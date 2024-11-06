燒瓶子大肆の鍋可以說是現在最紅的火鍋店了，創立於2017年，發跡於彰化縣員林市， 主打單人鴛鴦鍋和豐盛的自助吧，身為火鍋達人的我，這次去台中玩特別指定要吃這家，早早就訂好位置了，讓我們一起看看燒瓶子的魅力吧！

店家有提供汽、機車停車位，有一個小型停車場，用餐時間較難有空位，可以到附近停車場停放或路邊停車格(文末有地圖)。

一進門就被滿滿的紅紙傘吸引，挑高的設計讓整個空間非常舒服，仔細一看竟然有三層樓，台中餐廳果然一間比一間大啊！

入座後服務人員會介紹一下環境，桌邊小抽屜備品齊全，有濕紙巾、牙籤、餐紙巾，下方還有兩個抽屜可以放包包，這樣就不會有味道了。

最特別的是這個直立式的服務方塊鈴，只要將你所需要的服務朝上，透過WIFI連線，服務人員就會知道你需要什麼，所以不能隨意玩耍要注意一下。

菜單選擇很多，第一次來的朋友需要花點時間，光是湯頭的部分就有12種，幸好有單人鴛鴦鍋，讓大家可以一次滿足兩種口味。

副食的部分比較特別的是有雞肉飯和財神爺滷肉飯，因為財神爺滷肉飯有吃過了，所以這次選了燒瓶子雞肉飯試試。

豪華雙人套餐的選擇也很豐富，強烈建議大家第一次來可以點，不吃牛記得要告知服務人員。

更多詳細菜單點我

醬料吧檯呈V字型，一共17種沒有重覆，你就知道有多豐富了！絕對可以滿足每一個人的需求。

另外還有貼心小提醒，素食的朋友可以使用的醬料有哪些，和過敏原須知。

飲料吧就在醬料區對面，種類也是非常多樣化，從汽水、果汁、冷熱茶飲、冰沙、咖啡到冰淇淋，真的每種都想喝喝看。

中間這台紅色的機器，除了立頓奶茶和HERSHEY'S巧克力外，竟然還有杏仁茶，真的很少見呢！

左邊黑色這台也很特別，有現萃取的紅茶、奶茶，還有熱奶泡和紅豆拿鐵，真的太酷了！

韓國進口的霜淇淋機，口味是無酒精的百香威士忌口味和沁藍乳香，大人小孩都可以吃。

熱茶包使用各大飯店民宿業者常用的「芳茗錄」原片立體茶包，有煎茶和茉莉綠茶兩種口味，茶香味濃很適合飯後喝一杯。

冰淇淋有兩種品牌分別是百吉旗下的Niseko使用北海道十勝乳源，和泰國明果Mingo冰淇淋，這兩個牌子常常在各大餐廳見到。

個人推薦mingo的泰奶口味、白玉荔枝和榴槤口味，都蠻道地的，沒吃過的朋友可以嚐嚐看。

單人鴛鴦鍋︰經典原味(左)胡椒豚骨(右)+＄49

胡椒豚骨(微辣)帶點胡椒的辛辣，湯頭濃郁香醇，搭配肉品不用沾醬就很好吃了。

單人鴛鴦鍋︰經典原味(左)泰式冬蔭功(右)+＄49

泰式冬蔭功(微微辣)少見的火鍋湯底，酸辣開胃，煮起來香茅和檸檬的味道非常香，很適合煮海鮮。

單人鴛鴦鍋︰經典原味(左)秘藏麻辣(右)+＄49

秘藏麻辣有分小辣和中辣，如果不夠辣還可以添加朝天椒，味道也是很不錯，無論煮肉品還是海鮮都很百搭。

五顏六色的菜盤加工品非常少， 紮紮實實的一盆種類非常多，有少見的蘋果、馬鈴薯、精靈菇和南瓜水餃。

副餐-燒瓶子雞肉飯

雞肉很嫩和醬汁搭配得剛剛好，記得要攪拌均勻，這樣每一口都吃的到雞油和油蔥的香氣。

嚴選肉魂雙拼＄598 （嫩煎牛+松阪豬）

松阪豬、紐西蘭羔羊、TOP.CH牛胸腹、嫩煎牛肉品四選一，可加＄168升級300g。

雙人套餐-海陸總匯鍋＄1388 （TOP.CH牛胸腹+美國嫩煎牛）

肉品是選加價＄298的有TOP.CH牛胸腹、美國嫩煎牛、松阪豬，不加價的是搭配特選五花牛、草飼低脂牛和優良梅花豬。

海鮮有極鮮大公蝦*2、無毒草蝦*2、汶萊白蝦*6、小干貝*6、鮮蛤*8、野生花枝、潮鯛、金目鱸魚，種類相當豐富。

一艘船搭配乾冰上菜，真的是很氣派，也不用擔心桌子會放不下，因為服務人員會幫你打張小桌子放旁邊，是不是很貼心。

另外還有更貼心的剝蝦服務呢！真是受寵若驚，幸好我才吃兩隻而已，不然就錯過的這個貼心服務了。

剝好的蝦子非常乾淨且肥美，有些會吃蝦膏的也可以選擇保留蝦頭，蝦子都非常新鮮Q彈，放心吃吧！

最後一定要來個冰淇淋收尾，真的還有好多口味想吃，但真的太飽了，冰淇淋餅乾也是好吃的夠脆。

過了用餐時間還是一樣很多人，大家記得要先訂位再前往，我們本來前一天要加一位，但客滿真的沒辦法，生意非常好。

燒瓶子整體表現真的不錯！從菜色、服務到環境，對兒童也很友善，真的沒有什麼缺點，食材新鮮種類多，重點是服務人員既使很忙，但服務並沒有因此打折，非常親切細心，會讓人一再回訪，難怪外面總是人潮滿滿，真的是家人、朋友聚餐好地方，我們下次見～

*****其他分店*****

📍燒瓶子北屯店-04-24365522

地址：台中市北屯區東山路一段320號

📍燒瓶子員林店 04-8395577

地址：彰化縣員林市大同路二段266號

📍燒瓶子彰化店 04-7618865

地址：彰化市四維路69巷26號

📍燒瓶子嘉義店 05-2273898

地址：嘉義市西區民生北路309號

【 燒瓶子。大肆の鍋 台中南屯店 】線上訂位

官方網站

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地址︰ 台中市南屯區五權西路二段938號

電話︰（04）2389-4589

營業時間︰ 11:00–02:00

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