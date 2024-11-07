沖繩是個日本夏日的度假勝地，滿滿的豔陽、海水、沖繩沙灘及沖繩海景飯店令人嚮往，但到了冬天想必大家一定不想碰冷冷的海水，飯店附屬的泳池再美也令人卻步，此時你就需要找一間可以取暖的沖繩溫泉飯店！本篇集結了7家可以泡溫泉、洗SPA、做三溫暖的沖繩溫泉酒店、沖繩溫泉飯店，其中還有可以身體泡在暖暖的天然溫泉池內，抬頭望窗外就是沖繩海景的絕美浴池，計畫冬季沖繩自由行的你千萬不要錯過！

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沖繩泡湯禮儀、沖繩溫泉注意事項

在台灣泡溫泉時比較沒有太多明文的規定限制，但在日本則會特別注重個人隱私及必須有顧慮他人感受的默契，因此要去日本泡湯的話我們也該入境隨俗，遵守以下溫泉設施的常見注意事項吧！

有刺青的話，請用刺青貼紙蓋住身上的刺青（刺青貼紙基本上可在溫泉設施的商店購買）。 請勿在浴場、更衣處、淋浴間等可能會侵犯他人隱私處使用相機拍攝。 無論市內外，請勿大聲喧嘩，留給他人一個安靜放鬆的泡湯空間。 預防感染，若有皮膚疾病的旅人請勿使用溫泉。 小學以上的孩童請勿混浴。 溫泉區禁止飲食（休息區通常設有投幣式飲料及水份補充區域）

沖繩溫泉飯店｜琉球溫泉瀨長島飯店

位置：〒 901-0233 沖 縄県豊見城市瀬長 174-5 Google 地圖導航 ）

評價： 4.3 顆星

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離國際通30分鐘車程的地方，有一處沖繩最近的離島「瀨長島」，島上唯一的這家「琉球溫泉瀨長島飯店」緊鄰伴隨海景的機場跑道，在飯店就能無遮蔽地欣賞飛機起降，不僅如此，只要是入住的旅客就可以免費使用來自瀨長島地底1000公尺的天然溫泉「龍神之湯（龍神の湯）」，裡面有水深達120公分站著泡的立湯、能夠躺著看星空的「寢湯」、以及可以泡在陶缸裡的「壺湯」等5種浴池，盡享邊泡湯邊看夕陽飛機海景的絕景，即使沒有入住飯店也一定要排行程來這體驗夢幻的沖繩溫泉。

沖繩溫泉飯店｜沖繩海灘塔飯店

位置：〒 904-0115 沖 縄県中頭郡北谷町美浜 8-6 Google 地圖導航 ）

評價： 4.2 顆星

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照片來源：

「沖繩海灘塔飯店」位在沖繩美國村附近，是不少攜家帶眷遊客中評價不錯的親子沖繩溫泉飯店 。酒店一旁緊鄰落日海灘，從房間陽台就可欣賞日落與沙灘美景，隔壁還有走路就可以到的AEON購物中心，購物超便利。設施部分有夏天必備的多功能游泳池以及孩童友善的淺水池，隔著一條沙灘就可以看到海。冬天的話更是選擇多元，室外有沖繩少見的一年四季無休的開放天然溫泉池，內部還有男女湯分開的碳酸氫鈉純正溫泉露天浴池，加上房價又不貴，也難怪被譽為CP值超高的沖繩四季度假溫泉飯店。

沖繩溫泉飯店｜沖繩逸之彩溫泉度假飯店

位置：沖縄県那覇市牧志3丁目18-33 Google 地圖導航 ）

評價： 4.5 顆星

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沖繩逸之彩溫泉度假飯店2020年底才開幕，算是滿新的沖繩飯店，距離單軌電車牧志站走路只需要2分鐘，地理位置很好國際通走3分鐘就能到，是超多台灣人會選擇入住的沖繩飯店之一。冬天雖不開放泳池，但9〜22點有深層水天然沖繩溫泉，是室外溫泉所以需要穿泳衣哦~從沖繩那霸機場可以直接搭乘單軌電車抵達牧志站，對於拖著行李的沖繩自由行遊客來說算是非常友善便利，另外10~22點有飲料供應，20點後還有夜間拉麵、宵夜限時供應相當不錯。

