鍋泰暖(原鍋泰山) | 員林泰式南洋鍋物，異國湯底濃郁讓人回味。

鍋泰暖(原鍋泰山) | 鍋泰暖員林創始店在大同路旁經營多年，以獨特的泰式南洋風味鍋物深受在地人喜愛，主打多款南洋風味湯底，特別推薦咖哩叻沙湯、泰式冬蔭功，使用新鮮香料熬煮，加入椰奶特別香濃，涮肉片涮海鮮都美味，沾一點新鮮香料調製而成的泰式酸辣醬，風味更是一絕。另外還有販售咖椰多士、特色飲品，豐富了吃鍋物的選擇。

員林火鍋推薦

鍋泰暖就在員林大同路美食戰區，能在這裡經營多年就知道相當有實力，我之前也有來用餐過，特別喜歡他們的咖哩叻沙鍋底，還提供了特色炸物跟點心讓吃火鍋更有趣，個人鍋328元起，也有雙人套餐跟三人套餐，獨享或者親朋好友聚餐都很適合。

脂本燒肉 | 員林燒肉推薦，雙人套餐1580元起，A5和牛霜降。

▲鍋泰暖(原鍋泰山)員林店是創始店，在員林市大同路一段431號。

鍋泰暖主打叢林系風格，還有提供猩猩玩偶讓客人陪吃拍照，當然來這裡就是要享用特色南洋鍋底火鍋，泰式打拋豬肉飯則是我私心推薦必點的副食。

吃鍋物還有提供自助區，泰國明果冰淇淋、檸檬水、紅茶、沙瓦、氣泡飲、蘋果SO打、蝦餅無限供應！

▲自助吧的蝦餅非常酥脆好吃！連同行的朋友都很誇獎。

我個人很愛的泰國明果冰淇淋，特別推薦榴槤口味。

鍋泰暖菜單

單人套餐。一個人吃鍋也沒問題，選湯頭、選主食、副食、菜盤，328元起。

單人海陸雙饗套餐。

三人菜單。

這次我們吃的是二人套餐。主食10選2：橡飼伊比利豬、五福海鮮拼盤。湯頭：泰山肉骨茶、南洋咖哩叻沙湯。

另外還有販售咖椰多士、精緻點心、精選飲品。

鍋泰暖醬料區。泰式酸辣醬、泰式柚香醬是這裡特色沾醬，推薦泰式酸辣醬必拿，沾肉片很美味。

我之前吃過咖哩叻沙鍋，鍋底用料十足且風味濃郁，另一鍋底選擇肉骨茶，一邊清爽一邊濃郁，可交替著吃。

湯頭：泰山肉骨茶、南洋咖哩叻沙湯

主食：橡飼伊比利豬、五福海鮮拼盤

副食：泰山打拋豬飯、紫薯粉絲

菜盤×2

爆漿蝦球、椰汁流心球、熔岩起司芋泥球

海南KAYA咖椰多士

泰暖奶茶、雪花奶油啤酒(無酒精)

泰山肉骨茶(新加坡風味)。喝起來是甘甜清爽的白胡椒湯頭，加入紅棗跟枸杞增色跟風味，在涼涼的天，喝一口就暖和全身。

南洋咖哩叻沙湯，叻沙被譽為世界前50大美食名單裡，濃郁的湯底煮任何食材都很美味。

橡飼伊比利豬，肥瘦均勻油脂豐厚，吃起來口感媲美牛肉，是相當多人點選的主食之一。

五福海鮮拼盤，因為我個人很愛吃海鮮，特別選擇了海鮮拼盤，小卷、蛤蜊、白蝦、綜合魚片，新鮮度很足。

泰山打拋豬飯、紫薯粉絲，這兩種也是外面比較少見的副食，打拋豬飯吃起來味道濃郁，香料味很足，入口香氣十足，單吃就很美味。

菜盤的顏色五顏六色，高麗菜、大白菜、金針菇、香菇、豆腐、米血、地瓜、玉米筍、紅蘿蔔、刺瓜、豆皮等，滿滿的蔬菜讓吃火鍋更均衡。

爆漿蝦球、椰汁流心球、熔岩起司芋泥球，這三款炸物點心都是流心款的，趁熱吃會有爆漿感，但要小心燙口喔。

海南KAYA咖椰多士，咖椰醬是用淋的方式，搭配奶油吃起來很香濃。

泰暖奶茶，沒人能拒絕泰式奶茶的誘惑，而且喝起來不會太甜，茶味跟奶味超濃郁。

雪花奶油啤酒(無酒精)，搭配綿密的奶油，汽水喝下後真的很暢快。

橡飼伊比利肉片，兩人吃份量剛好，媲美高級牛肉的口感，吃起來也特別鮮甜嫩口，無腥味。

肉片直接下鍋煮熟就很有味道，特別是咖哩叻沙相當濃郁，連我都忍不住多喝幾口湯，肉片沾泰式酸辣醬也很美味，香菜控的我拿了好多香菜。

小卷煮起來新鮮Q彈，蝦子也很鮮甜，兩種湯頭各有風味，輪流著吃，讓口感更豐富。

紫薯粉絲，吃起來滑順爽口，帶著彈牙口感，搭配叻沙湯底很對味。

爆漿蝦球、椰汁流心球、熔岩起司芋泥球，三款炸物點心都很有特色，我跟朋友都覺得爆漿蝦球深得我們喜愛，蝦漿搭起士濃郁又鮮甜。

海南KAYA咖椰多士，酥烤過的土司搭配咖椰醬跟奶油，吃起來香濃不甜膩，美食當前熱量先拋腦後了。

最後別忘記挖幾球泰國頂級明果冰淇淋，特別推薦榴槤口味。

慶祝品牌成立五週年「鍋泰暖」推出曼谷來回機票抽獎活動，即日起至12月31日止，消費滿1500元即可參加抽獎活動，贈送曼谷來回機票。

再訪鍋泰暖，覺得湯頭跟打拋豬肉飯比以往吃起來更為升級，自助吧新增的蝦餅也不遑多讓，濃濃的蝦味在等候餐點時來上一片，更是胃口大開，南洋鍋底加入香茅、南薑、檸檬葉吃起來味道獨特香濃，讓喜愛吃鍋的人有另外不同風味可以選擇，一個人也能獨享個人鍋。