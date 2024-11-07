



想找士林烤雞、士林聚餐居酒屋？鄰近捷運士林站、士林夜市裡的雞老闆桶仔雞士林店是很多人士林晚餐、士林宵夜的首選。有日式居酒屋氛圍的雞老闆不論是烤雞、串燒、炸物、熱炒或養生雞湯，樣樣都真材實料、平價美味，料理選擇很多元可滿足不同口味的需求，價錢也比一般居酒屋更親民，還有正版影音KTV設備、可讓人邊吃邊唱。而且壽星只要消費滿1800元(不含酒水)，就能免費獲得一隻桶仔雞！即便不是壽星，消費滿2500元(含酒水)也可以送雞。學生們更有福利、399元就能吃雞，超划算！此外，雞老闆士林店還有清酒、梅酒無限暢飲的活動，雞老闆士林店和雞老闆萬隆店甚至還提供生啤酒買二送一的超值優惠。交通方便又有這麼多優惠活動，既能省錢又能一次滿足多種享受，超適合慶生跟聚餐的啦！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

台北市士林區文林路101巷2號的雞老闆桶仔雞士林店地利很好，因為鄰近士林夜市，所以附近有承德公園在內的多個停車場，若想開車前往也很OK。習慣搭大眾交通工具的朋友，除了可搭280、310、816..等多路公車到「捷運劍潭站(基河)」下車再走過來，捷運族從捷運劍潭站1號出口走出後、沿著文林路步行6分鐘就可抵達加油站斜對面巷內的雞老闆士林店。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

雞老闆可不是一般的桶仔雞店，經營了超過13年的雞老闆是台北首創的第一家桶仔雞店，這家台北桶仔雞店的元祖在台北只開了長春店、萬隆店和士林店三家直營門市，沒有加盟也沒有其它衍生品牌，坊間那些看起來像的“雞OO”、“雞XX”，裝潢活動雖然很相似，但味道可是天差地遠，真的一點關係都沒有。所以想吃雞老闆桶仔雞的朋友千萬別跑錯了家喔！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

一般人在找生日或聚餐餐廳時，通常會注重：餐廳的氣氛是否熱鬧又溫馨、餐點是否多元且好吃、價格是否合理、是否有吸引人的優惠活動，當然，方便的交通位置也不很重要。

而優惠活動很多的雞老闆士林店就是一個可兼具各種優勢的好選擇，除了生啤酒天天買二送一的優惠，雞老闆推出的學生吃雞只要399元的優惠，讓學生族群在預算有限的情況下也能大快朵頤，享受美味的桶仔雞。

(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

雞老闆士林店的空間不算大但店內的座位安排很多樣化，既有可合併的四人方桌也有長桌和雙人座位，靈活的座位選擇可以滿足不同人數的用餐需求。

雞老闆的日式裝潢給人一種溫馨而溫暖的感受，使人無論是約會、聚餐還是慶生都能感受到放鬆又愉快的用餐體驗。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

柔和卻不刺眼的暖黃燈光營造出一種舒適又放鬆的氛圍。這樣的燈光不會讓人感到壓力，反而讓用餐的每一刻都變得愉悅而溫馨。當大家圍坐在深木色的矮桌椅上，那種溫暖的感覺彷彿讓時間慢了下來，讓人能好好享受當下的每一口美味。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

牆上貼有各種餐點的菜名及價錢，坐在座位上就能和朋友討論要點什麼了。許多客人的用餐照片也展現了過往的美好瞬間，讓來的客人都感受到這裡是一個充滿歡樂與分享的地方。

搭配日式旗幟和掛簾的點綴，整個空間散發出濃厚的和風氣息，彷彿瞬間穿越到日本街頭的小店。這樣的布置讓人覺得親切且充滿情調，增添了聚餐時的趣味和儀式感。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

雞老闆士林店後方的冰箱裡擺滿了各式各樣的飲料、礦泉水和酒水，想喝什麼都能自己拿。無論是想要解渴的酸梅湯、清新的烏龍茶、爽口的綠茶，還是獨特的麥仔茶和涼茶或香甜的果汁應有盡有！如果想要來點氣爆感還可以選擇可樂、汽水，裡面也有可爾必思之類的經典飲品。

酒水的選擇也十分豐富，無論是想喝韓國酒、日本酒，台啤或海尼根，冰箱裡通通都有。每一款飲品都有明碼標價，讓人可以輕鬆選擇、不用擔心結帳才被坑的問題。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

雞老闆士林店提供清酒加梅酒無限暢飲，一小時只要399元，讓愛喝酒的小資族和學生族能在不花大錢的情況下盡情暢飲，享受愉快的歡聚時光。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

