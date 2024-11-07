高雄美食新選擇！高雄夢時代6F新開幕一間很厲害的台菜餐廳「白玉樓經典台菜」，台灣早年的酒家文化盛行，當時具知名的度的有蓬萊閣、東雲閣、吟松閣、江山樓、寶美樓、白玉樓，而現今白玉樓餐廳主廚目前由第４代傳承接班，料理水準連挑嘴緹爸和挑食緹緹都讚不絕口。

料理除了單點外，還有針對不同人數的2、4、6、8人分享套餐，平日更有如定食套餐的商務套餐，所以一個人來也能大快朵頤台菜的美味。

白玉樓經典台菜｜位置．停車資訊

白玉樓經典台菜位在夢時代藍鯨館6F的食尚享饗美食餐飲區，對面是壽司郎餐廳，百貨有大型地下停車場，停車消費滿500元可折抵1小時，滿1000元折抵2小時(以此類推)。

白玉樓經典台菜｜用餐環境．菜單

餐廳以蒂芬妮綠為主要色調，選用仿大理石桌面，座位採用沙發或舒適的座墊椅，帶長輩來用餐久坐也舒服。

用餐空間大座位多，有2、4、6、8人桌，圓桌最多可坐至8位，部份正方或長方桌是可移動式併桌至8~12位，多人好友相揪聚餐也沒問題，人多會建議提前訂位。

我們假日晚晚起，1點多才來用餐，好險避掉午餐高峰期，不然假日很容易客滿，假日午餐與晚餐中間的時段有營業不休息。

進入餐廳有左右兩邊座位區，左邊有一個華麗的酒吧，餐後來杯調酒，就是幸福！！

點餐採用QR Code點餐，只要用手機掃桌上的二維條碼點餐即可，菜單餐色很豐富，可看粉團的線上菜單。

白玉樓經典台菜的年菜菜單也出爐囉！！喜歡的朋友可以提前預訂。

白玉樓經典台菜｜餐點分享

我們一家三口來用餐，可選擇2人套餐或4人套餐，最後決定點2人套餐再單點幾道菜。

風雅熱茶我們選了養生的花旗蔘養生飲，有枸杞、紅棗、人蔘鬚，以前兒時媽媽也會為爸爸調配這樣的養生飲品來補元氣，香味濃厚令人懷念！！

風雅熱茶皆可回沖，但花旗蔘養生飲加入熱水後的第2沖味道會較淡，建議回沖再泡一下再喝。

2人套餐可選擇：2道涼拌、1道前菜、1道豬肉料理、1道雞肉料理、1道雞蛋.豆腐.蔬菜料理、2道湯品料理、2道甜品。

涼拌｜涼拌小黃瓜、涼拌雲耳

涼拌可4選2：涼拌小黃瓜、台式泡菜、黃金泡菜、涼拌雲耳

清香爽脆的涼拌小黃瓜，鹹香開胃，入口咀嚼清脆的聲音更是開啟了我的胃蕾。

涼拌雲耳一送上桌就能聞到強烈的酸醋香，令我直吞口水！！吃一口醋香立刻沖上來，教人情不自禁的一口接一口。

前菜｜海味香腸双拼

前菜可4選1：花雕醉雞、双味酥炸魚卵、海味香腸双拼、水晶蔥油雞

一次滿足2種享受的海味香腸双拼，飛魚卵香腸+墨魚香腸 雙組合，加入飛魚卵的香腸不時能吃到魚卵微微爆開的口感，好鮮！！

加入海味的墨魚香腸也好對我的胃，一口香腸一口蒜…吃台菜就該如此滿足。

豬肉料理｜香菇鹹蛋黃肉餅

豬肉料理可3選1：蒜苗五花肉、脆皮紅糟肉、香菇鹹蛋黃肉餅

香菇鹹蛋黃肉餅讓我意外的喜歡，綜合絞肉餅蒸得好入味，感覺放進獨家配方，這味道豐富不過鹹，相當下飯，連肉汁攪飯也好吃。

雞肉料理｜噴香花雕土雞腿

雞肉料理可4選1：古早味三杯土雞腿、噴香花雕土雞腿、香酥椒麻雞翅、腐乳黃金雞翅

我們家特別喜歡花雕料理，看到噴香花雕土雞腿就想點，濃郁醬香的花雕醬汁把雞腿煮至入味，從鍋底夾一塊雞肉，裹上滿滿的醬汁，無論單吃或配飯都美味無比。

雞蛋.豆腐.蔬菜料理｜剝皮辣椒蝦仁滑蛋

雞蛋.豆腐.蔬菜料理可7選1：剝皮辣椒蝦仁滑蛋、古早味紅燒豆腐、XO醬燒豆腐、腐乳辣炒空心菜、XO醬炒高麗菜、雨來菇炒蛋、樹子炒水蓮

本來看菜單時覺得剝皮辣椒蝦仁滑蛋這道看起來最豐富，但小辣…心想那就大人吃就好，想不到緹緹(女兒)怕辣的人居然說只要不吃到剝皮辣椒就不會辣，又直說很愛吃蝦仁和滑蛋，還把醬汁拌飯吃。

