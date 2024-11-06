為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 花IN台北超美花海！大佳河濱公園千日紅、柳葉馬鞭草、向日葵、紫葉狼尾草免費賞到11月底

花IN台北超美花海！大佳河濱公園千日紅、柳葉馬鞭草、向日葵、紫葉狼尾草免費賞到11月底

2024-11-06 18:59:00 文字：饅頭弟
share
饅頭弟

饅頭弟
close

秋冬的台北迎來了一場美麗的花海盛宴

「花IN台北」系列活動已在大佳河濱公園熱烈開展，數種花卉齊放，讓人驚豔

無論是喜愛攝影的你，還是單純想和大自然親近，這裡都有滿滿的秋季花景等你來探索

/tmp/phpRDrOXw

 

 

在台北的大佳河濱花海，你不僅能輕鬆捕捉松山機場飛機起降的壯觀場景

還能將氣派非凡的圓山大飯店作為背景，搭配滿地金黃花浪，讓照片充滿視覺衝擊

 可自行開車Google導航搜尋「花博大佳河濱公園區」從基隆河八號水門（濱江疏散門）、九號水門（大佳疏散門）

 或十號水門（林安泰疏散門）進入大佳河濱公園，沿線均有停車場可使用

 大眾運輸方式-->捷運中和新蘆線至忠孝新生7號出口，公車站轉搭222公車，於「大佳國小」公車站下車

/tmp/phpyOW54J

 

黃波斯菊是此次大佳河濱花海活動中的亮點之一

這些橙黃色的小花隨風搖曳，如同金色波浪般輕快、活潑

黃波斯菊的花語是「快樂與自信」，讓整片花海充滿正能量

這種顏色鮮豔的花卉在秋冬陽光下特別亮眼，是網美和親子拍照的超夯背景

/tmp/phpHbTK9m

/tmp/phpvnejFm

 

黃波斯菊像是秋冬的陽光，暖暖的金黃色讓人心情瞬間明亮

這片花海在藍天的襯托下，彷彿是大地鋪上的地毯，隨手一拍就是IG上的爆款美照

/tmp/phppulwU5/tmp/phpeRdC8X

/tmp/phpOipnOQ

 

提到賞花怎麼少得了熱情的向日葵呢

大佳河濱公園的向日葵以其金黃色的花盤吸引著每一位遊客，像是小太陽一般，為這片花海增添活力

向日葵象徵活力與快樂，無論是與朋友或家人拍照，這片向日葵田都能為相片增添陽光般的溫暖，留下無比美好的回憶

/tmp/phpYYviCq

/tmp/phpR2MICB

/tmp/phpnUSpt0

 

向日葵花海的金黃色澤搭配台北藍天，讓整個公園都被染上了一層明亮的光彩

最棒的是，不需要門票就能享受這份純粹的大自然饋贈，是週末戶外活動的最佳選擇

/tmp/phpQmopHe

/tmp/phpUFCLhK

 

柳葉馬鞭草被稱為「拍照神器」，其長長的花穗隨風搖曳，紫色的細小花朵營造出夢幻氛圍

這裡的柳葉馬鞭草花海宛如紫色地毯，放眼望去便是一片迷人花海

這種花語象徵「迷人的誘惑」，吸引了許多網美和攝影愛好者來此打卡

如果你喜愛浪漫的紫色調，一定不能錯過花IN台北超美花海！大佳河濱公園千日紅、柳葉馬鞭草、向日葵、紫葉狼尾草免費賞到11月底

/tmp/php1YT6x1/tmp/phpyIA2pj

/tmp/phpLgMqdC

 

柳葉馬鞭草的紫色花朵猶如夢幻般的輕盈，隨風舞動，彷彿在邀請你一同進入這片紫色的仙境

走進花田之中，你會感受到大自然的撫慰，讓心情瞬間放鬆 

/tmp/phpyAyRMV

/tmp/phpPDBtZf

/tmp/phpcflsBn

 

千日紅是這場花海中的「人氣王」之一

圓潤的小球形花朵，以粉紅和紫色為主，成群的千日紅在陽光照射下顯得無比浪漫

這些小巧的花朵不僅耐看，還因為「花如其名」而特別長壽，讓你能在整個秋冬季節享受這片美麗的花海

千日紅的花語是「不朽的愛」，特別適合情侶來此打卡拍照

/tmp/php1J22kz

/tmp/phpGZgvEr

/tmp/phpboObcv

/tmp/phpyPEpdp

/tmp/phpyu1Y2I

 

紫葉狼尾草是秋季的絕佳點綴

以深紫色的葉片和柔和的花穗著稱，為整個公園增添了幾分神秘氣息

這種草類在光影交錯下顯得特別迷人，適合拍出富有層次的相片

紫葉狼尾草的花語是「和諧」，為大佳河濱的花海注入一絲寧靜的美感

/tmp/phpsqfDT9

 

/tmp/phprpgXUm

/tmp/phplymvqm

/tmp/phpshHiqq

/tmp/phpIj4czt

 /tmp/phpZ72pmc

 

在這片大佳河濱花海中，還隱藏著應景的萬聖節大南瓜等趣味裝置藝術，巧妙地融入花海景觀，讓整體氛圍更添驚喜與童趣

/tmp/php6Ud3aj

/tmp/phpJrK0p4

 

台北的河濱公園在最近掀起了一波花海熱潮，不少地點都成了遊客的拍照熱點

除了大家熟知的大佳河濱公園的花海外，美堤河濱公園和河雙21也各自展現了獨特的美麗景觀

這些河濱公園的花海都各有特色，非常適合週末來一場放鬆的賞花之旅

不妨趁著花期，抓緊時間來感受這些充滿生命力的自然美景吧

/tmp/phpALCEfQ 

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 花IN台北 親子同遊 大佳河濱公園花海 台北賞花景點 花海免費景點 台北景點 浪漫花海 台北 柳葉馬鞭草 台北 台北秋冬賞花推薦 台北賞花不用門票 免費賞花景點 台北攝影熱點 台北旅遊打卡點 秋冬拍照景點
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

花IN台北超美花海！大佳河濱公園千日紅、柳葉馬鞭草、向日葵、紫葉狼尾草免費賞到11月底
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up