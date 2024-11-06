冷冷的天氣總會想來點熱湯暖暖身子。羊肉爐、麻油雞，當歸湯等等~

在步入冬季之時生意總是火爆到不行啊!不想去排隊的胖達~當然就從線上買啦!!

趁立冬將臨之際這次胖達在「爐憶」的商城，

買了一組在網上評價很不錯的「北港正宗紅燒羊肉爐」，趕緊跟著胖達來聞香聞香囉~~!

爐憶

喚醒大家記憶中美好圍爐記憶，小時候總在逢年過節圍爐，相聚在一起的時光，

真的很開心；

雖然時過境遷能一起相聚的人變少的，時間到了而感覺卻大大的不同，

而爐憶的宗旨~便讓人可以重溫過去那段時光。

爐憶除了有羊肉爐之外，也有非常多的商品~

例如:火鍋湯底、肉片、甜湯、雞精及因應節日推出的商品喔!

官網商品專區 : 點我進入

胖達下單的就是此款~北港正宗紅燒羊肉爐~!

下單結帳後出貨速度很快，印象中1~2天就到或囉!

爐憶 北港正宗羊肉爐

外包裝非常完整，胖達已經迫不及待地來開封囉!!

拆開外包裝會有一代冷凍的羊肉固狀物+湯底與一包佐料，

等待退冰的時間~胖達也準備一下等等要一起煮的食材。

胖達今天跟家人簡單吃，準備了一些高麗菜、蛋餃、貢丸、燕餃、炸豆皮、

凍豆腐一起開煮~!

爐憶的羊肉爐烹飪也非常簡單，解凍之後放入鍋中，

再依個人的口味斟酌加入1~3碗水入鍋中，

胖達自己是加入兩碗水，味道不會過濃郁或偏淡。

*羊肉的數量也很多!

羊肉湯底滾起來後，加開始放料啦~~熟透後就大功告成囉!!!!!

登~登~登，胖達整整撈了一大碗準備開吃～！

羊肉

羊肉本身燉的非常的香，肉質柔嫩，愈咬與甜

且外層帶有一點點皮，入口Q彈有咬勁。

湯頭富有中藥味，喝起來湯底感覺濃厚，入口回甘，

且羊肉本身沒什麼羊騷味，怕羊味的接受度應該也會很高!

佐料

隨羊肉爐附贈的佐料包，店家特製的豆瓣醬，

風味中帶有一點鹹、甜與微辣的風味，

羊肉蘸著吃會有不同層次的風味體現，肉質更順滑。

烏梅汁

吃羊肉爐怎麼能少一罐烏梅汁!!

其烏梅汁的風味甘醇，甜度適當，而烏梅的酸味更讓人口水直流~~~

爐憶 北港正宗羊肉爐 相關資訊

目前爐憶以網路的電商經營方式為主，尚無實體店面喔!

不過店家在網站上的商品也很豐富~

這邊也重新在分享資訊給各位朋友囉!

品牌名:爐憶

官方網站: 點我進入

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