我吃時…果然一口入魂，其實後韻有微淡的辣感，吃到剝皮辣椒才會有明顯的小辣感，而剝皮辣椒脆脆的口感配上蝦仁和滑蛋更是一絕，這道是今日吃到2人套餐裡的第一愛(不包含單點)。

湯品｜干貝豬肚雞、干貝鮑魚佛跳牆（加價升級）

湯品可6選2：干貝豬肚雞、干貝排骨四喜湯、蒜味蜆仔湯、吻仔魚澎湖海菜單、干貝鮑魚佛跳牆（加價升級100元）

湯品皆是以單人一盎供餐，干貝豬肚雞的湯頭高雅清甜，雞腿肉、豬肚、娃娃菜燉至軟、嫩、香，是大眾都會喜歡的湯品。

另外一盎湯品我們加價100元升級干貝鮑魚佛跳牆，這湯頭超濃郁，而且料也太多了吧！！料多味美~不愧是名菜佛跳牆，有干貝鮑魚自然湯會如此有層次，很推薦加價升級。

甜品｜古早味蛋黃芋棗

甜點可4選2：古早味蛋黃芋棗、古早味仙草凍、桂花銀耳湯、檸檬愛玉

甜點也是一人一份，但我們都比較想吃古早味蛋黃芋棗，2份都選它了！！蛋黃芋棗真的是吃台菜不可少的炸甜品，每次看到都會點，桂花銀耳湯也很推薦。

清蒸午仔魚／甘味破布子（單點）

清蒸魚可選午仔魚、鱸魚，醬汁也可選甘味破布子或鳳梨蔭冬瓜，皆是很經典的古早味蒸魚調料，2樣我都喜歡，為了女兒常吃的口味而選擇了甘味破布子口味的清蒸午仔魚。

傳統家常的甘味破布子更突顯魚肉的鮮美，午仔魚肉質細緻香嫩，魚刺也較少，大人小孩都適合吃，這道我給高分。

花雕醉蝦（單點）

在菜單看到花雕醉蝦圖片就好誘人，送上桌與圖片相似度百分百，鮮蝦不但大尾，花雕醃醬風味也好迷人，看到枸杞、紅棗、花旗蔘…等中藥材就知道用料實在。

一剝完蝦殼還是這麼大尾，吃前別忘了再沾點花雕醬，蝦肉緊實彈牙，這鮮美的海味~好吃到大家已經開始問你吃幾隻了？(已在分配額度…哈哈)，一點都不想少吃！！

白玉樓經典台菜｜特色調酒

吃經典台菜再來杯調酒更能與三五好友家人好好尬聊！！白玉樓設計上了一個酒吧，把整家餐廳營造出新潮小時尚的氛圍。

梅子芭樂｜落花有意｜古早味鮮奶茶

古早味紅茶加入鮮奶也這麼香醇濃郁，就是這懷念的好味道！！古早味鮮奶茶好喝到一下子就被女兒喝光。

梅子芭樂使用白龍舌蘭酒作為基酒，與甘梅粉、芭樂汁調合，梅香甘甜與芭樂汁好搭，就像喝特調果汁一樣順口，用芭樂果乾與羅勒裝飾，最後也別忘了還可以把果乾當甜點吃掉。

*18歲以下請勿飲酒．喝酒不開車*

落花有意的基酒使用白蘭姆酒再加入洛神花茶，最後用果乾洛神花點綴，香甜微酸，這杯也很喜歡。

*18歲以下請勿飲酒．喝酒不開車*

白玉樓經典台菜餐廳吃完後，很有驚艷感！！美味度超出我們的預期，多人套餐能選擇的菜色變換豐富，決定放進帶長輩或宴請朋友的餐廳名單裡，有機會平日來也要來試試個人商務套餐，總之…無論你愛不愛台菜都大推來品嚐。

白玉樓經典台菜(夢時代6F)

連結：線上菜單 | FB | IG

地址：高雄市前鎮區中華五路789號6樓(Google地圖)

電話：07-841-8555

營業時間：週一~週五11:30~15:00、17:30~21:00、週六日 11:00~15:30、17:00~21:00

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