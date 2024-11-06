台中麻糬推薦 程豐頂級西螺麻糬｜位在台中西屯的的程豐頂級西螺麻糬，選用西螺優質米每日新鮮手工製作，搭配手炒花生粉、現磨芝麻粉，醇香軟濡滋味好討喜，還有特別的海鹽奶蓋焦糖脆脆口味，獨特甜香脆口一樣好吃，外盒精緻不僅是伴手好禮，更是初一十五拜拜必備聖品，片片細緻的手工麻糬，簡單樸實的古早味讓人意猶未盡！

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程豐頂級西螺麻糬【西屯長安創始店】

程豐頂級西螺麻糬【西屯長安創始店】位在人聲鼎沸的水湳市場裡，精巧店面以外帶為主，看到招牌敘述真的不禁笑出來，畢竟軟濡香甜的手工麻糬，口感真的好療癒，是我一定是買兩盒起跳

程豐頂級西螺麻糬-西屯長安創始店

地址：台中市西屯區長安路二段257號

電話：0968-235-230

營業時間：10:30–19:30

FB：程豐頂級西螺麻糬-西屯長安創始店

IG：https://www.instagram.com/cfmochi2023/

程豐頂級西螺麻糬-台北中山錦西直營店

地址：台北市中山區錦西街4號之5

電話：0983-589-501

營業時間：10:30–19:30（不定期公休，依店家公告）

FB：程豐頂級西螺麻糬-台北中山錦西直營店

IG：https://www.instagram.com/chengfengtpe/

程豐頂級西螺麻糬 環境與包裝

以往對麻糬的包裝，都停留在塑膠盒多，在程豐頂級西螺麻糬 的麻糬包裝盒好精緻，推出好多款包裝盒，有一夜致富、土地公招財進寶、豪華金磚和時尚禮盒等設計，拜拜誠意滿點，送禮大方又有趣，收到禮的朋友們一定會滿心歡喜

一桶桶當日手製作的麻糬，軟白透亮，看起來真的好好吃，在顧客點餐後，店員即刻將其分裝至包裝盒中！

手工麻糬須保存於26度的室溫中，若像現在氣溫過高，建議用保冷袋盛裝以保新鮮度，若回家當日沒吃完，放陰涼處可常溫保存2日，但夏季會建議直接冷凍，能保存10~15天，要吃再拿出來常溫退冰1~3小時即可，但切記勿重複退冰唷

近期夏季真的太炎熱，程豐頂級西螺麻糬 體貼到訪顧客，現在只要購買一盒麻糬，即贈南投冰釀金萱乙杯

緊接著中秋節來臨，程豐頂級西螺麻糬也推出適合燒烤的麻糬系列，只要烤得表層澎潤上色，沾點手炒花生粉，香純軟Ｑ迷人，平時也能選購，回家用氣炸鍋料理，輕輕鬆鬆就有享受好吃烤麻糬

程豐頂級西螺麻糬 推出的外帶麻糬禮盒，隨盒附贈獨立包裝的手炒花生粉、現磨芝麻粉，還有可愛小碟子，插麻糬的竹籤也有獨立包裝，品嚐中式傳統小點，一樣也很有儀式感

程豐頂級西螺麻糬 菜單

程豐頂級西螺麻糬 販售品項，從12入到30入都有，除有傳統的花生、芝麻粉外，還有一個創新獨家口味 海鹽奶蓋麻糬脆脆，將古早味小點化身為西點般的風味，相當特別，現場還有冰淇淋麻糬、及燒烤用麻糬可選購

程豐頂級西螺麻糬 餐點

頂級麻糬 12入 120元

精緻如西式甜點的包裝，裏頭盛裝著手工麻糬，選用頂級西螺純糯米製作，每片麻糬都仔細滾油過，讓堆疊的麻糬也方便拿起，麻糬口感軟嫩又帶有Ｑ度，不添加防腐劑及修飾澱粉，素食朋友也可吃

12入麻糬可選三包沾粉（花生、芝麻任選），我喜歡芝麻花生一起沾的綜合口味

手炒花生粉：將花生炒香後入嚴選台灣芝麻，再將花生粉研磨成顆粒大小不一再均勻拌入，馥郁香氣帶些微微甜味，讓Ｑ嫩麻糬越吃越涮嘴

現磨芝麻粉：質地細緻，能純粹享受到芝麻的細緻香氣，層次豐富度與甜感，相對低一點

海鹽奶蓋麻糬脆脆 10入 150元

全台首創的獨家口味，濃郁甜蜜帶點鹹感海鹽奶蓋，通常出現在飲品上，在這變身為手工麻糬的沾料，完全不違和一樣很合拍，隨盒會附贈自製海鹽奶蓋醬與焦糖脆片

沾點濃郁甜香的海鹽奶蓋醬，單吃風味平衡的剛剛好，不太會膩口

緊接著再裹上焦糖脆片，就大功告成！

軟濡的麻糬，交織著海鹽奶蓋的濃郁鹹甜，最令人驚喜的是外層脆脆口感，讓古早味麻糬提升至另一層次，中西結合的迷人風味，真的好好吃，完全沒想到麻糬與海鹽奶蓋居然能那麼搭！

程豐頂級西螺麻糬，依循古法製作傳統手工麻糬，香甜軟濡，再搭上手炒花生粉、現磨芝麻粉的醇香點綴，討喜的滋味，讓人一吃過就圈粉，還有獨特的海鹽奶蓋口味，讓你打破對麻糬的傳統印象，包裝外盒精緻不僅能擔當伴手好禮，更是初一十五拜拜必備聖品，喜愛麻糬的朋友以上推薦給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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