寶小銘
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寶小銘

寶小銘

八八食堂01

「八八食堂」是寶小銘很喜歡的一間日式料理店，店裡提供豐富多元的日式餐點，每一道都是料多味美，而且價格平實，CP值很高呢！

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「八八食堂」交通十分便利，從板橋站走來約八分鐘就可抵達，附近就是板橋大遠百，吃飽喝足後可以去逛逛。

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我們當天是平日中午前來，店裡座無虛席，可見「八八食堂」的人氣。

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「八八食堂」的裝潢走的是簡約風格，沒有太華麗複雜的擺飾，自然散發出暖暖而溫馨的日式氛圍，搭配著輕鬆的音樂和柔和的燈光，讓人能悠閒自在、放鬆心情享用美食。

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店裡的自助區有提供茶包和醬料，供顧客自行取用。

 

八八食堂23

來看一下「八八食堂」的餐點品項，真的很多元，有卷物、握壽司、生魚片、丼飯、定食、拉麵、炸物、烤物等，點餐時會讓人有選擇障礙。

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除了菜單上的品項外，也有當天限定的料理。

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接著就分享我們的餐點囉！

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首先分享的是「日式炸雞丼(180元)」，這是「八八食堂」的新品項。可以看到碗裡表層舖滿了好多塊炸雞和配菜，真的是份量十足！

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炸雞塊口感不錯，而且每一個都是大大一塊，外脆內嫩、不會乾柴，嚐得到鮮甜的肉汁。

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搭配著溏心蛋、泡菜、海帶絲等配菜，讓丼飯增添了美味度。

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接著「博多豚骨拉麵(198元)」也是大大一碗。

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叉燒肉滿大一片的，軟嫩又香甜；麵條口感也很不錯，滑嫩不會過於軟爛，吃麵的同時也能感受到豚骨湯頭的香氣。 

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豚骨湯喝起來香濃順口，不會死鹹，一口接一口喝也不會膩口，天氣轉涼了，喝起來暖心又暖胃呢！

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「烤鮭魚下巴(198元)」是限量提供的餐點，上桌後光看到油亮的鮭魚肉，就讓我食慾大開。

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鮭魚的肉質細嫩紮實，在味蕾會散發出鮮甜的油香。

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最後這道要分享的是卷物料理「炸蝦鮪魚卷(238元)」，這道料理的擺盤很美，好像是藝術品般。

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飯卷表層被蔥花、芝麻、蝦卵以及店家自製的辣美乃滋醬等佐料所覆蓋，呈現出多層次的美味。

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一口咬下就可品嚐到鮮度十足的生鮪魚肉和炸蝦，這道料理我滿喜歡的，兼具美味和份量，滿足味蕾的同時，也能吃得飽飽的！

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「八八食堂」是一間值得再訪的店家，每一道料理都美味十足，而且份量還不少呢！無論是家庭聚餐或三五好友聚餐，這裡都很適合喔！

 

《景點資訊》

「八八食堂

地址：新北市板橋區中山路一段273號

電話：02-29523398

營業時間：週二~週四及週日(11:30-14:30，17:00-00:00)

                   週五及週六(11:30-14:30，17:00-01:00)

                   每週一公休

FB：https://www.facebook.com/88sushi/

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place新北市板橋區中山路一段273號
4.22 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.21
服務品質
4.34
裝潢氣氛
3.88
CP值
4.37
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