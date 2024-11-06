【花蓮食記】馬蓋先美食玉里麵

上次騎車環島來到玉里吃了小木屋玉里麵，這次來吃看看另一家位在玉里車站附近的馬蓋先玉里麵，這家店大概是玉里最美的麵店，店面裝潢得非常文青，老闆親和力十足，在這用餐完全沒有壓力，玉里麵的用料都非常實在，肉質軟嫩麵條彈牙肉燥入味，吃過一次就被圈粉了。

▲餐廳將兩間店面打通，外牆漆成純白色，木質的門窗都相當有質感。

▲滷味櫃內有多款滷味，可先看一看賣相再決定要不要點。

▲店內可使用多元電子支付，讓我蠻驚訝的。

▲馬蓋先玉里麵菜單：內用直接掃桌上QR code點餐，外帶掃這張QR code，食物品項很多有飯有麵也有湯類，大碗加10元。

▲因為是兩間店面打通所以座位很多，有兩人、四人座位區，也有靠窗的吧台座位，店內的吊燈和壁燈都很有質感，與裝潢也非常搭。

▲醬料區提供各式醬料、餐具、衛生紙可自行取用。

▲魯肉飯 40元 +滷蛋15元：肉燥是玉里麵的重點先來吃看看魯肉飯，滷肉和肥肉的比例大約一半一半，上色得很漂亮醬汁稍微偏鹹，白飯有Q度，滷蛋也很入味。

▲肥肉充滿膠質，滷汁有完全滷透很夠味。

▲玉里麵 70元+滷蛋15元(乾麵)(去香菜韭菜)：這間在使用QR code點餐時就能客製化自己喜歡或不喜歡的配料，因此我果斷的刪除香菜和韭菜留下芹菜和青菜，這碗玉里麵果然好吃許多(笑)，肉燥瘦肉居多，大約有五片豬肉，麵條口感Q彈，配上店家特製的滷汁真的超香！

▲肉片的肉質也極為軟嫩，完全沒有乾柴感，比我們上次吃的玉里麵好吃許多。

▲餛飩湯 80元(去香菜韭菜)：餛飩是小顆的，湯內的餛飩給得不少，外皮薄透內餡飽滿扎實入味，高湯湯頭使用簡單的紅蔥頭提味，喝起來很清爽。

▲燙青菜(小) 40元：這次的青菜是空心菜，使用蒜末和醬油調味，青菜翠綠口感軟嫩，在東部吃到的蔬菜品質就是好。

雞蛋糕短評：玉里必吃名店，內用空間新穎乾淨，老闆親切和善，玉里麵肉片軟嫩，油蔥非常香，魯肉飯醬汁稍微偏鹹，整體味道不錯！



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【馬蓋先美食玉里麵美食資訊】

地址：花蓮縣玉里鎮光復路101號

電話：038881696

官網：facebook

營業時間：08:00–21:30

外送：無

線上預定：posky

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無(可linepay、台灣pay、街口支付)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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