壽星優惠也是到雞老闆消費的很大亮點，當月壽星只要消費滿1800元(不含酒水)，就能免費獲得一隻現烤桶仔雞，讓慶生變得更有儀式感，且不用擔心預算超支。

即使沒有壽星同行，只要消費滿2500元(含餐點和酒水)也能免費送桶仔雞，這讓想辦聚餐活動的人更能省錢省力。

雞老闆士林店菜單。

雞老闆提供上百種料理，除了招牌桶仔雞之外，還有串燒、烤物、炸物、熱炒、熱湯及藥膳雞湯鍋，還有溫暖美味的湯泡飯，價格實在還有各種貼心的優惠活動，加上沒有服務費，整體下來省錢又不失品質，真的是聚會的完美首選。

門口料理區有一排專為烤桶仔雞而設計的鐵桶，確保每隻雞能均勻受熱。

雖然每隻雞只需烤15到20分鐘，但由於除了內用之外，也有蠻多人會外帶回家享用或買烤雞去拜拜，雞老闆的生意很好，現烤的桶仔雞通常需要等15到40分鐘。

當打開鐵桶的那一刻濃郁的烤雞香氣撲鼻而來，雞肉剛出爐時會有精華的汁液滴落。雞老闆的烤雞經過秘製滷汁低溫浸泡一至兩天，讓口感更為鮮嫩。

此外，而且每隻雞都經過精心挑選，重量約兩斤半的雞隻肉質肥美，也不必擔心大小不一的問題。

雞老闆的肉串可不是隨便用便宜的拼接重組肉，每一塊肉都是從整塊的原肉切割而來，因為這是實實在在的真材實料，所以看起來形狀不一樣很正常，完全不同於外面那些外型相同的重組肉串！

而且，雞老闆的醬料全都是獨家秘方，每一道醬汁都是由店內自行調配，而不是買來的現成品。師傅控制得當的火侯搭配獨特的醬汁、新鮮的肉串，獨特的口感真的會讓人一吃就上癮！

蠻多人喜歡在聚餐時小酌，但一杯、一杯單點的酒還真是燒錢！雞老闆有提供清酒和梅酒無限暢飲的優惠、每人一小時只需399元。讓人不在意點了多少杯、要花多少錢，可以更隨心所欲地和朋友一起舉杯暢飲。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

店裡供應的生力生啤酒色澤金黃、酒質清澈，酒精度不高又有細滑泡沫、很好入口，柔和爽口的生啤酒配燒烤和料理超級對味。

士林店和萬隆店有生啤酒買二送一的活動真的很超值。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

因為我們點很多，現點現做的料理需要製作時間，所以是分批上桌的，邊吃邊聊的我們感覺上菜沒有等很久。

因為台灣人很愛吃麵跟飯，所以雞老闆也有提供雞油拌飯跟手工麻油麵線這類的主食，不只能吃巧也能吃飽。

手工麻油麵線。

手工麻油麵線的香氣濃郁，麵線彈滑有勁、拌著風味獨特的麻油一起吃口感很滑潤，油蔥酥也增添微脆、香甜的風味，溫暖的湯汁裹著麵線進入口中，也帶來滋補暖心的幸福感。

雞油拌飯。

淋上醬油、雞油且鋪上青蔥的雞油拌飯超誘人，雞老闆用的是成本很高的醬油，甘甜不死鹹的醬油混合著香醇雞油，讓香Q的雞油拌飯吃起來很鹹香，每一口都飄著濃郁的雞油香氣，油香不膩的飯粒很滑順好入喉，