沖繩溫泉飯店｜ 那霸遙索爾 Spa 中心酒店

位置：〒 900-0036 沖 縄県那覇市西３丁目２ −1 Google 地圖導航 ）

評價： 4 顆星

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非自駕不開車自由行溫泉飯店的選擇，就考慮這家位在那霸市中心的「那霸遙索爾Spa中心飯店」吧！距離國際通步行只要10分鐘，離機場也僅需10分鐘車程，對於搭車遊沖繩的旅人來說是交通相當便利的沖繩泡湯飯店選擇。夏天有室外游泳池，冬天則有來自沖繩地下800公尺的天然溫泉設施，包含室內溫泉、室外露天風呂、女性專用蒸氣室、男性專用烤箱等頗有俱樂部等級的享受。房價部分也低於周邊飯店，算是高CP值的沖繩住宿。

沖繩溫泉飯店｜沖繩蒙特利SPA度假酒店

位置：〒 904-0413 沖 縄県国頭郡恩納村冨着１５５０番地１（ Google 地圖導航 ）

評價： 4.4 顆星

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位於恩納村的「沖繩蒙特利SPA度假酒店」不僅是一家整間飯店都面海的絕美海景飯店，也是沖繩中部人氣的沖繩溫泉飯店。走入大廳就能被整面落地窗海景所包圍，從高樓層客房往下方海岸俯視，沿岸處還有清澈的珊瑚隱隱若現非常令人陶醉。夏天可以徜徉在腳下的這一整片白沙私人沙灘「Tiger Beach」戲水享受日光浴，冬天的話可以到室內設施「藍礁 Blue Reef」裡，有室內游泳池、兒童池、還有天然溫泉浴室等，享受不受天氣影響的暖心冬天沖繩泡湯之旅。

沖繩溫泉飯店｜orion本部度假spa飯店

位置：〒 905-0207 沖 縄県国頭郡本部町 148-1 Google 地圖導航 ）

評價： 4.5 顆星

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「orion本部度假spa飯店」是位在沖繩島北部的沖繩溫泉飯店，不僅是夏日海景的沖繩四星級飯店，一旁500公尺處還有沖繩必遊景點「沖縄美ら海水族館」。而酒店位於無邊際海洋的超美的人工沙灘「翡翠沙灘」上，此處更曾獲選「海水浴場百選」。純白建築搭配綠草原的飯店內共有200間以上的海景房，夏日設施部分就有無邊際泳池、室內池、以及室外池，冬日來沖繩泡湯的話推薦大家到他的「美ら海の湯」天然溫泉大浴場取暖，內有三溫暖，以及半露天浴池，泡在池子裡還可眺望對岸的伊江島相當詩情畫意。

沖繩溫泉飯店｜沖繩馬海納健康度假酒店

位置：〒 905-0205 沖 縄県国頭郡本部町山川 1456 Google 地圖導航 ）

評價： 4 顆星

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沖繩北部飯店除了可以選擇無敵海景的「Orion本度度假飯店」以外，如果預算較少的話還有這間「沖繩馬海納健康度假酒店」，是一家美麗海水族館附近的平價飯店選擇，距離美麗海水族館開車僅需3分鐘。雖然並非海景相伴，但飯店主體圍繞著中庭戶外的椰子樹戶外游泳池，從房內就可欣賞池畔景致整體氣派有度假感。除了夏日限定的花園泳池外，入住的房客還可免費到「MAHAINA大浴場」來泡個岩石風呂溫泉，享受日式澡堂的溫暖，天冷又想游泳的話則還有一年四季皆適合的室內泳池，是北部沖繩溫泉飯店的選擇之一！

沖繩溫泉飯店｜沖繩阿利比拉日航度假酒店

位置：〒 904-0393 沖 縄県中頭郡読谷村儀間 600 Google 地圖導航 ）

評價： 4.5 顆星

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橘色磚瓦屋頂充滿濃濃歐洲渡假氣氛的「沖繩阿利比拉日航度假酒店」位在「殘波岬燈塔」下方，前方擁抱著渡假自然沙灘「Nirai Beach」，飯店中庭還有占地超大的戶外花園游泳池，是夏日渡假首選的沖繩沙灘飯店。到了冬天則可到「Relaxation Pool（リラクゼーションプール）」享受恆溫約31°C的Spa溫泉水療池，內有利用浮力和水壓進行全身舒展的設備，以及肩頸瀑布水療、半身氣泡浴、還有低溫烤箱三溫款等，在室內做水療隔著大面落地窗就是陽光海景及豐富的植被相伴，相當享受！