雞老闆的有居酒屋的氣氛而餐點卻比居酒屋種類、選擇更多，來這裡聚餐的人都能找到自己喜歡吃的料理。從開胃小菜、主食、串燒、熱湯到烤雞，沒有一樣雷人的！

我們當天雖然沒有壽星，但消費滿額就有送烤雞，所以桌上的那隻烤桶仔雞其實是店家送的！有夠好康的啦！來這裡用餐不只是好吃，還充滿了驚喜和儀式感。

聚餐吃桶仔雞的樂趣真的是無可取代！外皮烤得金黃酥脆的桶仔雞被端上桌時，光是香氣就已經讓人忍不住吞口水了。而且桶仔雞的份量大、很適合大家一起分享。

除了附上沾肉的雞油和胡椒鹽之外，雞老闆還貼心提供厚手套和透明手套，戴雙層手套剝雞就不會燙手。

把桶仔雞扒開後能看到桶仔雞裡面的肉質鮮嫩多汁，連雞胸肉都用得很軟嫩入味，整隻桶仔雞都流有美味的雞油、雞汁，雞肉的自然甜味讓人一試成主顧。

熱騰騰的雞肉吃起來很軟嫩多汁、香氣四溢，每一口都讓人欲罷不能。雞肉沾帶有淡淡甜味的雞汁口感更滑潤，把桶仔雞沾胡椒鹽或配生洋蔥吃，也能享受不同的風味口感。

從外皮的酥脆到雞肉的嫩滑人人都愛，從老人到小孩都能開心大快朵頤，既能享受烤雞的美味，又有動手的滿足感。一邊吃雞、一邊聊天真的會讓聚餐笑聲不斷。

黄金泡菜。

爽脆帶有微微辣感，吃起來酸甜適中，單吃就很好吃、搭配烤肉或炸物都能增添開胃的清新口感。

奶油金針菇。

金針菇吸滿了濃郁的奶油香氣，口感柔軟卻又有一絲脆感，奶香綿延在唇齒之間，濃郁卻不膩口，黑胡椒則讓整道菜多了一層辛香和微辣的風味，讓奶油金針菇變得更加開胃且具有層次感。

四季豆。

脆嫩的口感搭配些許鹹香，簡單卻很清新自然，當下飯菜或下酒菜都很容易一口接一口吃不停。

烤節瓜串、甜不辣。

富含水分和纖維質得節瓜烤過後口感脆嫩且略帶甜味，這種清爽的蔬菜可以幫助中和大魚大肉所帶來的油膩感；烤過的甜不辣外皮微脆，內部仍保持著彈性和柔軟，甜不辣吸收了特製醬料甜鹹交織的香氣，口感真是好。

明太子馬鈴薯。

馬鈴薯的口感綿密，上面的明太子鹹香豐富，明太子的鮮香與薯香在口中交織，滋味很迷人。

酒蒸蛤蜊(微辣)。

鮮甜的蛤蜊與酒香及微辣的辣度完美融合，湯汁微辣卻不失清爽，搭配蛤蜊的鮮美滋味，讓人停不下來。

鹽烤吳郭魚。

師傅將粗鹽均勻地抹在整條魚上，再用錫箔紙細心包裹，魚肉在火焰的熱力下被烤得香氣四溢。烤好之後，用敲擊粗鹽的方式把那層鹽殼輕輕敲開，瞬間釋放出鹽香混合著魚肉的自然鮮味。

吳郭魚的肉質細嫩多汁，且沒有土味跟腥味，因為鹽烤的過程完美鎖住了魚肉的水分、吃起來入口即化，鮮甜中帶有微微的鹹香。每一口都讓人感受到魚肉的純粹滋味與烤製的炙香，是一道讓味蕾難以抗拒的佳餚。

酥炸肥腸。

外層炸得金黃酥脆、內裡彈嫩有嚼勁，肥美的油脂在口中融化、滿嘴肉香，鹹酥的香味搭配帶有辛香感的蔥香，越嚼越涮嘴。

鳳梨蝦球。

金黃酥脆的蝦球搭配酸甜多汁的鳳梨再淋上甜甜美乃滋，簡直就是絕妙的組合，這也是很能討好大小朋友的一道料理。

蝦球外層的麵衣炸得酥脆，裡面的大蝦肉則鮮甜Q彈，美乃滋則增添了滑順、濃郁的甜味與香氣，搭配酸酸甜甜的鳳梨塊，不但滿足了對酥脆和甜味的渴望，還帶有水果的清新感，也難怪是許多孩子們聚餐時最期待的美食之一。

人參雞湯鍋。

人參雞湯一上桌濃郁的香氣就撲鼻而來，滾燙的湯頭還在冒泡耶！在聚餐點鍋人參雞湯，能讓大家邊喝湯邊聊天，湯頭入口後就能讓身體從內到外感到溫暖、滋養，用料豐富的人參雞湯也是聚餐中既美味又暖心的重點。

每一口湯都飽含深層的滋味，入口後能感受到溫潤的甘甜與淡淡的苦韻，能品嘗到人參和雞肉完美交融。湯中還加入紅棗之類的配料，也增添了自然的甘甜，讓湯頭更豐富有層次。雞肉經過長時間的熬煮，肉質變得極為軟嫩，輕輕一撕就能分開，舌尖感受到的是細膩和入口即化的口感。

這鍋人參雞湯不僅滋補養生，還很適合解酒喔！

明太子牛肉串、鹹蛋黃牛肉串、孜然牛肉串。

烤過的牛肉多汁且富有嚼勁，不管是鹹香滑順的明太子、加上鹹蛋黃的沙沙口感、中東風味的孜然香氣，口感層次豐富的肉串都讓人吃得回味無窮。

鹽烤牛肉串、鹽烤雞肉串。

簡單的鹽烤將牛肉及雞肉的鮮美完全釋放，鮮嫩多汁的肉質軟嫩，香氣十足，鹽香味將肉香完全帶出，看似簡單卻能吃出師傅的真功夫及肉質的傑出。

20串肉串拼盤。

多人聚餐時若不曉得要點什麼，很建議直接無腦點肉串拼盤、蔬菜拼盤或炸物拼盤。店家因為怕有的人不吃牛肉或豬肉，所以還特別在竹籤上做記號，紅色是牛肉、黑色是豬肉、藍色則是羊肉，看得出來的雞肉竹籤就沒特別畫顏色了。

我個人很喜歡蔥鹽烤肉串的口感，能將蔥花的辛香和肉汁的香甜巧妙結合，還散發出獨特的烤香。每一口都是層次分明的享受，外皮微微焦脆，內裡卻保有濕潤的口感，咬下去時肉汁四溢，蔥鹽的清香微鹹更是完美點綴了串燒，帶有淡淡的甜味和一點點的辛香，不管是哪種肉都烤得好好吃。

青椒串、烤白蝦。

鮮美的白蝦在炙烤後更顯肉質軟Q、海味濃郁，青椒被炙燒至微焦保留了辛香和自然甜味、青椒獨特的香氣也更突出了。

牛小排。

牛小排表面被烤得微微焦脆，油脂在高溫下滲出，閃著誘人的光澤，撒上的清香白芝麻則增添了視覺和味覺上的層次。牛小排的外層酥脆，而內裡卻柔嫩多汁，不管是搭配鹹香的蔥鹽或擠幾滴檸檬汁，都能幫牛小排帶來了清新的點綴，讓肉味更濃郁卻又不顯油膩。

竹筴魚一夜干。

這也是我們到居酒屋時會點的日式經典料理。迷人之處就在經過風乾處理，魚身上的水分被輕輕抽去，卻留下了最濃縮的鮮甜滋味。當它在炭火上慢慢烤製，表面微微焦脆，散發出類似煙燻的誘人香氣，內裡則保持著柔嫩多汁的質感。

外表烤得微焦金黃竹莢魚一夜干，很適合擠上幾滴新鮮的檸檬汁，酸香與魚肉的甘甜交織，入口時更有一種清爽的感覺，魚的油脂被酸味平衡，整體口感變得更加豐富而不膩。

竹筴魚一夜干的魚肉緊實且風味濃郁，鹹香的魚肉細細咀嚼之下還能吃到自然的甘美。

輕輕撕下一片沾上些許胡椒粉，瞬間讓魚肉的鹹香中帶出一絲微微的辛辣，增添了層次感，魚的鮮美也會被胡椒的香氣也襯托得更加立體。

而且雞老闆桶仔雞士林店還有一個隱藏版福利，裡面居然有KTV設備耶！用手雞掃螢幕QR CODE就能線上點歌，正版授權音樂的MV畫面超好看的，而且可以唱歌很新喔！

KTV裡暢銷排行歌曲都點得到，連BLACKPINK ROSÉ和天王火星人Bruno Mars共同合作的2024最強洗腦歌APT.也能點到，喜歡動感音樂的朋友可以跟著「阿帕茲阿帕茲阿帕茲！」 的動感音樂嗨起來！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

在這裡聚餐，吃完不用再另找KTV續攤，讓聚會的歡樂連貫不間斷，也省下額外消費，每一分錢都花在美食和享受上，真的很不錯！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

料理好吃、價格實在，每道料理都不會踩雷，沒有限制時間又不收服務費，還可以免費歡唱，難怪我們進去後沒多久就客滿了，生意超好的！

建議想去聚餐的朋友可以先跟店家預約喔！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

士林夜市旁的雞老闆桶仔雞士林店這裡不僅價格親民，料理還很真材實料，在雞老闆桶仔雞士林店不僅能享受美味的桶仔雞和豐富的餐點，燈光美氣氛佳、還能免費唱KTV，盡情開懷歡唱！不限時、不加價、不收服務費，吃完飯不用找地方續攤，也讓人每一分錢都花得超值又開心。而且，雞老闆士林店的優惠活動真的很給力，像是壽星當月消費滿額送桶仔雞、沒壽星只要消費額也能免費享用桶仔雞一隻！學生們還有399元的專屬優惠。也提供愛喝酒的朋友清酒、梅酒無限暢飲，生啤酒買二送一的優惠活動，真的是聚餐、慶生、和朋友共享美好時光的絕佳場所。

想找聚餐餐廳的朋友很推薦到雞老闆桶仔雞士林店，相信能吃得盡興、玩得開心喔！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

【雞老闆桶仔雞官方FB】https://www.facebook.com/chickenrc

【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話:(02)2881-0777

住址:台北市士林區文林路101巷2號

【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話:(02)2933-0520

住址:台北市文山區羅斯福路五段69號

【長春店(創始總店)】(每日都有營業)

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話::(02)2717-5777

住址:台北市長春路454號

文章轉自 台北吃飯唱歌餐廳- -雞老闆桶仔雞士林店，士林捷運站聚餐、慶生居酒屋推薦，壽星送桶仔雞、清酒暢飲聚餐好去處(雞老闆士林店菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